Ühendkuningriigi SKP ja jaemüük

Veebruar 14, 2024 17:03

Ühendkuningriigi SKP ning Ühendkuningriigi ja USA jaemüüginäitajad on ülejäänud nädalal investorite ja kauplejate tähelepanu keskpunktis.

Ühendkuningriigi tarbijahinnaindeksi asstapõhine inflatsioon püsis jaanuaris muutumatuna (4,0%). Tarbijahinnaindeksi baasinflatsioon langes 5,1% -le. S&P Global Ratings kommenteeris näitajat: "Tihe tööjõupakkumine toetab palgakasvu ja seega ka inflatsioonisurvet, eriti teenuste puhul."

USA tarbijahinnaindeksi inflatsioon oli oodatust kõrgem. USA Tööstatistika Büroo (BLS) andmetel oli see aastapõhiselt 3,1%. Analüütikute sõnul kiirendasid tarbijahinnaindeksi inflatsiooni eluasemete hinnad, mis moodustasid indeksist umbes kolmandiku.

Ühendkuningriigi detsembri SKP

Reedel avaldab ÜK riiklik statistikaamet (ONS) detsembri SKP kasvuaruande. Analüütikud prognoosivad kuupõhiseks kasvumääraks -0,2 protsenti, mis tähendaks aeglustumist eelmise aasta novembris registreeritud 0,3 protsendilt.

Uuring sisaldab esialgseid andmeid neljanda kvartali SKP näitaja kohta, mis oli tõenäoliselt 0,1%, langedes 2023. aasta kolmandas kvartalis registreeritud 0,3%-lt. Ühendkuningriik sattus eelmisel aastal majanduslanguse äärele, sest kõrged intressimäärad ja inflatsiooninäitajad vähendasid tootlikkust.

Ühendkuningriigi majandus- ja sotsiaaluuringute instituut (NIESR) ütles märkuses, et "Ühendkuningriigi tasapinnalise toodangu üldpilt, mida oleme näinud nüüd peaaegu kaks aastat, püsib edasi." NIESR oli 2024. aasta osas optimistlikum ja prognoosis, et majandus kasvab sel aastal 0,9%, samas pakkus, et inflatsioon langeb energiahindade languse tõttu aprilliks 1,5%- le.

USA jaemüük jaanuaris

USA Rahvaloenduse Büroo avaldab neljapäeval jaanuari jaemüüginäitajad. Kuna jaemüügiandmed näitavad, kuidas tarbijad hinnakõikumistele reageerivad, on need Föderaalreservi jaoks oluline teabeallikas.

Majandusteadlased prognoosivad, et jaemüük on kuupõhiselt langenud 0,1% võrra. Consumer News and Business Channel/National Retail Federation (NRF) Retail Monitor uuring näitas, et jaemüük kasvas jaanuaris aastapõhiselt 2,4%, kuid rõhutas, et aasta alguses registreeriti 0,16% langus.

ÜK jaanuari jaemüük

See nädal avaldatakse ka Ühendkuningriigi on jaanuari jaemüügiandmed, mis prognooside kohaselt näitab kuupõhiselt 1,5% kasvu, kuid aastapõhiselt 1,2% langust. Kuna Ühendkuningriigi majandus on raskustes, on jaemüük kõikunud.

Briti jaemüügikonsortsium (BRC) teatas teisipäeval, et jaemüügi väärtus kasvas aastapõhiselt jaanuaris 1,2%. „Nõrk tarbijanõudlus aeglustas jaemüügi kasvu. Kuigi jaanuari müük aitas esimese kahe nädala jooksul kulutusi suurendada, ei püsinud see kogu kuu jooksul," märgiti aruandes.

OPEC: naftanõudlus ei vähene

Saudi Araabia otsus vähendada nafta tootmisvõimsuse laiendamise plaane on tekitanud naftatootmissektori tuleviku suhtes mõningaid küsimusi. OPEC-i peasekretär Haitham Al Ghais kinnitas investoritele, et pole põhjust muretseda: "Esiteks tahan olla selge, et ma ei saa Saudi Araabia otsust kommenteerida... kuid seda ei tohiks mingil juhul valesti tõlgendada seisukohana, et nõudlus väheneb."

Kaks nädalat tagasi teatas Saudi riiklik naftafirma Aramco otsusest langetada maksimaalse tootmisvõimsuse eesmärki 12 miljonile barrelile päevas, mis on 1 miljon barrelit päevas vähem, kui 2020. aastal väljakuulutatud ja 2027. aastaks seatud eesmärk. Reutersi allikad väitsid, et käiku arutati vähemalt kuus kuud ja selle põhjuseks oli ülemäärane naftatootmine, mida ei ole rahaks tehtud nii nagu peaks.

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.