Come fare trading sui beni rifugio in tempi di incertezza - Oro, CHF, JPY, Bitcoin, obbligazioni, azioni

Febbraio 24, 2022 16:09

Lo scatenarsi del conflitto Russia-Ucraina ha fatto sì che alcuni investitori si allontanassero dai mercati in crescita, come le valute e le azioni delle materie prime, e andassero verso classi di beni rifugio più tradizionali.

Mentre alcuni investitori preferiscono aprire posizioni sell in questi mercati usando i contratti per differenza (CFD) - e potenzialmente trarre profitto dai cali del mercato - altri preferiscono fare trading sui beni rifugio.

In questo articolo vedremo cosa sono i beni rifugio, i diversi tipi di beni rifugio disponibili per il trading e l'investimento in Admirals, e un esempio di un'idea di trading sui beni rifugio nell'attuale situazione di mercato.

Cos'è un bene rifugio?

Cos'è un bene rifugio? Un bene rifugio è uno strumento finanziario che generalmente non perde valore o addirittura aumenta di valore in tempi di instabilità economica.

Ci sono molte classi di beni rifugio, tra cui:

1. Oro.

L'oro è lo strumento più tradizionale che è considerato un bene di copertura a causa delle sue proprietà fisiche. È disponibile per il commercio in tutto il mondo, ma allo stesso tempo c'è una fornitura limitata del metallo, il che lo rende prezioso. Può anche essere fuso e usato come moneta.

Il leggendario investitore Warren Buffett ha detto una volta che "l'oro è un modo per tenere una posizione long sulla paura". Durante il conflitto Russia-Ucraina, iniziato all'inizio di febbraio, il prezzo dell'oro è salito a un massimo di 8 mesi.

Con Admirals puoi usare i Contratti per Differenza (CFD) per speculare sul prezzo dell'oro che sale o scende, puoi anche investire in Gold Exchange Traded Funds (ETF) che tracciano il prezzo sottostante dell'oro fisico o dei contratti futures sull'oro, o puoi trarre profitto dall'oro grazie ad un conto in oro nel Portafoglio Admirals.

2. Lo yen giapponese

Lo yen giapponese è anche considerato un bene rifugio a causa dell'alto surplus commerciale del Giappone rispetto al suo debito. Ciò significa che il valore delle attività straniere possedute dagli investitori giapponesi è molto più alto del valore delle attività giapponesi possedute dagli investitori stranieri.

Durante i periodi di turbolenza economica, quando gli investitori abbandonano gli investimenti esteri per far rientrare il denaro nel mercato interno, lo yen giapponese tende a salire.

3. Il franco svizzero

Il franco svizzero è considerato una classe di beni rifugio grazie alla neutralità politica del governo svizzero, un forte settore bancario e l'indipendenza dall'UE. Durante l'attuale crisi russo-ucraina, molti investitori hanno deciso di puntare sul franco svizzero perché temono che l'economia europea possa essere colpita duramente dalle interruzioni delle forniture di energia dalla Russia, come il gas.

4. Dollaro USA

Il dollaro americano è anche considerato una valuta rifugio a causa del suo status di valuta di riserva mondiale. Gli investitori comprano spesso questa valuta in tempi difficili, poiché è la più liquida e commerciabile in tutto il mondo.

Con Admirals, puoi fare trading sull'indice del dollaro USA, che mostra il rapporto del dollaro USA contro una serie di valute. È uno strumento popolare usato dagli investitori per determinare la direzione del dollaro americano.

5. Obbligazioni governative

I titoli di stato sono emessi dal governo per raccogliere capitale. Essenzialmente, quando un investitore compra un titolo di stato, sta prestando denaro al governo. A sua volta, l'obbligazione pagherà gli interessi (noti come pagamenti di cedole) all'investitore per un periodo di tempo predeterminato.

Gli investitori vedono i titoli di stato come un bene rifugio sicuro perché il capitale investito sarà rimborsato per intero entro il periodo di scadenza dichiarato dell'obbligazione o alla scadenza dell'obbligazione.

Con Admirals, puoi speculare sui futures sui Bund tedeschi a 10 anni e sui Treasury americani a 10 anni usando i CFD. Così puoi fare trading su posizioni long e short, traendo potenzialmente profitto dal rialzo o dal ribasso dei prezzi delle obbligazioni.

