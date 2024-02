La Force de l'USD Pèse sur les Devises des Marchés Émergents

Février 12, 2024 19:04

Les devises des marchés émergents ne sont peut-être pas le premier choix des traders, mais elles ont gagné en popularité parmi ceux qui souhaitent diversifier leurs portefeuilles de devises.

La plupart des marchés émergents disposent d'un grand nombre de consommateurs, ce qui les rend attrayants pour les investisseurs et crée une relation étroite entre leurs devises et les devises majeures telles que le dollar américain et l'euro.

Dans cet article, vous allez découvrir les liens entre certaines des devises les plus populaires des marchés émergents, telles que le rand sud-africain (ZAR), le peso mexicain (MXN) et la lire turque (TRY) avec le dollar américain (USD), ainsi que les prévisions pour l'année en cours.

Le Dollar Américain se Renforce au Début de 2024

Un sondage Reuters, publié le 7 février, a montré que les devises des marchés émergents pourraient avoir du mal à gagner du terrain par rapport au dollar américain cette année. En effet, les données financières en provenance des États-Unis reflètent une économie qui a dû faire face à l'impact de la politique monétaire restrictive mise en œuvre par la Fed, mais qui reste résistante, en particulier sur le marché du travail.

Bien que l'inflation ait baissé au cours des derniers mois, les rapports solides relatifs à divers secteurs économiques semblent repousser les attentes de réduction des taux par la Réserve Fédérale américaine (Fed). L'outil Fedwatch du CME montre qu'il n'y a que 20% (à l'heure où nous écrivons ces lignes) de chances d'abaisser les coûts d'emprunt lors de la prochaine réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) prévue pour le 20 mars.

En conséquence, l'indice du dollar américain (DXY), qui mesure la force de la devise américaine par rapport à un panier de six devises majeures, a atteint un plus haut de trois mois au cours de la première semaine de février, en hausse de 2,68% depuis le début de l'année. Le dollar est en passe de connaître l'un des meilleurs débuts d'année de ces dernières décennies.

Rand Sud-Africain : Le Blocage des Réformes Nuit à l'Économie

Ce n'est un secret pour personne que l'économie sud-africaine est confrontée à des problèmes : les réformes sont au point mort et les coupures d'électricité massives nuisent à la productivité, un problème courant dû au manque d'entretien du réseau.

Fitch Ratings prévoit une accélération de la croissance du PIB réel à 0,9% en 2024 et 1,3% en 2025, contre une estimation de 0,5% en 2023. Cependant, les analystes de Fitch Ratings ont mis l'accent sur les problèmes critiques de l'économie dans leur rapport : "L'IDR (Issuer Default Rating) "BB-" de l'Afrique du Sud est limité par la faible croissance du PIB réel, un niveau élevé d'inégalité, un ratio dette publique/PIB élevé et croissant, et une trajectoire modeste de consolidation fiscale. La croissance est entravée par des coupures d'électricité qui devraient se poursuivre à court et moyen terme, bien qu'avec une ampleur moindre qu'au cours des derniers mois, et par un secteur logistique en difficulté".

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDZAR, Graphique D1 – Période : du 29 septembre 2023 au 9 février 2024, consultée le 9 février 2024. Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Les économistes de Nedbank s'attendent à ce que le rand sud-africain reste sous pression jusqu'à ce que les élections locales aient lieu et que la trajectoire fiscale ait été résolue. Le rand sud-africain a chuté par rapport à ses principaux rivaux en 2023 en raison de facteurs mondiaux, mais les influences intérieures et les problèmes politiques pourraient jouer un rôle important en 2024. Un rapport de Nedbank a suggéré que la South African Reserve Bank (SARB) pourrait commencer à réduire ses taux en juillet et a ajouté que "la SARB pourrait avancer la première réduction à mai si le rand se maintient autour des élections et si les États-Unis commencent leur assouplissement monétaire plus tôt que prévu".

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDZAR, Graphique MN – Période : du 1 mai 2016 au 9 février 2024, consultée le 9 février 2024. Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Les analystes qui se sont adressés aux journalistes de Reuters ont noté que "la hausse prolongée du dollar américain peut avoir contribué à la faiblesse du rand, mais l'Afrique du Sud ne s'est pas fait de cadeaux et ne sera pas une devise à acheter à moins que l'État ne prenne des mesures de réforme radicales".

Peso Mexicain : Les Élections Présidentielles Pourraient Provoquer de la Volatilité

Alors que les élections américaines auront lieu en novembre, les élections présidentielles mexicaines sont prévues pour le 2 juin. Le Mexique est devenu la première source de biens importés aux États-Unis, dépassant la Chine pour la première fois au cours des vingt dernières années. Selon le ministère américain du commerce, la valeur totale des marchandises importées du Mexique a progressé de 5% en 2023.

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDMXN, Graphique MN – Période : du 1 mai 2016 au 9 février 2024, consultée le 9 février 2024. Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Selon les analystes d'ING, le peso mexicain est l'une des devises qui se démarque du groupe des marchés émergents. Ils notent dans un rapport que "cependant, le Mexique a actuellement des taux réels très élevés - 6% en tenant compte de l'inflation actuelle - et une réduction modeste semble peu susceptible de faire trop de dégâts. Dans le même temps, le price action du MXN montre qu'il est bien trop tôt pour se priver des 11% de rendements implicites du peso sur la menace que Donald Trump soit ou non élu président en novembre. Nous restons très positifs sur le peso."

