Kanada keskpank otsustab intressimäärade üle, kullahinnad tõusevad

Märts 05, 2024 16:15

See nädal avaldatakse mitmeid olulisi finantsandmeid, sealhulgas Euroopa Keskpanga (EKP) intressiotsus ja USA mittepõllumajanduslike töökohtade aruanne. Kanada keskpanga (BoC) rahapoliitika koosolek toimub kolmapäeval. Samal ajal tutvuvad analüütikud Austraalia SKP 2023. aasta viimase kvartali andmetega.

Kulla hind tõusis teisipäeva hommikul kolme kuu kõrgeimale tasemele, ületades 2120 dollarit untsi kohta. Kulla hinda tõstsid USA reedel avaldatud pettumust valmistanud andmed ja osade Föderaalreservi poliitikakujundajate kommentaarid. Lisaks arvavad analüütikud nüüd, et esimene Föderaalreservi intressikärbe võib leida aset juunis.

Austraalia neljanda kvartali tarbijahinnaindeks

Kolmapäeva hommikul avaldab Austraalia statistikaamet (ABS) 2023. aasta neljanda kvartali SKP andmed. Majandusteadlased prognoosivad, et SKP kasvutempo tõuseb tõenäoliselt kuupõhiselt 0,3%-ni, kuid arvavad, et aastapõhiselt langeb näitaja 1,4%-ni.

29. veebruaril avaldatud ING raportis öeldakse, et "meil on 2023. aasta neljanda kvartali SKP prognoosiks 0,2%, kuid oleme just saanud kvartali kohta positiivse erasektori kapitalikulu näitaja, nii et selle prognoosi riskid on juba ülespoole kaldus. Netoekspordi panus SKP-sse avaldatakse 5. märtsil, päev enne SKP avaldamist, mis võib samuti toetada prognoosi tõstmist, sõltuvalt eeldatavatest varudest, mis meie arvates selles kvartalis langevad pärast seda, kui need kasv 2023. aasta kolmandas kvartalis tõusu toetasid."

Kanada keskpanga intressiotsus

Kanada keskpank (BoC) avaldab kolmapäeva päraslõunal oma intressiotsuse. Majandusteadlased on üksmeelel, et BoC tõenäoliselt intressimäärasid ei langeta.

Oma viimasel kohtumisel väljendas BoC juhatus kahtlust koguinflatsiooni 2%-ni langemise osas. Mõned analüütikud arvavad, et BoC võib alustada intressikärbetega juunis, sõltuvalt inflatsiooni langusmäärast.

Desjardinsi vanemökonomist Royce Mendes ütles CTV News’i reporteritele: "Ootan vähemalt, et Kanada keskpank omandaks inflatsiooninäitajatest terviklikuma ülevaate ja tunnustaks edusamme, mida me inflatsioonisurve taltsutamisel näeme. Kui nad seda ei tee, siis ma võtaksin seda väga, väga 'hawkish' signaalina."

Tokyo veebruari tarbijahinnaindeks

Jaapani statistikaameti andmetel tõusis Tokyo aastane tarbijahinnaindeks jaanuari 1,8%-lt 2,6%-le. See oli esimene kord viimase kolme kuu jooksul, kui Tokyo tarbijahinnaindeksi koguinflatsioon tõusis. Tokyo tarbijahinnaindeks (v.a. värske toit ja energia) langes aastapõhiselt jaanuari 3,3%-lt 3,1%-le.

Jaapani rahandusminister Yoshitaka Shindo ütles ajakirjanikele, et "valitsus püüab tagada, et Jaapani palgakasv ületab inflatsiooni, et majandus ei pöörduks tagasi pikaajalise hinnalanguse perioodi". Jaapani asekabinetiülem Hideki Murai ütles, et Jaapani keskpank (BoJ) peab otsustama, millal soovitakse negatiivsed intressimäärad ära kaotada, lisades, et nii palgad kui ka majanduskasv tõusevad järk-järgult.

Veebruari USA ISM teenuste ostujuhtide indeks

The Institute for Supply Management (ISM) avaldab teisipäeval oma veerbuari teenuste ostujuhtide indeksi. Analüütikud pakuvad, et näitaja on 53,0, mis on madalam kui jaanuaris registreeritud 53,4, kuid näitab siiski kasvu.

Näit üle 50 näitab, et teenustesektor kasvab, mis võib USA dollarit (USD) tõsta. Näit alla 50 näitab, et teenustesektori aktiivsus väheneb, nõrgestades dollarit.

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.