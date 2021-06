USA dollar jätkas konsolideerumisvahemikus kauplemist

Eelmisel nädalal säilitas ülemaailmne reservvaluuta konsolideerumisvahemikus kauplemist. Reedene kauplemissessioon oli volatiilsem ning USA dollar tõusis päevagraafikul 50 päeva libisevale keskmisele tasemele, kuid üldiselt püsis USA dollar siiski eelmise kuu kauplemisvahemikus.

USD

USA majandusandmed püsisid positiivsed ja tugevad, mis viitab veelgi kiirenevale majanduse taastumisele. Enim tähelepanu suunati mai inflatsiooniandmetele, mis näitasid, et aastane tarbijahindade tõus oli 5,0%, mis on kõrgeim määr alates 2008. aastast. Selle tendentsi taga on peamiselt toormehindade, sealhulgas nafta, terase ja saematerjali, kiire hinnatõus. Toormed tugevas tõusutrendis. Lisaks tõusid uute avatud töökohtade arv 9,28 miljonini, jõudes viimase 20 aasta kõrgeimale tasemele. See viitab majanduse kiirele avanemisele ja selle aktiivsuse suurenemisele, kuid töötajad ei soovi endiselt tööd leida, sest valitsus maksab endiselt tulutoovaid töötushüvitisi. Töötushüvitised vähenesid nädalaga 0,39 miljonilt 0,38 miljonile.

Koroonaviiruse olukord paranes kogu maailmas. Uute juhtumite nädala keskmine arv langes 446-lt 386 tuhandeni päevas. Teiselt poolt näitasid USA andmed positiivse hoo kaotust, kuna uute juhtumite nädala keskmine püsis stabiilsena 15 tuhande ringis. Manustatud vaktsiinide arv kasvas nädalaga 299-lt 307-le tuhandele inimesele ja positiivne muutus oli 8 miljonit, mis on veidi rohkem kui eelmisel nädalal. Vähemalt ühe annuse saanud inimeste koguarv kasvas 51,1% -lt 52,0-lt ja muutus oli 0,9%.

Euro

Peamine valuutapaar EUR / USD alustas nädalat positiivsel noodil ja oli kolmapäeval 1.220 tasemel, kuid hiljem suundumus muutus ja paar langes 1.210-le, mis on madalaim punkt alates mai keskpaigast. Majandusandmed olid vanal mandril tugevad: ZEW majandusliku meeleoluindeks oli Euroopas 81,3 ja Saksamaal 79,8 punkti. Esialgne Euroopa esimese kvartali aastapõhine SKP muutus oli -1,3% ja -0,3% võrreldes eelmise kvartaliga. Samuti pöörati palju tähelepanu Euroopa Keskpanga kohtumisele, kus Christine Lagarde mainis, et praegune inflatsioon on eeldatavasti mööduv ja pikemas perspektiivis jääb see tõenäoliselt alla 2% taseme. Põhiintressimäära ja stiimuliprogrammi ei muudetud ning võimalike kuupäevade osas ei olnud ajalisi juhiseid, millal muudatusi oodata. EUR / USD paar lõpetas kauplemisnädala langedes -0,5%.

JPY

Aasia tähtsaim valuutapaar USD / JPY jätkas konsolideerimist 109,5 taseme lähedal. Majandusandmeid oli vähe ja investorid olid keskendunud ainult tootjahinnaindeksile, mis näitas 4,9% list aastakasvu. On väga tõenäoline, et tööstusettevõtted viivad oma hinnad kõrgemale, et parandada oma kasumimarginaali. USD / JPY paar lõpetas kauplemisnädala tõustes kokku 0,2% .

GBP

Eelmisel nädalal jäid Suurbritannia naela ja USA dollari valuutapaar konsolideerimisvahemikku 1,41–1,42 vahel. Majandusandmed keskendusid aprillis peamiselt tööstustoodangule, mis on aastaga kasvanud 27,5%. GBP/USD lõpetas kauplemisnädala odavnedes -0,4%.

Majandussündmused

See nädal algab Jaapani ja Euroopa tööstustoodangu andmetega. Teisipäeval avalikustatakse Lõuna-Korea ekspordi numbrid koos Ühendkuningriigi tööturu andmetega, Saksamaa mai kuu tegelik inflatsioon ja USA jaemüügi numbrid. Kolmapäeval keskenduvad investorid Jaapani ekspordile, inflatsioonile Suurbritannias ja FEDi pressikonverentsile. Neljapäeval on tähelepanu keskpunktis tegelikud Euroopa inflatsiooniandmed. Reedel on fookuses Jaapani keskpanga ja jaemüügi andmete kohtumine Ühendkuningriigis.

Admiralsi turuandmete kohaselt on 71% investoritest võtnud EUR/USD paaris pikad positsioonid. Peamises Aasia paaris USD/JPY on 36% investoritest võtnud pikad positsioonid. GBP/USD paaris ootab tõusu 64% osalejatest. Selliseid turuandmeid tõlgendatakse vastandlikena, mistõttu eeldatakse EUR/USD ja GBP /USD hinna langust ning USD/JPY tõusu. Positsioneerimisandmete analüüs tuleb kombineerida põhiprognooside ja tehnilise analüüsiga.

Allikad: bloomberg.com, reuters.com, Admiral Markets MT4 Supreme Edition, investing.com