Prospettive di mercato settimanali: Inflazione di Regno Unito/Canada e dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono al centro dell'attenzione

Novembre 15, 2021 14:21

Mentre le banche centrali regolano la politica monetaria per tenere sotto controllo l'inflazione, questa settimana potrebbe stabilire il tono per il resto dell'anno. Sia il Canada che il Regno Unito rilasciano i loro ultimi dati sull'inflazione dei prezzi al consumo (CPI) mercoledì.

La Banca d'Inghilterra ha deciso di non aumentare i tassi di interesse nell'ultima riunione, anche se l'inflazione sta aumentando. Sarà la decisione giusta o no? In ogni caso, si sta preparando ad avere un enorme impatto sulla sterlina britannica.

Poiché il dollaro statunitense ha influenzato le tendenze del mercato globale nelle ultime settimane, i dati sulle vendite al dettaglio degli Stati Uniti di martedì potrebbero aiutare ancora di più il verdone. Gli analisti prevedono un enorme aumento del valore totale delle vendite nell'economia statunitense il mese scorso.

Calendario Forex settimanale

Fonte: Calendario Forex dalla piattaforma di trading MetaTrader 5 fornita da Admirals.

Radar del trader - I dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti di martedì

Martedì 16 novembre alle 13.30 GMT, l'US Census Bureau rilascia gli ultimi dati sulle vendite al dettaglio per l'economia statunitense. Questa cifra rappresenta il cambiamento nel valore totale delle vendite nel settore retail per il mese precedente.

Gli analisti prevedono un aumento del numero, ma saranno importanti i dettagli su dove avviene la crescita. Infatti, i trader prenderanno indizi da questo rapporto e vorranno sapere che la più grande economia del mondo sta continuando a crescere.

Il grafico dell'indice del dollaro USA è mostrato qui sotto e mette in evidenza la gamma a lungo termine che si è sviluppata dal 2014. Il prezzo ha recentemente rimbalzato dalla parte inferiore della gamma al livello di supporto orizzontale intorno a 89,12.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, USDX, mensile - Intervallo di dati: dal 1 agosto 2013 al 14 novembre 2021, eseguito il 14 novembre 2021 alle 19:00 GMT. Nota: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il prezzo ha inoltre rotto la resistenza chiave come mostrato dalla linea discendente in rosso. La Fed ha già annunciato i piani per iniziare il processo di tapering, ma con l'indice dei prezzi al consumo che è salito ai massimi di 31 anni, le aspettative sui tassi di interesse sono ora valutate in largo anticipo.

Se i dati statunitensi di questa settimana dovessero supportare un solido rimbalzo dell'economia, l'indice del dollaro potrebbe entrare in una fase di accelerazione, tornando verso la parte superiore della gamma a lungo termine.

Aggiornamenti sul trading aziendale e indici azionari

Gli indici dei mercati azionari globali hanno continuato a salire nelle ultime settimane, anche in vista di un aumento dei tassi di interesse più rapido del previsto per il prossimo anno. Tuttavia, i movimenti più alti sono variati a seconda della regione.

Gli indici del mercato azionario statunitense sono stati i più forti, seguiti dagli indici europei e poi da quelli asiatici. Mentre gli indici dei mercati azionari statunitensi ed europei possono sentirsi sovraccarichi, i trader di momentum intraday hanno mantenuto la tendenza in vita.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, SP500, Giornaliero - Intervallo di dati: dal 9 febbraio 2021 al 14 novembre 2021, eseguito il 14 novembre 2021 alle 18:30 GMT. Nota: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Performance quinquennale passata dello S&P 500: 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%, 2016 = +8,80

Il grafico giornaliero dei prezzi dell'indice azionario S&P 500 mostrato sopra, conferma ancora il trend rialzista generale a lungo termine. Attualmente, il prezzo è sovraesteso dalla sua media mobile esponenziale a 50 giorni (linea rossa).

Questo sarà un livello interessante da osservare, poiché in passato ha fornito un supporto significativo per i compratori su cui basarsi. Se la tendenza dovesse continuare ai livelli attuali, i trader potrebbero guardare ai timeframe inferiori per ulteriori modelli di price action per confermare qualsiasi slancio di acquisto.

In ogni caso, è sicuramente da tenere d'occhio!

