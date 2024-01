Ühendkuningriigi inflatsioon kiirenes, naelsterling tõusis USA dollari suhtes

Jaanuar 17, 2024 19:31

Ühendkuningriigi tarbijahinnaindeksi inflatsioon tõusis detsembris ootamatult 4%-ni. Reutersi küsitletud majandusteadlased olid oodanud langust 3,8%-ni. Tarbijahinnaindeksi baasinflatsioon, mis ei sisalda volatiilseid toidu-, energia-, alkoholi- ega tubakahindu, oli aastapõhislet 5,1%, ületades prognoositud 4,9%. Riiklik statistikaamet (ONS) ütles, et detsembri inflatsioonitõusu taga on tubakaaktsiisi tõus.

Inglise Pank (BoE) on tõstnud intressimäärad 16 aasta kõrgeimale tasemele ja kerkinud inflatsiooninäitajad tekitavad küsimusi keskpanga lähenemise kohta intressikärbetele. Tulemusena tõusis kolmapäeva hommikul nael USA dollari suhtes 0,3%.

Rahandusminister Jeremy Hunt ütles: „Nagu me oleme näinud USA-s, Prantsusmaal ja Saksamaal, ei lange inflatsioon sirgjooneliselt, kuid meie plaan töötab ja me peaksime sellest kinni pidama. Võtsime vastu raskeid otsuseid, et laenamist kontrollida ja oleme nüüd lehte pööramas, seega peame püsima seatud kursil, sealhulgas edendama majanduskasvu konkurentsivõimelisemate maksumääradega."

Hiina SKP kasvas 2023. aastal, ületades ootusi

Hiina riikliku statistikaameti (NBS) avaldatud uuring näitas, et riigi majandus kasvas 2023. aastal 5,2%, kuigi taastumine oli oodatust palju raskem. Majandusteadlased märkisid, et oodatust väiksem nõudlus ja kinnisvarasektori kriis mängisid rolli majanduse raskustes COVID-19 eelset taset saavutada.

NBS-i majandusteadlased märkisid, et praegu on riigi valitsemissektori võlatase ja inflatsioonimäär mõlemad madalad ning poliitikaid täiustatakse pidevalt. "Eelarve-, rahandus- ja muudes poliitikavaldkondadels on suhteliselt suur manööverdamisruum ning on olemas tingimused ja ruum makromajanduspoliitika rakendamise intensiivistamiseks," ütles NBS-i Kang.

Nädala alguses jättis Hiina Rahvapank (PBoC) intressimäärad muutmata, kuigi mõned majandusteadlased olid oodanud intressikärpeid. Moody's Analyticsi analüütikud ütlesid: "Toetuste tükkhaaval kasutuselevõtt aasta keskpaigast saadik on teinud vähe, et olukorda muuta. On selge, et Hiina majandus vajab lisastiimuleid. Otsene toetus majapidamistele võib olla rahakottide avamiseks vajalik kang, kuid sellise toetuse väljavaade ei ole viimastel aastatel ametnike seas poulaarne olnud. Selle asemel näivad tõenäolisemad rahapoliitika lõdvendamine ja uute võlakirjade emiteerimine taristu-, energia- ja tootmisprojektide jaoks."

IMF: USA majandus on vaatamata intressitõusudele vastupidav

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) tegevdirektori asetäitja Gita Gopinath ütles Davosis ajakirjanikele, et 75% Föderaalreservi intressitõusude mõjust on juba USA majanduses avaldunud.

Gopinath täpsustas "Peame tunnistama, et majanduses on olnud vastupidav vaatamata nähtud intressitõusudele... meie hinnangul on USA-s umbes kolm neljandikku ehk 75% mõjust juba üle kandnunud ja ülejäänu teeb seda sel aastal."

USA detsembri jaemüük

USA Rahvaloenduse Büroo avaldab neljapäeval oma detsembri jaemüügi aruande. Turuanalüütikud ootavad aastapõhist jaemüügi kasvu 0,4% võrra. Näitaja saab tõenäoliselt olema veidi kõrgem kui novembris. 2023. aastal oli USA jaemüük aasta üheksal kuul kaheteistkümnest positiivne.

Koos tööstustoodangu aruandega võivad tugevad jaemüüginäitajad võimaldada Föderaalreservil piiravat rahapoliitikat säilitada, samas kui nõrgad tulemused võivad tõsta intressikärbete võimalust märtsis.

Ühendkuningriigi detsembri jaemüük

Reedel avaldab ÜK riiklik statistikaamet (ONS) detsembri jaemüügi aruande. Turuanalüütikud arvavad, et jaemüük kasvas aastapõhiselt 1,1%, kuid langes kuupõhiselt 0,5%.

Jaanuari alguses teatas Briti Jaemüügikonsortsium (British Retail Consortium, BRC), et detsembris olid kulutused aastapõhiselt 1,7% suuremad, mis näitab ostude vähenemist kui arvestada inflatsiooniga. BRC majandusteadlased märkisid, et "Pühadeperiood ei suutnud parandada jaemüügi aeglase kasvuga keerulist aastat, kuna tarbijate nõrk kindlustunne pidurdas jätkuvalt kulutusi."

