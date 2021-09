Addio DAX30, benvenuto DAX40!

Come al solito ogni terzo venerdì del mese, oggi è un giorno importante per la scadenza dei contratti di opzioni e futures nei mercati finanziari. Questo venerdì è particolarmente significativo perché, essendo il nono mese dell'anno, non solo scadranno i contratti mensili ma anche quelli trimestrali. Quindi, durante la sessione di oggi assisteremo a quella che è popolarmente conosciuta come la "quadrupla ora delle streghe".

Tuttavia, senza dubbio, il punto centrale della giornata, e ciò per cui la sessione di oggi sarà ricordata, è la chiusura del popolare indice DAX30. Come annunciato diversi mesi fa, da lunedì 20 settembre, l'indice tedesco sarà negoziato con 40 società, diventando così il DAX40. "Il re è morto, lunga vita al re!"

Come abbiamo annunciato solo pochi giorni fa, le seguenti società si uniranno alle 30 esistenti nell'indice:

- Airbus SE

- Zalando SE

- Siemens Healthineers AG

- Symrise AG

- HelloFresh SE

- Sartorius AG Vz

- Porsche Automobil Holding

- Brenntag SE

- Puma SE

- Qiagen N.V.

La loro adesione a questo importante indice non è un evento banale. Le società potrebbero sperimentare un'elevata volatilità nelle prossime sessioni a causa del fatto che i fondi e gli ETF che tracciano questo indice dovranno acquistare azioni di queste società e regolare le loro partecipazioni per adattarle alla composizione del nuovo indice. Sarà quindi interessante monitorare queste società nei prossimi giorni.

Sembra che il DAX30 stia per dire addio al suo vecchio formato affrontando la sua media mobile a 18 sessioni in bianco, con il suo importante livello di supporto/resistenza rappresentato dalla banda arancione. È importante che il prezzo rompa questo livello per guadagnare slancio alla ricerca della linea di downtrend che è iniziata a metà agosto dopo aver fatto record, poiché finché il prezzo non sarà in grado di superare questa linea di tendenza il sentiment rimarrà negativo.

Al contrario, una mancata rottura al rialzo del suo attuale livello di resistenza potrebbe innescare un rimbalzo ribassista alla ricerca dei suoi minimi mensili. La perdita di questo livello potrebbe portare il prezzo a cercare il suo importante livello di supporto a 15.300 punti rappresentato dalla banda rossa superiore.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - DAX30 Grafico giornaliero. Intervallo di date: 26 febbraio 2021 - 17 settembre 2021. Data di acquisizione: 17 settembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Evoluzione degli ultimi cinque anni:

- 2020: 3,6%

- 2019: 25,48%

- 2018: -18,26%

- 2017: 12,51%

- 2016: 6,87%