6. Azioni di protezione

I titoli protettivi sono titoli di società pubbliche che forniscono beni e servizi nei settori dei beni di consumo, dell'assistenza sanitaria, degli alimenti e delle bevande e dei servizi pubblici. Sono considerati un bene rifugio perché sono prodotti di cui la gente ha bisogno indipendentemente da quello che succede nell'economia.

I titoli rifugio includono Procter & Gamble, Unilever, Kraft Heinz e Walmart e altri.

7. Bitcoin

Bitcoin era precedentemente considerato un bene rifugio. Tuttavia, poiché la sua popolarità è cresciuta fortemente relativamente di recente - rispetto alle valute tradizionali, alle azioni e alle obbligazioni - la sua correlazione con l'economia in tempi volatili è stata contrastante.

Nonostante il bitcoin sia salito quando i mercati azionari scendevano, la valuta digitale ha recentemente iniziato a essere negoziata in modo simile agli strumenti del mercato azionario. Durante il crollo del mercato azionario all'inizio di quest'anno, anche il settore delle criptovalute è precipitato.

Con Admirals - a seconda della tua regione - puoi speculare su una vasta gamma di CFD su criptovalute come Bitcoin, Ethereum, Cardano, Dogecoin, Solana e molti altri.

Un esempio di un'idea di trading su un bene rifugio - GBPJPY

Coppia di valute: GBPJPY Simbolo sui conti Trade.MT4/Trade.MT5: GBPJPY Data idea: 22 febbraio 2022 Periodo: 1 - 2 settimane Livello di entrata: 152.88 Livello di Stop Loss: 154.77 Livello target: 148.37 Volume operazione su Trade.MT4//Trade.MT5: Max 2% Rischio: Alto

* I conti Trade.MT5 e Trade.MT4 ti permette di speculare sulla direzione dei prezzi delle valute e di altri strumenti come obbligazioni, indici e azioni usando i CFD. Questo significa che puoi fare trading long e short per trarre potenzialmente profitto dai prezzi che salgono o scendono. Scopri di più sui CFD in questo articolo Come fare trading con i CFD.

Tutto il trading è ad alto rischio e si può perdere più di quanto si rischia in un operazione. Non investire mai più di quanto tu possa permetterti di perdere, perché alcune operazioni perdono e altre vincono. Inizia in piccolo per capire i tuoi livelli di tolleranza al rischio o fai pratica su un conto demo per costruire le tue conoscenze prima di investire.

Perché fare trading su GBPJPY in qualità di bene rifugio?

In tempi di instabilità economica, gli investitori possono scegliere di puntare i loro soldi su una valuta rifugio come lo yen giapponese. Con Admirals è possibile fare trading su una vasta gamma di coppie di valute con lo Yen giapponese, tra cui: AUDJPY, EURJPY, CADJPY, CHFJPY, GBPJPY, NZDJPY, USDJPY e altri.

Se il tasso di una coppia di valute dovesse scendere, significa che la prima valuta della coppia (nota come valuta base) si sta indebolendo e la seconda valuta della coppia (nota come valuta di quotazione) si sta rafforzando.

Quindi, se pensi che lo yen giapponese possa salire, è preferibile trovare una valuta che pensi possa scendere. In seguito, speculando sul declino di quella valuta, si ottengono due elementi che potenzialmente lavorano a tuo favore.

La Banca d'Inghilterra ha già aumentato i tassi d'interesse diverse volte negli ultimi mesi. Tasse più alte e costi di vita più bassi potrebbero danneggiare la crescita economica costringendo gli investitori ad evitare di investire nel Regno Unito e quindi nella sterlina britannica.

Questa "teoria" è anche confermata dal movimento dei prezzi sul grafico mensile dei prezzi GBJPY mostrato qui sotto.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, GBPJPY, mensile - Intervallo di dati: dal 1 novembre 2013 al 22 febbraio 2022, eseguito il 22 febbraio 2022 alle 7:00 GMT. Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il grafico mensile dei prezzi di GBPJPY mostrato sopra, evidenzia che il prezzo è stato negoziato in un range a lungo termine tra ~156.07 e ~124.38 (le due linee orizzontali nere). Attualmente, il prezzo si trova nella parte superiore del trading range che è un livello di prezzo che il mercato ha già abbassato nel febbraio 2018, nel maggio 2021 e nel gennaio 2022.

Poiché i compratori stanno lottando per superare questo livello di resistenza orizzontale, c'è il potenziale per i venditori di prendere il controllo del mercato e guidarlo al ribasso. Naturalmente, se l'attuale incertezza economica dovesse migliorare, c'è una possibilità che il prezzo possa sfondare il livello e continuare a muoversi al rialzo.

