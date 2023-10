Jaapani jeen ja sekkumised

Oktoober 09, 2023 13:35

Kui hoiad end finantsuudistega kursis, lugesid ehk 4. oktoobril, kuidas mõned analüütikud kahtlustasid, et Jaapani valitsus sekkus nõrga Jaapani jeeni toetamiseks valuutaturule. Taolised suurte majandustega seotud sekkumised valuutaturgudel ei ole tavalised ja saavad finantsuudistes kindlasti palju tähelepanu.

Aga mis täpsemalt juhtus ja miks? Loe, kuidas ja miks on Jaapani valitsus varem valuutarurule sekkunud. Lisaks juhime tähelepanu, et varasem tootlus ei näita tulevasi tulemusi.

Jaapan keeldub avalikustamast teavet võimaliku sekkumise kohta

3. oktoobril langes juba nõrga Jaapani jeen väärtus veelgi, mille järel oli USD väärt umbes 150,00 JPY, mis on viimase 12 kuu madalaim tase. Järgmisel sessioonil aga Jaapani valuuta tugevnes ja tõusis peaaegu 2%, viies USA dollari ja Jaapani jeeni vahetuskursi 147,30 jeenile.

Kujutatud: Admirals MetaTrader 5 - USD JPY päevagraafik.Aeg: 28. juuni 2023 – 5. oktoober 2023. Jäädvustatud: 5. oktoober 2023. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Jeeni kiire taastumine pani paljud analüütikud arvama, et riigi rahandusministeerium sekkus valuutaturule, et jeeni väärtust tõsta. UBS-i analüütikud ütlesid Reutersi ajakirjanikele, et "nende sekkumine siin oleks täiuslikult kooskõlas tippametnike hiljutiste hoiatuste ja varasema käitumisega. Võimud ei pruugi olla võimelised valuutaturgude trendi koheselt muutma. Kuid turule suurelt sisenemine annab tugeva signaali ja aitab võita aega, et muud asjad saaksid oma kohale asetuda, mis aja jooksul aitavad kaasa positsiooni vähendamisele."

Kui finantsajakirjanikud küsisid Jaapani rahandusministrilt Shunichi Suzukilt, kas sekkuti, ütles ta, et ei soovi "kommenteerida, kas Jaapan sekkus Forexi turule". Suzuki rõhutas, et ei taheta valuutaturu kiireid liikumisi, lisades, et stabiilsus on oluline. Jaapani rahandusminister ei välistanud ühtegi võimalust ülemääraste liikumiste vastu tegutsemiseks ja kordas, et valuutakursid peaks määrama turg.

Samuti ütles Suzuki, et rahansuministeerium on astunud vaid samme, millel on USA ametivõimude mõistmine. Mõne päeva eest ütles USA rahandusminister ja endine Föderaalreservi juht Janet Yellen, et USA heakskiit Jaapani valuutaturu sekkumisele sõltub olukorra üksikasjadest.

Mineviku sekkumised

Kui tõepoolest sekkuti valuutaturule, poleks see Jaapani jaoks esimene kord, kuid see ei ole ka tavapärane taktika. Aasia finantskriisi ajal (1997-1998), kui USA dollari ja Jaapani valuuta vahetuskurss jõudis 1998. aasta augustis 148,00 jeenini, sekkus Jaapan oma valuuta toetamiseks otseselt valuutaturule.

Kümme aastat hiljem, 2011. aastal, müüsid Jaapani valitsus ja Jaapani Pank jeeni, kuna valuuta väärtus oli dollari vastu liialt tõusnud. Üks USA dollar oli tollal väärt 82,87 Jaapani jeeni, mis on 15 aasta madalaim vahetuskurss.

Kujutatud: Admirals MetaTrader 5 - USD JPY kuugraafik. Aeg: 1. november 2017 – 5. oktoober 2023. Jäädvustatud: 5. oktoober 2023. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja

2022. aasta septembri alguses väljendasid Jaapani valitsus ja keskpank muret jeeni nõrgenemise pärast, mis on tingitud "kiiretest ühepoolsetest" liikumistest valuutaturul. Kaks nädalat hiljem põhjustas keskpanga otsus säilitada ülimadalad intressimäärad uue sekkumise, et hoida jeeni väärtus vastuvõetava taseme lähedal. Sellest aga ei piisanud, sest oktoobris kaubeldi USD/JPY paariga hinnaga 151,94, mis on viimase 32 aasta madalaim tase.

Miks Jaapani võimud Forexi turule sekkuvad?

Globaalset finantsturgu on mõjutanud suurte keskpankade rahapoliitika karmistamine kogu maailmas. Föderaalreserv on tõstnud laenukulud aastakümnete kõrgeimale tasemele ja tema eeskujul on sama teinud ka Ühendkuningriigi ja Euroopa keskpangad.

Föderaalreservi poliitika on tugevdanud USA dollarit valuuta peamiste konkurentide suhtes. Kuigi majandusteadlased on pakkunud, et intressitõusude paus võib järgmisel aastal viia kärpimiseni, näitavad tööturu ja baasinflatsiooni andmed, et Fed võib hoida intressimäärad praegusel kõrgel tasemel kauem, kui esialgu arvati.

Jaapani Pank (BoJ) rakendab aga endiselt lõtva rahapoliitikat, kusjuures inflatsioon on endiselt madal, kuid ületab BoJ 2% eesmärki. Dollari tugevus ja jeeni nõrgenemine häirivad aga Jaapani ettevõtteid ja tarbijiad, sest tootmine on välismaale viidud ja kaupade impordikulud tõusnud.

Jaapani jeeni toetamine on kulukas otsus. Reutersi kohaselt on Jaapanil 1,3 triljoni dollari väärtuses välisvaluutareserve. Jeeni tugevdamine nõuaks osa reservide kulutamist, tekitades küsimuse: kui palju oleks Jaapan valmis oma valuuta toetamiseks kulutama?

Riskijuhtimine Jaapani jeeniga kauplemisel

Kauplemist alustades tuleks arvestada, et sellega kaasneb risk. Algaja kauplejana ei pruugi sul olla piisavalt kogemusi ja teadmisi, et kaubeldes õigeid otsuseid langetada. Samuti ei pruugi sinu refleksid ja arusaam kauplemiskeskkonnast piisavad olla. Kuid ei peaks pettuma.

Kauplemise kohta õppimine ja õigete riskijuhtimistööriistade kasutamine võivad algajatele kauplejatele heaks lähtepunktiks olla. Internetis on saadaval lai valik kauplemisega seotud õppematerjale, nagu e-raamatud, juhendid ja videod, mis annavad algajatele kauplejatele võimaluse oma teadmisi täiustada ja oma küsimustele vastuseid leida.

Algajad kauplejad peaksid kindlasti ka riskijuhtimistööriistu oma kauplemisstrateegiatesse kaasama. Tänu neile saad strateegiaid elluviies seada potentsiaalselt piiranguid oma võimalikule kahjumile. Riskijuhtimitööriistade kohta uurimine on iga algaja jaoks äärmiselt oluline, kuna need võivad kaitsta raha ja säästa liigsest stressist.

Oled huvitatud majandusuudistel põhinevast kauplemisest? Osale Admiralsi tasuta veebikoolitustel ja saa uusi teadmisi! Suhtle kogenud kauplejatega ja vaata kauplemissessioone reaalajas.

Tasuta veebikoolitused Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid REGISTREERU

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.