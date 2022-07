Kauplemisuudised algajatele - suurandmete roll kauplemises ja investeerimises

Juuli 14, 2022 18:26

API-d, algoritmid, tarkvaraplatvormid ning kauplemisandmete ja kauplemisuudiste massiline levitamine on muutnud seda, kuidas me kaupleme ja investeerime ning kuidas me finantsteavet tarbime.

Võtame näiteks uudised ja info. Millal te viimati ajalehte lugesite, seda käes hoidsite ja silme kissitades sõnu veerisite? Selle asemel hoiame hoopiski oma mobiiltelefone ja loeme finantsuudiseid kohe, kui need ilmuvad. Kasulikud teated finantsmeediast püüavad telefoni piiksatades pidevalt meie tähelepanu ja paljud neist võivad mõjutada kauplemis- ja investeerimisotsuseid.

Viimaste põlvkondade puhul on see muutus veelgi märgatavam. Vaid 5 protsenti 1990. aastate lõpus sündinud inimestest loeb trükitud ajalehti, valdav enamus loeb uudiseid internetis.

Suurandmed

Iga päev tehakse maailma börsidel ja finantsasutustes miljoneid tehinguid ja investeeringuid. See teave koondatakse ja sisestatakse kauplemisplatvormidesse nagu MetaTrader 4 ja 5 ning Webtrader, et finantsturge modelleerida.

Suurandmed (inglise keeles big data) salvestatakse ja edastatakse petabaitides ja zettabaitides – üks zettabait on triljon baiti. Siin on veel mõned suured numbrid: Rahvusvaheliste Arvelduste Panga (BIS) 2019. aasta uuring näitas, et keskmiselt kaubeldi välisvaluuta hetke- ja börsiväliste tuletisinstrumentide turgudel 6,6 triljoni USA dollari väärtuses päevas.

Nagu näete, see teabe hulk on liiga suur ühe kaupleja poolt analüüsimiseks ja seega loodi tarkvara, et modelleerida finantsturge arusaadaval viisil. Kauplejad ja investorid kasutavad tehnilise analüüsi graafikuid, et uurida ja visualiseerida turusuundumusi küünaldest või joontest koosnevate mustrite abil.

Ajaloolised andmed

Tehnilise analüüsi graafikud hoiavad tohutus koguses ajalooliseid andmeid ja osade instrumentide andmed on legendaarsed. Näiteks 2015. aasta jaanuaris tabas EURCHF-i valuutapaari äkiline krahh pärast seda, kui Šveitsi keskpank otsustas kaotada tolleaegse finants- ja majanduskriisi ajal Šveitsi frangi ja euro kursi ülempiiri.

Seda peeti ennustamatuks sündmuseks, mille tõttu muutusid euro turud lühikese aja jooksul palju ja kõik see on visualiseeritud küünalgraafikus allpool. Kas näete, kus EURCHF kukkus?

Allikas: Admirals MetaTrader 5, EURCHF nädalagraafik. Kuupäevavahemik: 18. august 2013 – 1. jaanuar 2017. Salvestatud 14. juulil 2022. Mineviku tootlus ei ole usaldusväärne näitaja tulevaste tulemuste või tuleviku tootluse kohta.

Pikk sinine küünal näitab selgelt, et müüjad olid selle kauplemissündmuse ajal ülekaalus. See üks selge ja lihtne joon esindab uskumatult keerukat kogumit miljonitest tehingutest, mis sel ajal üle maailma tehti.

Aga ärge muretsege! Kaupleja ja investorina ei pea te ise suuurandmeid läbi töötlema, kuna Admiralsis pakutavad kauplemisplatvormid sisaldavad tehnilise analüüsi tööriistu, millele pääsete juurde oma kontolt. Lisaks pääsete oma konto kaudu ligi Dow Jonesi finantsuudistele, mis muudab teie konto kaasavaks infoallikaks.

Lisaks suurte kauplemisandmete kiirele analüüsimisele on ka tehnoloogia teid riskijuhtimisel aitamiseks, näiteks võimaldades sisse seada stop-lossi.

Algajana on tark parandada oma kauplemis- ja investeerimisoskusi Admiralsi demokontol ja osaleda asuta veebikoolitustel, sealhulgas reaalajas kauplemissessioonidel kogenud kauplejategta. Pakume Forexi-teemalist kursust "Algajast meistriks", aga see pole kõik. Teie finantsteekonda toetavad harivad materjalid ja inforessursid, mis on mõeldud algajatest kuni kogenud kauplejateni.

Kauple riskivabal demokontol Harjuta kauplemist virtuaalses keskkonnas AVA DEMOKONTO