Ci sono una varietà di diversi strumenti di analisi tecnica che i trader useranno per aiutare nel loro processo decisionale. Puoi imparare di più sugli indicatori tecnici nella sezione Indicatori Admiral Forex.

Come fare trading su GBPJPY usando i CFD

Se vuoi comprare lo Yen giapponese devi vendere un'altra valuta per acquistarlo (convertire le tue sterline inglesi in Yen giapponesi come se stessi andando in vacanza). Tradizionalmente, saresti potuto andare al tuo cambio di valuta locale per fare la transazione.

Tuttavia, la maggior parte dei trader di valuta userà i CFD per speculare semplicemente sulla direzione del tasso di cambio della coppia di valute. Con i CFD, non possiedi mai l'asset sottostante, il che significa che puoi fare trading long e short e potenzialmente trarre profitto dai mercati in salita e in discesa.

Se compri un CFD GBPJPY guadagnerai se il mercato sale e perderai se scende.

Se vendi un CFD GBJPY guadagnerai se il mercato scende e perderai se sale.

Esempio di un'idea di trading su GBPJPY

Sulla base dell'analisi di cui sopra, un esempio di un'idea di trading con CFD su GBPJPY potrebbe essere il seguente:

Vendere allo scoperto la coppia di valute su una rottura del minimo del mese scorso a 152,88.

Posizionare uno stop loss protettivo su una rottura del prezzo di chiusura del mese scorso a 154,77.

Posizionare un target al prossimo livello principale di supporto intorno a 148,37.

Mantenere il rischio ridotto ad un massimo del 2% del tuo conto totale.

Periodo = 1-2 settimane

Se hai fatto trading con una dimensione di posizione di 0,1 lotti, allora:

Se il vostro obiettivo è raggiunto = $392,69 di profitto Se il tuo stop loss viene raggiunto = $164,56 di perdita



È opportuno ricordare che è difficile che il prezzo delle azioni salga in linea retta e che potrebbe anche scendere più in basso prima di risalire, specialmente considerando l'attuale volatilità del mercato. Puoi anche cambiare i livelli di prezzo a tuo piacimento.

Pertanto, assicurati di esercitare una buona gestione del rischio che è uno degli aspetti più importanti del trading di successo. Dovresti sempre sapere quanto potresti potenzialmente perdere in un'operazione e i rischi connessi.

Puoi farlo usando la Calcolatrice di Trading Admirals per il conto Trade.MT4, dove puoi cambiare la valuta del tuo conto, i livelli di prezzo e vedere più dettagli, come mostrato qui sotto:

Fonte: Calcolatrice di trading Admirals

Un altro fattore da considerare è il costo del trading di CFD. Questi includono:

Spread. Questa è la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di uno strumento. Lo spread tipico di Admirals su GBPJPY è solo di 0.024 USD.

Questa è la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di uno strumento.

Commissione. Questo è il costo per effettuare una transazione di acquisto e vendita. Dal conto Trade.MT4 di Admirals ci sono ZERO commissioni da pagare per comprare o vendere un CFD su coppie di valute.

Questo è il costo per effettuare una transazione di acquisto e vendita.

Swap. Questa è la commissione overnight per spostare la tua posizione al giorno successivo. L'attuale commissione di swap per il CFD su GBPJPY dal conto Trade.MT4 è –0.157 per le posizioni long e –0.639 per le posizioni short.

Questa è la commissione overnight per spostare la tua posizione al giorno successivo.

Puoi trovare maggiori dettagli su GBPJPY nella pagina delle Specifiche del contratto di Admirals.

Come fare trading con CFD su GBPJPY in 4 passi

È possibile fare trading con CFD su GBPJPY dai conti Trade.MT4 o Trade.MT5 utilizzando il procedimento descritto di seguito in quattro passi.

Apri un conto con Admirals per accedere alla Trader's Room. Clicca su Opera su uno dei tuoi conti reali o demo per aprire la piattaforma web o scarica le piattaforme MetaTrader 4 o MetaTrader 5 sul desktop. Cerca GBPJPY nella parte inferiore della finestra di Market Watch e trascina il simbolo sul grafico. Usa la funzione di trading con un solo clic, o clicca con il tasto destro del mouse e apri una finestra di trading per inserire la dimensione dell'operazione, lo stop loss e il livello di take profit.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Desktop Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri, o delle performance future.

