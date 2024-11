ÜK inflatsioon tõusis, BoE järgmist intressikärbet ümbritseb teadmatus

November 20, 2024 18:05

Ühendkuningriigi inflatsioon tõusis oktoobris oodatust rohkem, ületades Inglise Panga 2% eesmärki. Mõnede analüütikute arvates võivad oktoobri näitajad lükata keskpanga võimaliku intressikärpe edasi. Tulemusena tõusis kolmapäeva hommikul nael USA dollari suhtes 0,3%.

Teistes uudistes: Kanada tarbijahinnaindeksi aastane inflatsioon tõusis oktoobris 2,0% - rohkem kui septembris (1,6%) ja ületas analüütikute ootusi (1,9%).

ÜK tarbijahinnaindeksi inflatsioon tõusis oktoobris

Ühendkuningriigi inflatsioon tõusis täna avaldatud riikliku statistikaameti aruande kohaselt oktoobris aastapõhiselt 2,3%-ni. Näitaja oli palju kõrgem kui septembri 1,7% ja ületas analüütikute oodatud 2,2%.

ING majandusteadlased kirjutasid investoritele, et BoE pöörab pigem tähelepanu teenuste inflatsiooninäitajatele kui kogu- ja baasinflatsioonile. Nad kommenteerisid ka tulevasi intressikärpeid: "Kuigi enne järgmist BoE kohtumist on veel üks inflatsiooninäitaja, vajame tõenäoliselt teenuste inflatsiooni järsku aeglustumist, et kärbe oleks taas valikuvariant. Meie vaade on, et teenuste tarbijahinnaindeks jätkab järgmise nelja kuu jooksul umbes 5% juures hüplemist ja langeb kindlalt alles 2025. aasta teises kvartalis, mil ootame, et BoE kiirendab rahapoliitika lõdvendamise tempot. Praegu näeme järgmist BoE kärbet veebruaris, mis ei ole täielikult hindades väljendunud (19 baaspunkti)."

Euroala inflatsioon tõusis oktoobris

Eurostati avaldatud andmete kohaselt oli euroala aastane inflatsioonimäär 2024. aasta oktoobris 2%, tõustes septembri 1,7% näitajalt. Oktoobris toimunud koosolekul kordas EKP juhatus oma pühendumust "andmetest sõltuvale ja koosolekutepõhisele" lähenemisele tulevastes rahapoliitilistes otsustes.

EKP juht Christine Lagarde ütles, et Euroopa jääb USA ja Hiinaga võrreldes innovatsiooni ja tootlikkuse osas maha. Lagarde rõhutas, et EL ei ole nii konkurentsivõimeline kui peaks, öeldes, et "EL on spetsialiseerunud vananenud tehnoloogiatele; ainult 4 maailma 50 parimast tehnoloogiaettevõttest on Euroopast".

BoE Bailey: parim valik on järkjärguline lähenemisviis intressidele

Inglise Panga (BoE) president Andrew Bailey arutas teisipäeval Ühendkuningriigi parlamendi riigikassa erikomisjoni ees novembri rahapoliitika aruannet. BoE juht ütles, et "teenuste inflatsioon on endiselt kõrgem sihtinflatsiooniga ühilduvast tasemest", lisades, et "peame teenuste inflatsiooni väga hoolikalt jälgima, peegeldades tööturu arengut."

Andrew Bailey märkis, et järkjärguline lähenemine rahapoliitiliste piirangute kaotamisele aitaks Ühendkuningriigi keskpangal inflatsiooniväljavaadetega seotud riske jälgida. BoE president väljendas muret inflatsiooni pärast, öeldes, et inflatsioon on langenud oodatust madalamale, kuid ei saa olla kindel, kas see ka lähikuudel nii jääb.

Föderaalreservi Schmid: keskpangal on inflatsiooniga võitlemiseks rohkem vahendeid

Föderaalreservi (Fed) Kansase panga president Jeffrey Schmid tegi ettepaneku, et nüüd on Föderaalreservil aeg oma rahapoliitika piiravust vähendada. Schmid rõhutas, et hiljutised intressikärped annavad märku Föderaalreservi usust, et inflatsioon langeb 2% eesmärgi lähedale.

Föderaalreservi poliitikakujundaja ütles, et "suured eelarvepuudujäägid ei põhjusta inflatsiooni, sest Föderaalreserv ennetab seda, kuigi see võib tähendada kõrgemaid intressimäärasid", käsitledes muret Donald Trumpi väljapakutud poliitika pärast.

Testi oma strateegiaid Admiral Marketsi riskivabal demokontol

Soovid harjutada kauplemist ilma oma raha riskimata? Admiral Marketsi demokonto pakub just seda, võimaldades samaaegselt realistlikes turutingimustes kaubelda. Demokonto avamiseks kliki alumisel reklaamil:

Riskivaba demokonto Ava tasuta demokonto ja harjuta kauplemist AVA DEMOKONTO

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.