Kuidas reageerib turg rekordkõrgele kakao hinnale?

Veebruar 19, 2024 16:49

Valentinipäev on möödas ja šokolaad oli taas üks populaarsemaid kingitusi. Kõrge nõudlus tõstab tavaliselt sel ajal šokolaadi müüki. Tavaline ei olnud aga enneolematu kakao hinnatõus tooraineturul.

Kuna nii piima- kui ka tumeda šokolaadi põhikoostisosaks on kakaoad, on huvitav heita pilk kakao kui kaubeldava tooraine viimaste kuude hindadele ja prognoosidele.

Kakao futuuride hinnad lõid uue rekordi

12. veebruaril jõudis kakao hind rekordiliselt kõrgele tasemele - 6030 dollarit tonni kohta. Järgnevatel päevadel kakaohinnad küll veidi langesid, aga jäid siiski 12. veebruari hinna lähedale. Kakao futuuride hinnad on aasta algusest alates tõusnud üle 1000 dollari ehk ligi 40%.

Kujutatud: Admirals MetaTrader 5 – US Cocoa (1 tonn), USD päevagraafik, jäädvustatud 16. veebruaril 2024. Aeg: 3. oktoober 2023 – 16. veebruar 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Põhjus, miks kakao hinnad niimoodi hüppasid, on nõrk pakkumine. Halvad ilmastikutingimused on mõjutanud kakaotaimi Lääne-Aafrikas, kus toodetakse 75% maailma kakaoubadest. Alates jaanuarist mõjutab kakaod kasvatavaid piirkondi El Nino ilmastikunähtus, mis kestab eeldatavasti kuni märtsini. See on toonud endaga kuivemad ilmad, mis on kahjustanud põllukultuuride saagikust kahes maailma suurimas kakaotootjariigis, Ghanas ja Elevandiluurannikul.

Kujutatud: Admirals MetaTrader 5 – US Cocoa (1 tonn), USD kuugraafik, jäädvustatud 16. veebruaril 2024. Aeg: 1. mai 2016 – 16. veebruar 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Rahvusvahelise Kakao organisatsiooni andmetel moodustab Aafrika 75% ülemaailmsest kakaotoodangust, Ameerikad 20% ja Indoneesia ja Paapua Uus-Guinea 5%.

Kõrgeid kakaohindu kommenteerides märkisid ING analüütikud: "Kakaoturg oli juba kahel eelneval hooajal puudujäägis, mis tähendab, et ülemaailmsed varud on juba madalaimal tasemel 2015/16 hooajast saadik." 15. veebruaril avaldatud aruandes rõhutasid nad, et Côte d 'Ivoire'i kakaoregulaator "peatas 2024/25 hooajaks edasimüügi, kuni selgub, kuidas järgmise hooaja saagil läheb".

Mondelez ja Hershey kardavad kakao hinna pärast

Kaks maailma suurimat šokolaaditootjat Mondelez International ja Hershey Company on juba öelnud, et kakaohindade tõus mängib tõenäoliselt olulist rolli kakaoubadel põhinevate toodete tulevases hinnakujunduses.

Mondelez International: hinnatõus, kasum ületasid 2023. aasta neljandas kvartalis ootusi

Mondelez International on Ameerika Ühendriikides asuv rahvusvaheline kondiitritoodete, toiduainete, jookide ja suupistete ettevõte. Mondelezi portfelli kuuluvad populaarsed šokolaadibrändid nagu Milka, Côte d'Or, Toblerone, Cadbury, Green & Black's, Freia, Marabou ja Fry's.

Allikas: Admirals MetaTrader 5 . Mondelez International Inc. (#MDLZ) - Kuugraafik. Aeg: 1. aprill 2016 kuni 16. veebruar 2024, jäädvustatud 16. veebruaril 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

30. jaanuaril avaldas ettevõte oma 2023. aasta neljanda kvartali tulemused. Aruanne ületas turuanalüütikute ootusi: Mondelez International teenis 2023. aasta neljandas kvartalis 950 miljonit dollarit kasumit. Ettevõtte eelmise aasta viimase kvartali käive oli 9,31 miljardit dollarit, mis ületas samuti ootusi.

Allikas: Admirals MetaTrader 5. Mondelez International Inc. (#MDLZ) - päevagraafik. Aeg: 2. oktoober 2023 - 16. veebruar 2024, jäädvustatud 16. veebruaril 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Et kakaoinflatsiooniga võidelda, jätkab Mondelez International sel aastal osade oma toodete hindade tõstmist. Ettevõtte tegevjuht Dirk Van de Put ütles ajakirjanikele, et kakao ja suhkru hinnatõus sunnib Mondelez Internationali hindu üle vaatama, hoolimata viimastest müügiaruannetest, mis näitasid müügi 5,5% langust Põhja-Ameerikas.

Hinnatõusud ei ole midagi uut. Van de Put ütles eelmisel kuul Wall Streeti analüütikutega peetud kõnes, et Mondelezi šokolaadi hinnad tõusid ettevõtte suurimal turul Euroopas 2023. aastal 12%-15%. Mondelez Internationali aktsionärid, nagu Parnassus Investments, on rõhutanud, et ettevõte peaks "olema sel aastal hinnatõusu tarbijatele ülekandmisel strateegiline".

Hershey: hinnakujundus kui vahend äri haldamiseks

Mondelez International ei ole ainus ettevõte, kes kaalub hindade tõstmist. Hershey Co. juhtkond on samuti väljendanud tahet hindu kõrgete kakaokulude tõttu kohandada. Hershey Co. tegevjuht Michele Buck ütles eelmisel nädalal, et arvestades praeguseid kakao hindu kasutatakse äri haldamiseks kõiki meie käsutuses olevaid tööriistu, sealhulgas hinnakujundust.

Allikas: Admirals MetaTrader 5. Hershey Co-The (#HSY) - kuugraafik. Aeg: 1. august 2017 kuni 16. veebruar 2024, jäädvustatud 16. veebruaril 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Hershey Co on rahvusvaheline sokolaaditootja, kelle peakorter asub Pennsylvanias, USA-s. Ettevõtte tootevalikusse kuuluvad näiteks Kit Kat, Hershey bar, M&M, Dream, Dagoba Organic Chocolate ja teised.

Allikas: Admirals MetaTrader 5 . Hershey Co-The (#HSY) - päevagraafik. Aeg: 24. oktoober 2023 - 16. veebruar 2024, jäädvustatud 16. veebruaril 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Reutersi kohaselt on Hershey Co. "visandanud uue kaheaastase restruktureerimisprogrammi, mis tooks pärast Wall Streeti ootustest väiksema aastase müügi ja kasumi prognoosi umbes 300 miljonit dollarit maksueelset kokkuhoidu". Ettevõtte neljanda kvartali netokäive oli 2,66 miljardit dollarit, jäädes alla prognoositud 2,71 miljardile dollarile. Mahetoodete müügimahud langesid 6,6%, sest kõrgest inflatsioonist mõjutatud tarbijad, vähendasid kulutusi kallitele šokolaadidele ja kommidele.

Hershey Co. juhtkond prognoosib, et 2024. aasta netokäive kasvab aastaga 2-3%, analüütikud aga 3,4%.

