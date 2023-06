Šveitsi frank ja SNB rahapoliitika

Juuni 16, 2023 17:57

Šveitsi frank on üks populaarsemaid valuutasid maailmaturgudel. Paljudele seostub valuuta stabiilsusega, sest Šveits ei ole viimase 200 aasta jooksul olnud kordagi relvakonfliktis ja selle majandus on üks tugevamaid kogu maailmas.

Šveitsi frangiga kauplemine ei pruugi olla nii populaarne kui USA dollari või Briti naelaga kauplemine, kuid USA dollar versus Šveitsi frank on üks olulisemaid valuutapaare, millega kaubeldakse maailma valuutaturgudel iga päev. Selles artiklis jagame kasulikku infot Šveitsi valuuta ja majanduse kohta.

Miks mõjutab Šveitsi keskpanga poliitika Šveitsi franki?

Šveitsi keskpank (SNB) mängib olulist rolli riigi rahasüsteemis. SNB-l on kaks peakontorit, üks Bernis ja üks Zürichis. See asutati 1906. aastal ja tegutseb erieeskirjade alusel. Pank on avalik-õiguslik ja sellest 78% kuulub Šveitsi avalik-õiguslikele üksustele ning ülejäänu on avalikult kaubeldav.

Sõltumatu institutsioonina on SNB volitatud teostama rahapoliitikat kogu riigi huvides. Selle peamine eesmärk on tagada hinnastabiilsus, võttes samal ajal arvesse arenguid majanduses. Hinnastabiilsus on majanduskasvu ja jõukuse edendamiseks ülioluline, sest inflatsioon ja deflatsioon võivad häirida majandustegevust ning takistada ressursside tõhusat jaotamist.

Rahapoliitika elluviimiseks kehtestab SNB intressimäära, mis mõjutab Šveitsi frangi lühiajalisi rahaturu intressimäärasid. Pank sekkub ka valuutaturule, kui see on monetaartingimuste mõjutamiseks vajalik.

SNB-l on selged kohustused pangandussektoris. See määrab süsteemselt olulised pangad ja nende funktsioonid ning teeb koostööd teiste reguleerivate asutustega, et tagada kapitali adekvaatsus, likviidsus ja organisatsioonilised nõuded.

Lisaks kogub SNB statistikat, et täita oma rahapoliitilisi ülesandeid, teostada järelevalvet makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemide üle ning panustada Šveitsi finantssüsteemi stabiilsusesse. Kogutud andmeid hinnatakse sisemiselt ning need avaldatakse majanduse jälgimiseks ja rahapoliitiliste otsuste toetamiseks.

SNB intressiotsus: kui palju see Šveitsi franki mõjutab?

SNB juhatus koguneb 22. juunil, et otsustada intressimäärade üle. Šveitsi tarbijahinnaindeksi inflatsioon aeglustus mais, olles aastapõhiselt 2,2%. SNB eesmärk on viia inflatsioon 2% tasemele.

Vastavalt 15. juunil avaldatud Reutersi raportile eelseisva SNB kohtumise kohta "viitavad turuhinnad 50-baaspunktilise tõusu 54% tõenäosusele ja 25-baaspunktilise tõusu 46% tõenäosusele praegusest 1,5% tasemest."

SNB juht Thomas Jordan ütles 8. juunil, et on väga oluline viia Šveitsi koguinflatsioon hinnastabiilsuseks vajalikule tasemele, lisades, et tarbijahindade kasvu pikka aega alla 2% hoidmine tähendaks, et majandus ei seisaks enam silmitsi probleemidega.

SNB aseesimees Martin Schegel kordas, et Šveitsi keskpank on valmis tegutsema valuutaturgudel, et tagada kohased monetaartingimused ning rõhutas, et vaatamata hiljutistele langustele näitajates, on liiga vara inflatsiooni võidetuks kuulutada.

Barclays: nõrk USA dollar võib Šveitsi franki tõsta

Kuna Šveitsi frank on viimasel ajal suutnud oma tugevuse säilitada, ootavad Barclaysi analüütikud, et valuuta tõuseb veelgi, kuna prognoositakse SNB intressimäärade tõusu ja keskpanga suuremat sekkumist valuutaturul.

Barclaysi raporti kohaselt on Šveitsi frangi tugevus dollari vastu peamine võimalus säilitada selle reaalne tegelik valuutakurss nõrga dollariga keskkonnas, samas hoiab nõrgem riskivalmidus, mis on tavaliselt seotud dollari tugevusega, CHF-i väärtust kõrgel.

Commerzbank: SNB rahapoliitika karmistamine lähenemas lõpule?

12. juunil avaldatud aruandes jagasid Commerzbanki majandusteadlased oma SNB poliitika väljavaateid ja selle võimalikke tagajärjgi EUR/CHF paarile. Raportis märgitakse, et täiendav intressimäärade tõus järgmisel nädalal toimuval SNB kohtumisel on ilmselt juba kindel. Edasine märkimisväärselt agressiivne rahapoliitika ei näi aga tõenäoline.

Märgitakse, et enne SNB järgmist kohtumist septembris võib muidugi palju juhtuda, kuid pidades silmas asjaolu, et Šveitsis on inflatsioon viimasel ajal oodatust rohkem leevenenud ja oli mais 0-2% ülempiir lähedal (2,2%), tähendab see, et vajadus edasiste intressitõusude järele näib olevat piiratud. Selle asemel suurendab inflatsiooni edasine langus tõenäoliselt SNB sallivust frankide odavnemise suhtes, mistõttu nähakse EUR/CHF-i suurenenud tõusuvõimalusi.

Šveitsi frangiga kauplemine ja riskijuhtimistööriistad

Kuigi mõned investorid peavad Šveitsi franki majanduslikult ebastabiilsetel aegadel "turvasadamaks", ei tähenda see, et sellega teiste valuutade vastu kauplemine ei oma riski. Ei tohiks unustada, et finantsturud võivad kergesti liikuda nii nende kasuks, kui ka kahjuks.

Šveitsi frank ei ole erand. Algaja kauplejana on riskid veelgi suuremad, sest sa ei pruugi omada piisavat kogemust, et otsustada, milline valik on kaubeldes asjakohasem. Riskijuhtimine on algajatele kauplejatele hädavajalik. Ainult riskijuhtimistööriistad saavad aidata algajatel kauplemist rohkem nautida ja vähem ärevust tunda.

Kuidas neid aga kasutama õppida? Leidub lai valik õppematerjale, sealhulgas veebikoolitusi, artikleid, juhendeid, seminare jne, mida kauplemisteenuse osutajad sageli pakuvad. Mõnikord on juurdepääs taolistele materjalidele tasuta – algajad kauplejad peaksid haarama võimalusest ja õppima riskijuhtimise põhialuseid enne selle uue, kuid riskirohke teekonna alustamist.

Oled huvitatud majandusuudistel põhinevast kauplemisest? Osale Admiralsi tasuta veebikoolitustel ja saa uusi teadmisi! Suhtle kogenud kauplejatega ja vaata kauplemissessioone reaalajas.

Tasuta veebikoolitused Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid REGISTREERU

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.