Inditex sai esimeses kvartalis kasumit - mis saab edasi?

Juuni 09, 2021 18:42

Kui räägime Inditexist, siis on võimalik, et paljud investorid pole sellest ettevõttest kuulnud, kuid kui räägime sellistest kaubamärkidest nagu Zara, Pull & Bear, Stradivarius, Bershka või Oysho, võivad need samad investorid mõista, et me räägime ühest maailma suurimast tekstiiligrupist, mis on kõigest 35 aastaga kogu maailmas tunnustuse saavutanud.

10. märtsil esitas Inditex oma 2020. aasta tulemused. Ettevõte teatas, et kasum vähenes 70%, mis tuli suuresti pandeemiast ja sellest tulenevalt kehtestatud piirangutest. Kasum oli 1,1 miljardit eurot, kuid kõige murettekitavam teave oli puhaskasumi vähenemine neljandas kvartalis, hoolimata jõuluperioodist langes eelmise aastaga võrreldes 53%. Vaatamata sellele näivad tulevikuväljavaated positiivsemad, seda peamiselt tänu arenenud vaktsineerimisprotsessile ja järkjärgulisele majanduse normaliseerumisele, kus tarbimine vähehaaval taastub, toetades seeläbi ka tekstiilide müüki.

Positiivsete aspektide hulgas, millele president Pablo Isla viitas, on see, et kaupluste liiklus on nädalast nädalasse suurenenud, mis tähendab müügi kasvu. Samuti väärib märkimist esimese kvartali kiire müügikasv, seda hoolimata kauplustes ja mõnes riigis endiselt kehtivatest piirangutest.

Vaatamata nendele headele tulemustele on Inditex alustanud kauplemissessiooni madalamal, taganedes positiivse hinnamustri ülemisest ribast, mida hind on viimaste kuude jooksul järginud, toimides praegu peamise vastupanutasemena. See tagasipõrge on viinud hinna otsima tema esimest toetustaset, mis on graafikul näidatud punase joonega.

Tähtis on jälgida hindade arengut järgmistel kauplemissessioonidel ja vaadata, kas hind suudab neid toetustasemeid säilitada või mitte, sest nende kaotamine võib viia hinna otsimaks hinnamustri madalamat riba.

Allikas: Inditexi päevagraafik Admirals MetaTrader 5 platvormilt 3. veebruarist 2020 kuni 9. juunini 2021. Toimus 9. juunil kell 11:20 CEST. Märkus. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste ega tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

