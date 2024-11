RBNZ kärpis intresse 50 baaspunkti võrra, vihjas uuele kärpele veebruaris

November 27, 2024 18:58

Uus-Meremaa Reservpank (RBNZ) langetas vastavalt majandusteadlaste ootustele oma baasintressimäära 50 baaspunkti võrra.

Deutsche Banki analüütikud pakkusid, et kui Donald Trumpi tariife rakendataks täiel määral, võib USA eratarbimise baasinflatsioon 2025. aastal tõusta 2,6%-lt 3,7%-le.

RBNZ intressiotsus

RBNZ langetas oma baasintressimäära 50 baaspunkti võrra 4,25%-le kooskõlas analüütikute ootustega. See on madalaim intressimäär alates 2022. aasta novembrist.

„Aastane tarbijahindade inflatsioon on langenud ja on nüüd rahapoliitika komitee 1 kuni 3 protsendi sihtvahemiku keskpunkti lähedal. Inflatsiooniootused on samuti eesmärgi lähedal ja baasinflatsioon läheneb keskpunktile,”märgiti kohtumisjärgses avalduses.

Vahetult pärast poliitikakujundajate kohtumist toimunud pressikonverentsil ütles RBNZ kuberner Adrian Orr ajakirjanikele, et "isegi 50 baaspunktiga oleme endiselt mõnevõrra piiravad. Esineb märkimisväärne toodangulõhe, märkimisväärne kasutamata tootmisvõimsus, nii et 50 (baaspunkti) tundus õige." Orr ütles ka, et keskpanga prognoosid on kooskõlas 50 baaspunkti suuruse kärpega veebruaris, sõltuvalt majandustegevusest ja vahepeal kogutavatest andmetest. Samas mõned analüütikud ütlesid, et nad võivad küll 25-baaspunktilise kärpe oma prognoosidesse lisada, kuid potentsiaalse suurema muutuse kommenteerimiseks on veel liiga vara, kuna järgmise kolme kuu jooksul võib palju muutuda.

Reedene Tokyo oktoobri tarbijahinnaindeks

Reedel avaldab Jaapani statistikaamet oktoobrikuu Tokyo tarbijahinnaindeksi inflatsiooniandmed. Majandusteadlased on üksmeelel, et Tokyo tarbijahinnaindeksi baasinflatsioon võib aastapõhiselt 2,0% -ni ulatuda, kujutades tõusu septembri 1,8%-lt. Majandusteadlased peavad Tokyo tarbijahinnaindeksit Jaapani üldise tarbijahinnaindeksi inflatsiooni peamiseks indikaatoriks.

Üks kahest Reutersi poolt kuu alguses küsitletud majandusteadlasest ootab detsembris uut intressitõusu. Jaapani keskpanga (BoJ) president Kazuo Ueda mainis mõned päevad tagasi, et BoJ järgmise, 18.-19. detsembril toimuva rahapoliitilise kohtumise tulemus on "ettearvamatu".

Föderaalreservi Kashkari: intressikärbe detsembris võib olla mõistlik

Rahapoliitikat kommenteerides ütles Minneapolise Föderaalreservi president Neel Kashkari Bloombergi ajakirjanikele, et "praegu, teades seda, mida ma tean täna, kaalun endiselt 25-baaspunktilist kärbet detsembris - see on meie jaoks mõistlik arutelu."

Karmimat rahapoliitikat toetav Kashkari ütles, et on kindel, et inflatsioon " langeb õrnalt ja praegu on tööturg endiselt tugev". Föderaalne Avatud Turu Komitee (FOMC) koguneb detsembri keskel ja CME FedWatch Tool annab 66,3% tõenäosuse, et aset leiab 25 baaspunkti suurune kärbe.

Kanada ja Mehhiko reageerisid Trumpi tariifide kommentaaridele

Donald Trumpi kommentaarid ajasid turud segadusse ning Kanada ja Mehhiko vastasid tariifiohtudele koheselt. Kanada keskpanga (BoC) asepresident Rhys Mendes ütles, et "see, mis toimub USA-s, mõjutab meid suuresti ja midagi sellist mõjutaks selgelt mõlemat majandust. "

BoC peaks oma majandusprognoose 29. jaanuaril ajakohastama, mil leiab aset esimene 2025. aasta rahapoliitiline otsus. Mendes rõhutas, et "praeguses etapis jälgime ja siis, kui poliitikate üksikasju reaalselt näeme, hakkame neid oma väljavaadetesse kaasama."

Mehhikos president Claudia Sheinbaum ütles, et vaja on dialoogi USA ja uue presidendiga. "Üks tariif järgib teist ja nii edasi, kuni me seame oma ühised ettevõtted ohtu. "Mis mõtet sellel on?" küsis ta. Reutersi reporteri sõnul on Mehhiko septembri seisuga Ameerika Ühendriikide peamine kaubanduspartner, moodustades 15,8% kogu kaubandusest, millele järgneb Kanada 13,9%-ga.

