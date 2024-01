Tähelepanu on intressiotsustel ja Hiina stiimulipaketil

Jaanuar 23, 2024 17:32

Sel nädalal on taas päevakorras suurte kespankade intressiotsused. Teisipäeva hommikul hoidis Jaapani keskpank (BoJ) laenukulud ootuspäraselt samad. Jaapani Panga (Boj) ja Hiina Rahvapanga intressiotsuste järel, kes mõlemad jätsid intressimäärad muutmata, teatab kolmapäeval rahapoliitika uuendustest Kanada keskpank.

Bloombergi kohaselt on Hiina ametivõimud valmis toetama oma raskustes aktsiaturge umbes 278 miljardi dollari suuruse stiimulipaketiga. Hiina peaminister Li Qiang ütles eile: "Peame rakendama võimsamaid ja tõhusamaid meetmeid turu ja usalduse stabiliseerimiseks".

Uudised stiimulupaketist tõstsid teisipäeval Hang Sengi indeksi 3% võrra. Tasub teada, et see Hongkongi indeks kaotas 2023. aastal peaaegu 14% oma väärtusest, muutudes piirkonna kõige halvema tootlusega indeksiks.

Jaapani keskpanga intressiotsus

Täna hommikul teatas BoJ juhatus, et jätab intressimäärad ja tulukõvera kontrolli poliitika ootuspäraselt muutmata. BoJ poliitikakujundajad langetasid oma 2024. aasta põhiliste tarbijahindade keskmise kasvuprognoosi oktoobris prognoositud 2,8%-lt 2,4%-le.

BoJ juht Kazuo Ueda rõhutas, et keskpank ei kõhkle vajadusel täiendavate lõdvendamismeetmete rakendamisel. Mõned majandusteadlased arvavad, et BoJ võib oma negatiivsete intressimäärade poliitika kõige varasemalt aprillis tühistada, kuna keskpank loodab näha, kas eelseisvad palgaläbirääkimised tõstavad märkimisväärselt palku.

Uus-Meremaa neljanda kvartali tarbijahinnaindeks

Uus-Meremaa statistikaamet avaldab täna õhtul oma 2023. aasta neljanda kvartali tarbijahinnaindeksi inflatsiooniaruande. Analüütikute prognooside kohaselt peaks tarbijahinnaindeksi inflatsioon olema aastapõhiselt 4,7%, mis kujutab märkimisväärset langust võrreldes 5,6%-ga aasta kolmandas kvartalis.

16. jaanuaril avaldatud Uus-Meremaa Majandusuuringute Instituudi (NZIER) aruanne näitas, et 10% ettevõtetest eeldab, et majandus halveneb järgmise kuue kuu jooksul (kolmandas kvartalis oli näitaja 49%).

ANZ Banki majandusteadlased ütlesid märkuses: "Majandus sai 2023. aasta lõpus ootamatult purjedesse veidi tuult. RBNZ-l on hea meel näha otseste inflatsiooninäitajate langust, kuid ollakse ettevaatlikud tulevikku vaatavate näitajate tõttu, mis viitavad riskile, et majandus võib enne inflatsioonivastase võitluse lõppu uue hoo saada.”

Kanada keskpanga intressiotsus

Kanada Pank (BoC) hoiab tõenäoliselt oma baasintressimäära 5% juures ja analüütikud ootavad, et juhatus säilitaks oma kohtumisjärgses avalduses karmi tooni. Kanada statistikaamet teatas, et tarbijahinnaindeks tõusis detsembris aastapõhiselt 3,4%, olles kuu varem tõusnud 3,1%.

Inflatsiooni tõusu tõttu lükkasid analüütikud intressikärbete prognoosid aprillist juulin, kuna arvati, et keskpank võib oma rahapoliitikat ümber hinnata.

Royal Bank of Canada analüütikud mainisid aruandes, et "rahapoliitika tegeliku kujundamise seisukohalt on majandusareng olnud piisavalt pehme, et kinnitada, et edasisi intressimäärade tõuse ei ole vaja, kuid inflatsioon (ja palgakasv) on olnud ka liiga püsiv, et panna BoC-d lõdvendustsükli alustamist kaaluma".

Hiina Rahvapanga intressiotsus

Esmaspäeval teatas Hiina keskpank otsusest jätta laenukulud muutmata. Otsus oli kooskõlas majandusteadlaste ootustega. Mõnede majandusteadlaste sõnul näitavad stabiilsed intressimäärad soovi tagada olemasoleva krediidisumma tõhus kasutamine, kuna varasemad jõupingutused rahapakkumise suurendamiseks ei ole veel kaasa toonud tegeliku laenuvõtmise olulist paranemist.

Bloomberg Economicsi analüütikud märkisid, et "näeme, et selles kvartalis kärbib Hiina rahvapank intressimäärasid 10 baaspunkti võrra, mis peaks viima ka laenuintresside üldisema languseni. Aeglane majanduskasv ja suurenev deflatsioonisurve näitavad, et majandus vajab tugevamat poliitilist toetust — ja kiiresti. Hiina rahvapanga baasintressimäära oodatav kärpimine annaks pankadele ruumi laenuintressimäärade kärpimiseks."

