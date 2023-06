ÜK kõrged inflatsiooninäitajad survestavad keskpanka

Juuni 21, 2023 16:16

Inglise Pank (BoE) tõmbab see nädal palju tähelepanu, kuna keskpanga intressiotsus võib mõjutada Briti naela valuutapaare. Kui BoE otsustab laenukulusid tõsta, oleks see 13. kord järjest.

Ühendkuningriigi inflatsioon oli mais aastapõhiselt 8,7% – sama, mis aprillis. PricewaterhouseCoopersi (PwC) analüütikud kommenteerisid inflatsiooninäitajaid: „Kõrgem inflatsioon tähendab, et surve majapidamiste sissetulekutele ei ole vaatamata suurele palgakasvule veel möödas. Samuti kinnitab see homset Inglise Panga intressitõusu ja tähendab, et ka augustis on intressitõus nüüd tõenäoline."

Neljapäeval on Šveitsi keskpanga (SNB) koosolek ja investorid ootavad juhtkonna rahapoliitikat puudutavat teadaannet. Kuigi Šveits ei näi jagavat teiste Euroopa majanduste probleeme, on SNB juht lubanud keskpanga eesmärgist kõrgema põhiinflatsiooni kontrolli alla saada.

Inglise Panga intressiotsus

Neljapäeval avaldab BoE rahapoliitika komitee oma intressiotsuse. 14. juunil majandusteadlaste seas läbiviidud Reutersi küsitlus näitas, et kõik ootasid, et ÜK keskpank tõstab oma eelseisval kohtumisel intressimäära 25 baaspunkti võrra. 52 küsitletud 64 majandusteadlasest arvas, et intressimäär jõuab augusti lõpuks tipptasemele ning mediaanprognoosi kohaselt saab see olema 5,00%.

CNBC raportis tsiteeritud Goldman Sachsi (GS) analüütikute sõnul ootab GS, et rahapoliitika komitee säilitab oma suhteliselt leebe positsiooni, arvestades vastupidavat kasvu, püsivat palgasurvet ja kõrget põhiinflatsiooni ning jätkab oodatust paremate andmete tõttu 25-baaspunktiliste tõusudega kuni jõutakse 5,25%-ni (kusjuures kõrgem tipptase on tõenäolisem kui madalam).

ING analüütikud kirjutasid 16. juunil avaldatud aruandes, et nemad prognoosivad 25-baaspunktilist intressitõusu, mida tõenäoliselt toetab seitse komitee liiget ja kaks (Silvana Tenreyro ja Swati Dhingra) hääletavad vastu. Kui inflatsiooninäitajad püsivad jätkuvalt kõrgel, on augustis tõenäoline veel üks 25-baaspunktiline tõus.

Šveitsi keskpanga intressiotsus

SNB on teine mõjukas Euroopa pank, kes avaldab sel nädalal oma intressiotsuse. Inflatsiooni langedes, ootab enamik analüütikuid SNB juhatuselt 25-baaspunktilist intressitõusu. Kuid majandusteadlased ei nõustu, kas SNB peatub 1,75% juures või tõstab intressimäära 2,0%-ni. SNB juhatuse esimees Thomas Jordan on väljendanud muret viimaste kuud kõrge põhiinflatsiooni pärast, kuigi Šveitsi inflatsioon on üldiselt palju madalam kui teistes Euroopa riikides.

Bank of America raportis leitakse, et SNB teeb juunis 25-baaspunktilise tõusu (kuid on ka 50-baaspunktilise tõusu võimalus) ja see on tõenäoliselt tsükli viimane.

Ühendkuningriigi jaemüük mais

Vaid päev pärast BoE intressiteadet, avaldab riigi statistikaamet (ONS) mai jaemüügi andmed. Analüütikud prognoosivad aastapõhiselt 2,6% langust ja kuupõhiselt 0,2% langust.

Briti Jaemüügikonsortsiumi aruande kohaselt langes müük kuue kuu madalaimale tasemele, kusjuures kolm riigipüha samal kuul ei suutnud veenda tarbijaid rohkem kulutama.