Les analystes de Pimco sont optimistes en ce qui concerne le peso mexicain, notant que "les fondamentaux éclipseront toute sorte de volatilité à court terme pour nous. Nous faisons un petit zoom arrière et examinons les aspects les plus fondamentaux de l'histoire mexicaine. Bien qu'il puisse y avoir une certaine volatilité autour des élections, les fondamentaux sont encore très bons".

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDMXN, Graphique D1 – Période : du 28 septembre 2023 au 9 février 2024, consultée le 9 février 2024. Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Les analystes de Commerzbank ont commenté les plans de taux d'intérêt de la Banque du Mexique : "L'économie réelle montre maintenant des signes clairs de l'impact des taux d'intérêt élevés. Selon qu'il y a plus ou moins de preuves aujourd'hui que des réductions de taux soient imminentes, le peso pourrait être sous pression. Mais même en l'absence d'indices, une première baisse des taux en mars ne semble pas improbable pour l'instant, compte tenu de l'évolution de l'inflation de base et du ralentissement de la croissance économique. À moins, bien sûr, que l'inflation ne redevienne incontrôlable".

Livre Turque : Un Nouveau Resserrement de la Politique Monétaire en Vue ?

Les autorités politiques turques ayant interféré avec les décisions de la Banque Centrale de la République de Turquie (CBRT) en matière de politique monétaire, l'économie locale est toujours plongée dans une spirale de chiffres d'inflation sans précédent.

Dans son rapport trimestriel, publié le 8 février, la CBRT a maintenu ses prévisions d'inflation pour 2024 et 2025 inchangées à 36% et 14%, respectivement. L'inflation annuelle en Turquie s'est accélérée, passant de 64,77% en décembre 2023 à 64,86% en janvier 2024, selon les dernières données officielles.

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDTRY, Graphique D1 – Période : du 29 septembre 2023 au 9 février 2024, consultée le 9 février 2024. Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

La semaine dernière, le gouverneur de la banque centrale turque, Hafize Gaye Erkan, a démissionné après moins d'un an à son poste et a été remplacé par Fatih Karahan. Le nouveau gouverneur s'est engagé à maintenir une politique monétaire stricte jusqu'à ce que l'inflation tombe à des niveaux compatibles avec l'objectif fixé.

Dans ses remarques, Karahan a déclaré : "Nous serons attentifs aux attentes en matière d'inflation et au comportement des prix. Nous sommes prêts à agir en cas de détérioration des perspectives d'inflation. Alors que nos politiques commencent à porter leurs fruits, nous maintiendrons notre orientation jusqu'à ce que nous parvenions à une stabilité permanente des prix, à une baisse de l'inflation sur la trajectoire prévue et à une stabilité durable des prix dans notre économie à moyen terme".

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDTRY, Graphique MN – Période : du 1 mai 2016 au 9 février 2024, consultée le 9 février 2024. Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

La nomination de Fatih Karahan, un ancien économiste de la Réserve Fédérale américaine, a soulevé la possibilité d'un nouveau resserrement, les économistes de la Deutsche Bank suggérant qu'il y a de la place pour 250 ou même 500 points de base supplémentaires de resserrement, selon un rapport de Bloomberg.

Les analystes d'ING ont déclaré dans un rapport que "la TRY est l'une des rares devises des marchés émergents à avoir un rendement total positif par rapport au dollar cette année. Avec une faible volatilité entre les marchés, il semble que les investisseurs souhaitent prendre le risque de change turc et essayer de recevoir des rendements. Nous avons également tendance à privilégier ces stratégies avec prudence".

Trading des Devises des Marchés Émergents avec Admirals

Le trading des devises ne se limite pas aux majeures telles que le dollar américain, l'euro et le yen japonais. En effet, les stratégies peuvent également inclure des paires basées sur les devises des marchés émergents. Que les traders débutants tradent des paires de devises majeures, mineures ou exotiques, ils doivent faire face au désavantage du manque de connaissances et d'expérience.

Se plonger dans des ressources pédagogiques telles que des articles, des guides pratiques ou regarder des webinaires en ligne permet de se familiariser avec la façon dont les traders expérimentés appréhendent le trading et la façon dont ils réagissent lorsque les conditions sont volatiles. Dans le domaine du trading, la connaissance est un atout, en particulier lorsque vos fonds sont en jeu.

Il est important pour les traders débutants de se familiariser avec la gestion des risques. La volatilité du marché peut être élevée et le manque d'expérience peut être un obstacle pour tout débutant. Les outils de gestion des risques, tels que les ordres stop loss et take profit, peuvent atténuer les risques lorsque ces derniers sont utilisés correctement. Ces types d'outils sont disponibles sur les plateformes de trading les plus populaires, de sorte que les traders débutants peuvent s'exercer à les utiliser avant de les intégrer à leurs stratégies de trading.

Trader sur un Compte Démo Sans Risque

