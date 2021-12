Il greggio Brent si avvicina agli 80 dollari mentre l'anno si avvia alla conclusione

Dicembre 29, 2021 13:34

Ieri, i principali indici azionari europei sono tutti saliti, mentre Wall Street ha chiuso la giornata con risultati contrastanti. Dopo aver raggiunto brevemente un massimo storico durante la sessione, l'S&P 500 ha terminato la sua corsa da record, chiudendo la giornata in calo dello 0,1%.

Oggi, i mercati del Regno Unito riaprono dopo la pausa natalizia e, nonostante l'aumento record dei casi giornalieri confermati di Covid-19, potremmo vedere una risposta favorevole alla notizia di lunedì che non ci saranno ulteriori restrizioni in Inghilterra prima del nuovo anno.

Altrove, i prezzi del greggio hanno continuato a salire ieri, nonostante le continue preoccupazioni per la rapida diffusione della variante Omicron. In particolare, il greggio Brent sembra avere gli occhi puntati su 80 dollari al barile, avendo precedentemente perso questo livello dopo che l'OMS ha designato per la prima volta Omicron come variante preoccupante il 26 novembre.

Il Brent ha terminato la sessione di ieri a 78,94 dollari al barile, con il West Texas Intermediate (WTI) non troppo lontano a 75,98 dollari al barile.

Attualmente a sostenere questi prezzi sono le interruzioni della produzione di petrolio in Ecuador, Libia e Nigeria.

Inoltre, l'American Petroleum Institute (API) ha riferito ieri che le scorte di greggio degli Stati Uniti sono scese di 3,1 milioni di barili la scorsa settimana, anche se questo era leggermente inferiore ai 3,2 milioni previsti. Il rapporto ufficiale del governo sulle scorte è previsto per oggi e, di nuovo, dovrebbe mostrare un calo di circa 3,2 milioni di barili.

Il greggio Brent è salito di circa il 53% finora nel 2021 e i rialzisti sperano che rompa il livello psicologico di 80 dollari al barile prima della fine dell'anno. Guardando al nuovo anno, gli investitori attendono l'esito della riunione dell'OPEC+ del 4 gennaio, dove i membri decideranno se procedere o meno con un aumento della produzione di 400.000 barili al giorno a febbraio.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico giornaliero del Brent. Intervallo di date: 5 maggio 2021 - 29 dicembre 2021. Data di acquisizione: 29 dicembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico settimanale del Brent. Intervallo di date: 14 giugno 2015 - 29 dicembre 2021. Data di acquisizione: 29 dicembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

