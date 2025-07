Come operare su FedEx dopo le Performance del Q4 Fiscale 2025

Luglio 09, 2025 13:31

Fondata nel 1971, FedEx Corporation (NYSE: FDX) è leader globale nelle soluzioni logistiche, di trasporto e di e-commerce. Conosciuta principalmente per il suo servizio di spedizione overnight e l'iconico logo viola e arancione, FedEx gestisce una delle più grandi reti di consegna aerea e terrestre al mondo.

Scopri di più sulla performance del quarto trimestre fiscale 2025 di FedEx e sulle previsioni degli analisti sul titolo. Questo materiale è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce nessuna consulenza finanziaria. Si consiglia di consultare un consulente finanziario prima di prendere decisioni di investimento.

Titolo: FedEx Corp. Simbolo sul Conto Invest.MT5: FDX Data dell'Idea: 7 luglio 2025 Tempistiche: 1 - 12 mesi Livello di Entrata: $240.00 Livello Obiettivo: $320.00 Volume dell'operazione sul Conto Invest.MT5: Max 5% Rischio: Elevato

Il conto Invest.MT5 consente di acquistare azioni reali e titoli azionari da alcune delle principali borse valori mondiali.

Avvertenza sui Rischi: Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri o delle performance future. Tutte le operazioni di trading comportano un rischio elevato e si può perdere più di quanto si rischia in una singola operazione. Non investire mai più di quanto ci si possa permettere di perdere, poiché alcune operazioni risulteranno in perdita mentre altre in profitto. Inizia con piccoli importi per comprendere i tuoi livelli di tolleranza al rischio oppure fai prima pratica su un conto demo per sviluppare le tue conoscenze prima di investire.

Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri o delle performance future. Tutte le operazioni di trading comportano un rischio elevato e si può perdere più di quanto si rischia in una singola operazione. Non investire mai più di quanto ci si possa permettere di perdere, poiché alcune operazioni risulteranno in perdita mentre altre in profitto. Inizia con piccoli importi per comprendere i tuoi livelli di tolleranza al rischio oppure fai prima pratica su un conto demo per sviluppare le tue conoscenze prima di investire. Il trading non è adatto a tutti. Il trading è altamente speculativo e comporta un rischio significativo di perdite. Sebbene offra potenziali opportunità, comporta anche un'elevata volatilità, e il trading con leva finanziaria può amplificare sia i guadagni che le perdite. Gli investitori al dettaglio dovrebbero comprendere appieno questi rischi prima di fare trading.

Fonte: TradingView - Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Riepilogo delle Performance fiscali di FedEx Q4 2025

Indicatore di Performance Risultato Effettivo Risultato Previsto Superato o Mancato? Utile per Azione $6.07 $5.96 Superato ✅ Fatturato $22,20 miliardi $21,84 miliardi Superato ✅

Punti Chiave

Raggiunti $2,2 miliardi di risparmi nell'ambito del programma DRIVE, con altri $1 miliardo previsti per l'anno fiscale 2026

Il margine operativo è migliorato al 9,1% attraverso efficienza e ottimizzazione strutturale

Progressi realizzati per i piani di spin-off di FedEx Freight a giugno 2026 per concentrarsi sul core business FedEx Express

Restituiti $4,3 miliardi agli azionisti tramite riacquisti di azioni proprie e dividendi

Per la prima volta in oltre 13 anni non sono state fornite guidance per l'intero anno fiscale (FY 2026), causando un calo del titolo alla pubblicazione dei risultati nonostante il superamento delle stime su utili e fatturato

La società è fortemente esposta all'impatto dei dazi commerciali globali

Fonte: Risultati Trimestrali FedEx

Previsioni degli Analisti sul Prezzo delle Azioni FedEx a 12 Mesi

Secondo 21 analisti di Wall Street intervistati da TipRanks, che hanno fornito previsioni sul prezzo azionario di FedEx a 12 mesi negli ultimi 3 mesi:

Valutazioni di Acquisto: 17

Valutazionidi Mantenimento: 3

Valutazionidi Vendita: 1

Prezzo Obiettivo Medio: $268.38

Prezzo Obiettivo Massimo: $320.00

Prezzo Obiettivo Minimo: $200.00

Fonte: Elenco Azioni Admiral Markets Macroscope, FedEx. 7 luglio 2025. Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Esempio di Strategia di Trading: FedEx

I seguenti esempi di trading sono forniti esclusivamente a scopo educativo e non costituiscono consigli di investimento. Gli investitori dovrebbero condurre ricerche indipendenti prima di prendere decisioni di trading. Un esempio di idea di trading per il prezzo delle azioni FedEx potrebbe essere il seguente:

Entrata: Ultima chiusura settimanale intorno a $240.00, in modo da consentire la volatilità Obiettivo: Appena al di sotto del prezzo obiettivo più alto degli analisti, di $320.00 Rischio: Ridotto, al massimo del 5% del conto Linea temporale: 1-12 mesi ESEMPIO DI OPERAZIONE Acquisto di 10 Azioni FedEx: $2.400 (10 * $240,00) Se l'Obiettivo viene raggiunto: $800 profitto potenziale ($320,00 - $240,00 * 10) Commissione sul Conto Invest.MT5: 10 azioni * $0,02 per azione per titoli USA = $0,20 (Attiva la Commissione Minima di Transazione di $1,00)

Si ricordi che i mercati salgono e scendono. Il prezzo del titolo potrebbe persino scendere ulteriormente considerando che è ancora in ribasso del 25% rispetto al suo massimo storico del maggio 2021, e attualmente registra una performance negativa dall'inizio dell'anno. Il fatto che FedEx abbia deciso di non fornire guidance per l'intero anno fiscale, per la prima volta in oltre 13 anni, ha generato alcune preoccupazioni. Il titolo è esposto alla volatilità del commercio globale e ai dazi.

Come acquistare Azioni FedEx in 4 Passaggi

Apri un conto con Admiral Markets per accedere alla Dashboard. Clicca su Opera su uno dei tuoi conti reali o demo per aprire la piattaforma web. Cerca il tuo titolo azionario nella finestra di ricerca in alto. Inserisci i tuoi livelli di entrata, di stop-loss e di take profit nel ticket di trading.

Fonte: Admiral Markets. MetaTrader 5 Web Trader. FedEx. Mensile. Periodo: Gennaio 2004 - Luglio 2025, acquisito il 7 Luglio 2025. Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri o delle performance future.

Ritieni che il Prezzo delle Azioni FedEx si muova in modo diverso?

Se ritieni che vi sia una maggiore probabilità che il prezzo delle azioni di FedEx diminuisca, allora puoi anche fare trading short o allo scoperto utilizzando i CFD (Contratti per Differenza). Tuttavia, questi strumenti comportano rischi più elevati e non sono adatti a tutti gli investitori. Approfondisci i CFD consultando questo articolo GUIDA al Trading sui CFD.

INFORMAZIONI SUL MATERIALE ANALITICO:

I dati forniti costituiscono informazioni aggiuntive riguardanti tutte le analisi, stime, prognosi, previsioni, rassegne di mercato, outlook settimanali o altre valutazioni o informazioni simili (di seguito "Analisi") pubblicate sui siti web delle società di investimento di Admiral Markets operanti sotto il marchio Admiral Markets (di seguito "Admiral Markets"). Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di prestare particolare attenzione a quanto segue:

1. Questa è una comunicazione di marketing. Il contenuto è pubblicato esclusivamente a scopo informativo e non deve in alcun modo essere interpretato come consulenza o raccomandazione di investimento. Non è stato preparato in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l'indipendenza della ricerca sugli investimenti, e non è soggetto ad alcun divieto di negoziazione precedente alla diffusione della ricerca sugli investimenti.

2. Qualsiasi decisione di investimento è presa da ciascun cliente individualmente, mentre Admiral Markets non sarà responsabile per eventuali perdite o danni derivanti da tale decisione, sia essa basata o meno sul contenuto.

3. Al fine di tutelare gli interessi dei nostri clienti e l'obiettività dell'Analisi, Admiral Markets ha stabilito apposite procedure interne per la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.

4. L'Analisi è redatta da un analista (di seguito "Autore"). L'Autore, Jitanchandra Solanki, è un dipendente di Admiral Markets. Il presente contenuto costituisce una comunicazione di marketing e non rappresenta ricerca finanziaria indipendente.

5. Benché venga compiuto ogni ragionevole sforzo per garantire che tutte le fonti del contenuto siano affidabili e che tutte le informazioni siano presentate, per quanto possibile, in modo comprensibile, tempestivo, preciso e completo, Admiral Markets non garantisce l'accuratezza o la completezza delle informazioni contenute nell'Analisi.

6. Qualsiasi performance passata o simulata di strumenti finanziari indicata nel contenuto non deve essere interpretata come promessa espressa o implicita, garanzia o implicazione da parte di Admiral Markets riguardo a performance future. Il valore dello strumento finanziario può sia aumentare che diminuire, e la conservazione del valore dell'asset non è garantita.

7. I prodotti con leva finanziaria (inclusi i contratti per differenza) sono di natura speculativa e possono comportare perdite o profitti. Prima di iniziare a negoziare, si prega di assicurarsi di comprendere appieno i rischi connessi.