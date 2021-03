Wöchentlicher Marktausblick: Alle Augen sind auf die EZB gerichtet

März 09, 2021 10:55

Die Volatilität stieg in der vergangenen Woche an den Märkten an, nachdem sich die Anleger auf steigende Anleiherenditen aufgrund der sich verbessernden US-Wirtschaft konzentrierten. Mit einem starken Employment Report in der letzten Woche wird der US-Dollar in dieser Woche argwöhnisch beobachtet werden, auch wenn Jerome Powell, Vorsitzender der Federal Reserve, versuchte die Angst der Märkte vor höheren Zinsen einzudämmen.

Der Trend könnte sich noch weiter beschleunigen, nachdem US-Präsident Joe Biden am Wochenende bekannt gab, dass das 1,9 Billionen Dollar schwere Konjunkturprogramm vom US-Senat verabschiedet wurde.

Nun liegt es jedoch an der Europäischen Zentralbank (EZB), ihren Plan mitzuteilen, wie sie die volatilen Bewegungen an den Anleihemärkten zu steuern gedenkt. Die EZB-Pressekonferenz findet am Donnerstag um 13.30 Uhr GMT statt und könnte große Auswirkungen auf den Euro und die europäischen Aktienmärkte haben.

Trader werden auch die Zinserklärung der Bank of Canada (BOC) am Mittwoch, die dazugehörige Pressekonferenz und den kanadischen Arbeitsmarktbericht am Freitag beobachten. Der kanadische Dollar war in den letzten Wochen aufgrund der steigenden Ölpreise eine der stärksten Währungen und könnte daher in dieser Woche für eine Zunahme der Volatilität sorgen.

Diese Auswahl an Artikel könnte Ihnen in dieser Woche dabei helfen, die dieswöchigen Marktereignisse erfolgreich zu traden:

Traders Radar - EZB Pressekonferenz

Die Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlicht am Donnerstag, den 11. März, ihren neuesten Bericht über die Zinssätze und die Geldpolitik. Die EZB-Pressekonferenz folgt 45 Minuten später um 13.30 Uhr GMT. Während keine Änderungen in der Politik erwartet werden, steht die Zentralbank vor einem großen Problem mit steigenden Anleiherenditen in den Vereinigten Staaten.

Je optimistischer die Anleger hinsichtlich der US-Erholung werden, desto eher wird eine Zinserhöhung erwartet. Steigende Zinssätze erhöhen die Kreditkosten für Unternehmen und Verbraucher, was die wirtschaftliche Erholung verlangsamen könnte. Während dies in den USA geschieht, hat es auch die europäischen Renditen nach oben getrieben, was nicht im Sinne der EZB ist.

Das wirtschaftliche Bild sieht viel besser aus als das der EU, die den Impfstoff gegen das Coronavirus nur langsam einführen konnte. Die USA stehen auch kurz vor einem riesigen Konjunkturprogramm, während es in der EU keine solchen Pläne gibt. Alle Augen werden auf die Kommentare der EZB gerichtet sein, was ihre Besorgnis über steigende Renditen angeht und ob sie plant, etwas dagegen zu unternehmen.

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, Wochenchart - Zeitrahmen: 25. August 2013 bis 6. März 2021, erstellt am 6. März 2021 um 19:00 Uhr GMT. Bitte beachten Sie: Vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Das langfristige, wöchentliche Kurschart des EUR/USD zeigt Anzeichen für eine mögliche Trendumkehr. Nachdem der Kurs von den Tiefstständen der Coronavirus-Pandemie im März 2020 nach oben geschnellt war, hat er einen Großteil dieses Jahres damit verbracht, sich nach unten zu bewegen, da mehr Mittel in den US-Dollar zurückfließen.

Wenn die aktuelle Marktaktivität gleich bleibt, ist das ein Zeichen dafür, dass Trader eine viel bessere wirtschaftliche Erholung in den USA erwarten. Das könnte Trader dazu veranlassen, aus dem Euro auszusteigen und sich wieder dem US-Dollar zuzuwenden, was weiteres Abwärtspotenzial birgt. Sollten die Verkäufer die Kontrolle behalten, dürfte die horizontale Unterstützungsmarke von 1.1615 im Fokus stehen.

Unternehmensmeldungen und Aktienindizes

Die globalen Aktienmarktindizes setzten ihre Rückgänge in der vergangenen Woche fort, da die Anleger weiterhin über das Potenzial für höhere Zinsen besorgt sind. Dies erhöht die Kreditkosten für Unternehmen, was dem langfristigen Wachstum schaden kann.

Die Bewegungen waren jedoch weltweit uneinheitlich, wobei die US-Märkte am meisten zu leiden hatten. Die europäischen Indizes blieben viel widerstandsfähiger und bewegten sich meist seitwärts. Eine späte Erholung der globalen Indizes am Ende der letzten Woche könnte der Beginn eines potenziellen Anstiegs sein.

Das Volatilitätsniveau in den US-Indizes ist nach wie vor hoch, aber die Kursrückgänge könnten langfristige Dip-Käufer anlocken, insbesondere nach der Ankündigung des 1,9 Billionen Dollar schweren Konjunkturprogramms, das den US-Senat passiert hat.

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Tageschart - Zeitrahmen: 3. Juni 2020 bis 6. März 2021, erstellt am 6. März 2021 um 18:30 Uhr GMT. Bitte beachten Sie: Vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die vergangene 5-Jahres-Performance des S&P 500: 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%, 2016 = +8,80%, 2015 = -0,82%.

Der S&P 500 Aktienmarktindex handelt immer noch über seinem 100-periodischen EMA (grüne Linie), was darauf hindeutet, dass der langfristige Trend immer noch aufwärts gerichtet ist. Wenn der Kurs wieder über den 20-periodischen EMA (blaue Linie) steigen kann, stellt dies ein eher zinsbullisches Szenario dar.

Wussten Sie, dass Sie den Trading Central Idea Indikator nutzen können, um anwendbare Trading-Ideen auf diesen Index und diverse andere Handelsinstrumente, wie Forex, Aktien, Indizes, Rohstoffe und viele weitere zu erhalten?

