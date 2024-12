Kuidas kaubelda CrowdStrike'i aktsiaga pärast 2025. aasta III kvartali tulemust

Detsember 05, 2024 19:53

CrowdStrike on küberturvalisuse ettevõte, mis on spetsialiseerunud pilvepõhisele kaitsele. Selle lipulaev on Falconi platvorm, mis pakub ühtset integreeritud lahendust, mis koondab mitu turvafunktsiooni. Investorid on soovinud välja selgitada, kuidas ettevõttel läheb pärast seda, kui selle tarkvara käivitas suvel Microsoft Windowsi süsteemides ülemaailmse katkestuse, mis mõjutas nii haiglaid, lennufirmasid kui panku.

Lugege lisateavet CrowdStrike'i 2025. aasta III kvartali näitajate ja selle kohta, mida analüütikud aktsia kohta prognoosivad.

Laoseis: CrowdStrike Holdings Inc. Invest.MT5 konto sümbol: CRWD Idee kuupäev: 2. detsember 202 4 Ajajoon: 1–6 kuud Sissepääsutase: 360,00 dollarit Sihttase: 420,00 dollarit Invest.MT5 konto positsiooni suurus: Max 5% Risk: Kõrge

Invest.MT5 konto võimaldab osta päris aktsiaid ja aktsiaid mõnelt maailma suurimalt börsilt.

Allikas: TradingView – senine tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Kogu kauplemine on kõrge riskiga ja te võite kaotada rohkem kui tehinguga riskite. Ärge kunagi investeerige rohkem, kui saate endale lubada kaotada, sest mõned tehingud õnnestuvad ja mõned mitte. Alustage väikesest, et mõista oma riskitaluvuse taset, või harjutage esmalt demokontol , et enne investeerimist oma teadmisi täiendada.

CrowdStrike 2025 III kvartali näitajad

Siin on mõned CrowdStrike'i 2025. aasta III kvartali tuluaruande peamised näitajad.

Korrigeeritud aktsiakasum 84 senti, mis on madalam kui analüütikute pakutud 87 senti

Käive 1,01 miljardit dollarit, mis on 29% rohkem kui aasta varem

Tellimustulu kasvas 31%, 962,7 miljoni dollarini

Aastased korduvad tulud kasvasid aastaga 27%, 4,02 miljardi dollarini

CrowdStrike'i tulud on aasta-aastalt kasvanud ja selle aastane korduv 4 miljardi dollari suurune tulu on teinud sellest ainsa küberjulgeolekuettevõtte, mis on sellise verstapostini jõudnud. Samuti registreeris see lahendus 96% suuruse klientuuri säilitamise määra, kuna kliendid peavad küberturvalisuse konsolideerimise eeliseid kasutama Falconi platvormi.

See on teine ​​aruanne pärast seda, kui vigane värskendus kukkus 19. juulil 2024 kokku miljonites Microsoft Windowsi operatsiooniseadmetes, põhjustades katkestusi paljudes tööstusharudes. Investorid tundsid muret, et see põhjustab viivitusi ja paneb mõned kliendid hindasid alla kauplema.

Mõned neist probleemidest leiti CrowdStrike'i jaanuari kvartali väljavaadetes. See prognoosib, et uus iga-aastane korduv tulu võib langeda 20–25% ja et juulis toimunud intsidendi tõttu on neil 30 miljonit dollarit.

Järgmise kvartali madalam prognoos ja korrigeeritud aktsiakasumi puudujääk on vaid mõned põhjused, miks aktsiad kasumi avaldamisel langesid. Rohkem analüütikuid liigub aktsia hoidmist toetama, nagu allpool esile tõstetud.

CrowdStrike'i aktsiaprognoos – mida analüütikud ütlevad?

TipRanksi poolt viimase 3 kuu jooksul küsitletud 38 analüütiku CrowdStrike aktsiaprognoosi järgi on aktsial praegu 31 ostu-, 7 hoidmis- ja 0 müügreitingut. CrowdStrike aktsiaprognoosi kõrgeim hinnatase on 420,00 dollarit ja madalaim sihthind 285,00 dollarit.

CrowdStrike aktsiaprognoosi keskmine sihthind on 371,12 dollarit.

