Wall Street scivola, poi si riprende, mentre il petrolio continua a salire

Febbraio 25, 2022 14:59

L'anno finora è stato segnato dall'incertezza nel mercato azionario - e, ieri, a seguito degli sviluppi nell'Europa orientale - i mercati azionari sono stati afflitti dalla volatilità ancora una volta.

Dopo aver terminato le sessioni di mercoledì con perdite, i principali indici di Wall Street sono tutti affondati all'apertura di ieri. Il Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq erano apparentemente in modalità sell-off, tutti in calo tra l'1% e il 2% all'inizio della sessione.

Tuttavia, notevolmente, tutti e tre gli indici hanno invertito la rotta, poiché gli investitori hanno riscoperto il loro appetito per il rischio durante la sessione, e tutti e tre hanno concluso la giornata con guadagni dello 0,28%, 1,5% e 3,34% rispettivamente.

Con la crescente incertezza che attanaglia i mercati globali, i trader e gli investitori dovrebbero rimanere pronti per un aumento della volatilità e, con essa, del rischio. A illustrare questo recente aumento della volatilità è il CBOE Volatility Index (VIX), a volte chiamato "Fear Index", che misura la volatilità prevista sulla base del mercato delle opzioni dello S&P 500.

La volatilità è considerata alta quando il VIX è superiore a 20. Ieri, l'indice ha chiuso la giornata appena sopra 30.

Il petrolio e il dollaro salgono

Mentre l'incertezza ha alimentato un aumento della volatilità nei mercati azionari, sia il petrolio che il dollaro sono saliti.

Il dollaro americano è stato a lungo un bene rifugio preferito dagli investitori durante i periodi di turbolenza del mercato e ieri è salito. L'indice del dollaro statunitense, che traccia la performance del biglietto verde contro le valute rivali, ha chiuso la giornata con un guadagno dello 0,93% - dopo essere stato in rialzo fino all'1,6% intraday.

La performance di ieri dell'oro, un altro popolare bene rifugio, ha caratterizzato l'incertezza e l'indecisione che è attualmente diffusa nei mercati. Nonostante il prezzo abbia quasi raggiunto i 1.975 dollari intraday, un guadagno del 3,5% dal prezzo di chiusura del giorno precedente, ha terminato la sessione intorno ai 1.903 dollari, rappresentando una piccola perdita, anche se rimane su quasi il 6% per il mese.

Il crude oil ha seguito una traiettoria rialzista da quando il suo prezzo è crollato all'inizio della pandemia di coronavirus nel marzo 2020. A dicembre, si era ipotizzato che il prezzo del greggio Brent potesse presto superare gli 80 dollari al barile, e così è stato. Poi ha superato i 90 dollari e, ieri, il prezzo del greggio Brent ha superato i 100 dollari al barile per la prima volta dal 2014, sfiorando i 105 dollari intraday.

Tuttavia, il prezzo alla fine si è assestato e ha chiuso la sessione a 98,26 dollari, un guadagno dell'1,12% per la sessione, ed è salito di nuovo questa mattina.

I prezzi del petrolio sono stati sostenuti dall'aumento della domanda, a causa della riapertura delle economie dopo l'allentamento delle restrizioni Covid-19 e un inverno particolarmente rigido nell'emisfero settentrionale. Dal lato dell'offerta, i membri dell'OPEC+ hanno continuamente tenuto sotto controllo la produzione, mentre la catena di distribuzione globale rimane interrotta dalla pandemia.

Questa combinazione di fattori ha portato il petrolio greggio ad andare di bene in meglio negli ultimi mesi. Il recente picco del prezzo, tuttavia, è arrivato mentre le tensioni nell'Europa dell'est sembravano raggiungere il punto di ebollizione.

Secondo la revisione statistica di BP sull'energia mondiale 2021, nel 2020, la Russia ha rappresentato più del 12% della produzione globale di petrolio, il che significa che qualsiasi interruzione, o minaccia di interruzione, alla loro fornitura avrà probabilmente gravi implicazioni sui prezzi del petrolio globale.

Questo accumulo di incertezza, in un momento in cui l'offerta di petrolio supera già la domanda, è probabile che lasci i prezzi alti e volatili.

Bisogna ricordare che durante i periodi di alta volatilità i rischi associati al trading sono significativamente più alti. È fondamentale che tutti i trader che entrano nel mercato nelle circostanze attuali esercitino adeguate tecniche di gestione del rischio, come ad esempio il ricorso a uno stop loss.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico giornaliero del Brent. Intervallo di date: 2 luglio 2021 - 25 febbraio 2022. Data di acquisizione: 24 febbraio 2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico settimanale del Brent. Intervallo di date: 23 agosto 2015 - 25 febbraio 2022. Data di acquisizione: 24 febbraio 2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.



