Euroala inflatsioon langes, EKP kaalub bilansimahu vähendamist

Detsember 04, 2023 14:21

Euroopa Keskpanka (EKP) on süüdistatud 2021. aasta sügisel täheldatud inflatsiooni vastu tegutsemises viivitamises. Arutelu jätkub, sest osade analüütikute sõnul oleks kiire tegutsemine võinud inflatsiooni tõusu piirata ja vähendnaud vajadust niivõrd kõrgete intressimäärade järele.

Kuigi koguinflatsioon on viimastel kuudel langenud, on alusinflatsioon endiselt kõrge. Hoolimata inflatsiooni langemisest on EKP andnud mõista, et rahapoliitika võib tulevikus veelgi rangemaks muutuda.

EKP kaalub bilansimahu vähendamist

EKP poliitikakujundajad on hiljuti avaldanud, et kaaluvad keskpanga bilanssi oodatust varem vähendada. EKP bilanss on täis võlakirju, mis osteti viimase finantskriisi ja pandeemia ajal, et valada kapitali raskustes Euroopa turgudele.

EKP juhatuse liige Joachim Nagel ütles, et euroala keskpank peaks oma bilansimahtu vähendama. Seda saab teha, müües hulga paar aastat hoitud võlakirju. Majandusteadlased arvavad, et EKP bilansi vähendamine suurendaks turu pakkumist ja intressimäärad jääksid pikemalt kõrgeks, mis tugevdaks eurot USA dollari suhtes.

EKP juht Christine Lagarde ütles Euroopa Parlamendile, et pank võib arutada oma viimaste võlakirjaostude peatamist plaanitust varem, et kiirendada bilansimahu vähendamist. Mõned EKP ametnikud on seda toetanud, arvates, et võlakirjade ostmine suurendab euroala hinnatõusu. Tasub teada, et Föderaalreserv ja Inglise Pank on võlakirjade ostu peatanud.

Kvantitatiivne karmistamine või bilansi normaliseerimine?

Rohkete võlakirjade müümine või nendesse mitte reinvesteerimine tekitaks ülepakkumise ja hindade languse, kuna olemasolev nõudlus ei suudaks neid tõenäoliselt absorbeerida. Majandusteadlased nimetavad seda protsessi "kvantitatiivseks karmistamiseks" ja märgivad, et bilansi vähendamisel võib olla sama mõju kui intressimäärade tõstmisel. Näiteks, kui Föderaalreserv otsustas 2023. aasta augustis oma bilanssi vähendada, väitsid osad analüütikud, et 1 triljoni dollari suurune vähendamine oleks võrdväärne laenukulude 0,25% võrra suurendamisega. EKP bilansi vähendamine võib tugevdada eurot USA dollari ja Briti naela suhtes.

Euroala tarbijahinnaindeksi inflatsioon langes novembris oodatust rohkem

Hispaania ja Prantsusmaa tarbijahinnaindeksi inflatsiooni kiirhinnangud langesid novembris oodatust madalamale, samas koguinflatsioon tõusis 2,4%, ületades analüütikute ootusi.

ING analüütikud märkisid: „Need viitavad tänase euroala kiirhinnangu oodatust suuremale langusele. Euroopa Keskpanga jaoks tähendab see, et 2024. aasta võib tuua esimese intressikärpe. Kas see juhtub niivõrd vara, kui turud praegu hindavad, jääb siiski küsitavaks. Esmane intressikärbe aprillis on praegu pea täielikult sisse hinnatud. Kokku on terveks aastaks sisse hinnatud umbes 110 baaspunkti võrra kärpeid.“

Deutsche Bank Researchi majandusteadlased rõhutasid, et inflatsiooninäitajad kujutasid oodatust suuremat langust, sealhulgas alusinflatsiooni oma, mis oli hoolimata EKP möödunud kuude jõupingutustest püsinud kõrgel. Ajakirjanikele öeldi, et euroala inflatsioon üllatas kolmandat kuud järjest turge ja prognoosijaid märkimsiväärselt madalama näitajaga. Lisati, et novembri inflatsiooni kiirhinnangud kinnitasid, et kiiret langust on näha kõigis inflatsioonikorvi komponentides. "See trükk kinnitab, et euroala sisene inflatsioon aeglustub palju kiiremini, kui EKP mõne kuu eest prognoosis," ütlesid nad.

Commerzbank oli euroala intressikärbete suhtes vähem optimistlik: „Euroalal langes inflatsioon novembris 0,5 protsendipunkti võrra 2,4%-ni, mis on oodatust palju suurem langus. Eriti üllatav oli teenuste inflatsioonimäära järsk langus. Alusinflatsioon langes isegi 4,2%-lt 3,6%-le. Tänased hinnaandmed õhutavad tõenäoliselt spekulatsioone, et EKP langetab peagi oma baasintressimäära. Meie arvates on aga liiga vara kuulutada võitu inflatsiooni üle, arvestades palkade tugevat tõusu.”