Allikas: TipRanks, 2. detsember 2024

Näidiskauplemise idee CrowdStrike'i aktsiahinna jaoks

CrowdStrike aktsiahinna kauplemisidee näide võiks olla järgmine:

Volatiilsuse arvessevõtmiseks ostke aktsiat pausiga, mis on kõrgem kui eelkasum (360,00 dollarit).

Sihtväärtus veidi alla kõrgeima analüütiku hinnasihi 420,00 $.

Hoidke oma risk väiksena, maksimaalselt 5% kogu kontost.

Ajavahemik = 1–6 kuud

Kui ostate 10 CrowdStrike'i aktsiat: Kui eesmärk on saavutatud = 600,00 $ potentsiaalne kasum [(420,00 $ - 360,00 $) * 10 aktsiat].



Pidage meeles, et turud käivad üles ja alla ning on ebatõenäoline, et aktsia hind liigub sirgjooneliselt üles. Tegelikult võib see enne tõusu isegi palju allapoole minna, eriti kuna aktsia langes juba kasumi avaldamisel ja rohkem analüütikuid liigub aktsia reitingule.

Kasutage kindlasti head riskijuhtimist ja teadke alati, kui palju võite tehinguga potentsiaalselt kaotada ning sellega kaasnevaid riske ja kulusid.

Admiral Markets Invest.MT5 kontoga saate osta ja müüa USA aktsiaid komisjonitasuga alates 0,02 dollarist aktsia kohta. See tähendab, et 10 CrowdStrike'i aktsia ostmine tooks kaasa 0,20 dollari (0,02 $ * 10 aktsiat) vahendustasu tehingu sooritamise eest.

Siiski on madal minimaalne tehingutasu 1 dollar. Seega tooks ülaltoodud kauplemisidee näide tulemuseks kokku vaid 1 dollari suuruse komisjonitasu.

Kuidas osta CrowdStrike'i aktsiaid nelja sammuga

Admiral Marketsiga saate osta aktsiaid vahendustasuga vaid 0,02 dollarit aktsia kohta ja madala, vaid 1 dollari suuruse vahendustasuga USA aktsiatelt.

Armatuurlauale juurdepääsuks avage Admiral Marketsi konto. Veebiplatvormi avamiseks klõpsake mõnel oma reaalajas või demokontol nuppu „Trade“ või „Invest“. Otsige oma aktsiaid ülaosas olevas otsinguaknas. Sisestage kauplemispiletile oma sisenemise, stop-loss ja kasumi võtmise tasemed.

Allikas: Admiralid. MetaTrader 5 Web Trader. CrowdStrike. Igakuine. Kuupäev: Juuni 2019 kuni detsember 2024, jäädvustatud 2. detsembril 2024. Varasemad tulemused ei ole tulevaste tulemuste või tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Klõpsake alloleval bänneril, et täna CrowdStrike'i aktsiatega kaubelda ▼▼▼

Kas näete CrowdStrike'i aktsiahinna liikumist erinevalt?

Pidage meeles, et kogu analüütika ja kauplemisideed põhinevad autori isiklikul vaatel ja kogemusel.

Kui usute, et CrowdStrike aktsia hind liigub suurema tõenäosusega madalamale, saate lühikeseks kaubelda ka CFD (Contracts for Difference) kauplemiskontolt, mida Admiralid samuti pakuvad.

Trade.MT5 ja Trade.MT4 konto võimaldab CFD-de abil spekuleerida aktsiate ja aktsiate hinnasuuna üle.

See tähendab, et saate kaubelda nii lühikeseks kui ka lühikeseks, et spekuleerida aktsiahindade tõusu ja langusega.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA:

Antud andmed annavad lisateavet kõigi Admiral Marketsi kaubamärgi all tegutsevate investeerimisühingute (edaspidi Admiral Markets) veebilehtedel avaldatud analüüside, hinnangute, prognooside, prognooside, turuülevaadete, iganädalaste väljavaadete või muude sarnaste hinnangute või teabe kohta (edaspidi "Analüüs"). ”) Enne investeerimisotsuse tegemist pöörake tähelepanu järgmisele: