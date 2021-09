La BCE annuncia "nessun tapering, ma una ricalibratura"

Settembre 10, 2021 16:00

Ieri, la sessione si è concentrata sulla riunione della Banca Centrale Europea (BCE) e la successiva conferenza stampa del suo presidente Christine Lagarde - in cui abbiamo assistito a un atto di bilanciamento verbale per annunciare l'inizio del tapering degli stimoli, ma senza tapering.

In particolare, la BCE ha annunciato l'intenzione di ricalibrare (o tapering) il suo programma di acquisto pandemico (PEPP) nell'ultimo trimestre dell'anno, dopo che questo programma è stato portato a 80 miliardi di euro al mese all'inizio del 2021. Per il momento, la BCE non ha dato alcun indizio in merito al volume di questa riduzione del programma di acquisto di asset, ma si stima che sarà tra i 60 e i 70 miliardi di euro nei prossimi mesi.

Durante la successiva conferenza stampa, Christine Lagarde ha cercato di presentare un messaggio ottimista sul futuro dell'economia, dopo la revisione al rialzo delle previsioni di crescita dell'Eurozona per il 2021 dal 4,6% al 5%, insistendo ancora una volta che l'aumento dell'inflazione sarà temporaneo.

La BCE non si è discostata dal piano atteso dal mercato e, ancora una volta, è in sintonia con il comunicato trasmesso dalla Federal Reserve degli Stati Uniti. Pertanto, dovremo prestare molta attenzione all'esito delle prossime riunioni di novembre e dicembre per ottenere maggiori informazioni sulla riduzione degli stimoli monetari.

Se ci concentriamo sui mercati finanziari, possiamo vedere che all'inizio della sessione di ieri i principali indici europei sono scesi su tutta la linea. Tuttavia, dopo la conferenza stampa della BCE, questi cali si sono ridotti e hanno recuperato gran parte del terreno perso, continuando oggi con i rialzi dei principali indici di borsa all'apertura della sessione.

Dopo i cali delle sessioni di lunedì, martedì e mercoledì, durante la sessione di ieri l'EURUSD ha recepito con ottimismo le parole di Christine Lagarde. La coppia di valute è riuscita a formare un rimbalzo della sua media mobile a 18 sessioni in bianco che è continuato durante la sessione odierna e la sta portando ad affrontare il suo importante livello di supporto/resistenza rappresentato dalla banda arancione.

Se guardiamo il grafico giornaliero, possiamo vedere che, venerdì scorso, il prezzo ha iniziato un movimento ribassista dopo aver affrontato la sua media mobile a 200 sessioni in rosso e il livello massimo dello scorso luglio rappresentato dalla banda verde - dove il prezzo sembra aver formato un triplo top.

È molto importante seguire l'evoluzione del prezzo nelle prossime sessioni, in quanto un mancato recupero di questi importanti livelli di resistenza potrebbe confermare questo triplo top e innescare un forte slancio ribassista che potrebbe portare il prezzo ai minimi dello scorso agosto o addirittura alla banda rossa inferiore, che funge da principale livello di supporto.

Finché il prezzo non riusciurà a rompere questo triplo top, il sentimento rimarrà negativo per questa coppia, anche se una rottura al di sopra di esso aprirebbe la porta ad un forte slancio rialzista.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico giornaliero EURUSD. Intervallo di date: 3 agosto 2020 - 10 settembre 2021. Data acquisizione: 10 settembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

2020 = +8,93%

2019 = -2,21%

2018 = -4,47%

2017 = +14,09%

2016 = -3,21%

Se ti senti ispirato ad iniziare a fare trading, il conto Trade.MT5 di Admirals potrebbe essere proprio quello che stai cercando! Il conto Trade.MT5 ti permette di negoziare Contratti per differenza (CFD) su EURUSD, GBPUSD, USDJPY e molte altre coppie di valute e strumenti finanziari!

Con i CFD, i trader possono tentare di trarre profitto dai prezzi in aumento e in diminuzione andando long o short. Inoltre, i CFD permettono ai trader di beneficiare dell'uso della leva finanziaria! Clicca il banner qui sotto per aprire un conto oggi:

INFORMAZIONI SUL MATERIALE ANALITICO:

I dati forniscono informazioni aggiuntive su tutte le analisi, stime, previsioni, analisi di mercato, prospettive settimanali o altre valutazioni o informazioni simili (di seguito "Analisi") pubblicate sui siti web delle società di investimento Admirals che operano sotto il marchio Admirals (di seguito denominate "Admirals"). Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, presta molta attenzione a quanto segue: