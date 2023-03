Obchodování Salesforce po zisku za 4. čtvrtletí

Březen 07, 2023 21:03

Výkonnost softwarové společnosti Salesforce, která se zabývá řízením vztahů se zákazníky, je v letošní výsledkové sezóně v centru pozornosti, protože společnost jedná s pěti aktivistickými investory.

Aktivističtí investoři jsou obvykle hedgeové fondy, které kupují menšinové podíly ve veřejně obchodovaných společnostech, aby změnily způsob jejich řízení a zvýšily tak hodnotu pro akcionáře.

Společnost Salesforce právě oznámila své výsledky za čtvrté čtvrtletí. Níže se dozvíte více o zprávě o výsledcích, o tom, co pro akcie předpovídají analytici, a o tom, jak je obchodovat.

Trh: Salesforce Inc Symbol pro účet Invest.MT5: CRM Datum nápadu: 7. března 2023 Časový výhled: 1 - 6 měsíců Vstupní úroveň: $195.00 Cílový stav: $320.00 Velikost pozice pro účet Invest.MT5: Max 5% Risk: Vysoký

Zpráva o výsledcích společnosti Salesforce za 4. čtvrtletí

Zde jsou některé klíčové informace z poslední zprávy o výsledcích společnosti Salesforce za čtvrté fiskální čtvrtletí:

Zisk na akcii 1,68 USD oproti očekávaným 1,36 USD

Tržby 8,38 miliardy dolarů oproti očekávaným 7,99 miliardy dolarů

Meziroční nárůst tržeb o 14 %

Čistá ztráta 98 milionů dolarů vyšší než ztráta 28 milionů dolarů před rokem

Očekávané 10% snížení počtu zaměstnanců, odhadem více než 7 000 osob

Nejvyšší upravená provozní marže 29,2 % v historii

Předpověď zisku na akcii na fiskální rok 2024 ve výši 7,12 až 7,14 USD je vyšší, než očekávali analytici

Program zpětného odkupu akcií se rozšiřuje na 20 miliard dolarů

Na první pohled společnost Salesforce překonala očekávání analytiků, pokud jde o zisk na akcii a tržby. Rovněž prognóza na fiskální rok 2024 byla vyšší, než analytici očekávali. Akcie po zveřejnění výsledků vyskočily o více než 16 %.

Výhled však předpokládá, že nedojde k růstu jejích prodejních cyklů. Ziskovost byla pro Salesforce klíčovým ukazatelem, protože ve společnosti získalo podíly pět aktivistických investorů.

Aktivističtí investoři obvykle představují hedgeové fondy, které získávají menšinové podíly ve veřejně obchodovaných společnostech, aby prosadily změny, které podle jejich názoru zvýší ziskovost společnosti a hodnotu pro akcionáře. Může se jednat o změny ve vedení nebo dokonce o rozdělení společnosti na různé subjekty.

Mezi největší aktivistické investory, kteří se zajímají o společnost Salesforce, patří Third Point, Starboard Value a Elliott Management. V den zveřejnění výsledků společnost Elliott Management uvedla, že navrhne vlastní kandidáty do představenstva, aby získala hlasovací kontrolu a iniciovala některé změny.

Přestože zpráva o výsledcích hospodaření byla dobrá, zdá se, že aktivističtí investoři věří, že pro zlepšení společnosti lze udělat více, což by mohlo vést k horší cestě, pokud by došlo k bitvě o vedení společnosti.

Předpověď akcií Salesforce - co říkají analytici?

Podle analytiků oslovených TipRanks pro předpověď akcií společnosti Salesforce za poslední 3 měsíce je v současné době 25 nákupních, 10 držících a 1 prodejní hodnocení akcií. Nejvyšší cílová cena pro předpověď akcií Salesforce je 320,00 USD, nejnižší cílová cena je 145,00 USD.

Průměrná cílová cena pro prognózu akcií společnosti Salesforce je 224,21 USD.

Zdroj: TipRanks, 7. března 2023

Příklad obchodního nápadu pro cenu akcií Salesforce

Příklad obchodního nápadu pro cenu akcií Salesforce může být následující:

Nakupujte akcie při prolomení maxima po výnosech na úrovni $195.00.

Cílová cena těsně pod nejvyšší cílovou cenou analytiků $320.00.

Udržujte své riziko na nízké úrovni, maximálně 5 % z celkového objemu účtu.

Časová linie = 1 – 6 měsíců

Pokud koupíte 10 akcií společnosti Salesforce: pokud je dosaženo cíle = $1,250.00 potenciální zisk ($320.00 - $195.00 * 10 akcií).



Nezapomeňte, že trhy rostou a klesají a je nepravděpodobné, že by se cena akcií pohybovala vzhůru po přímce. Ve skutečnosti může jít dokonce ještě mnohem více dolů, než začne stoupat, zejména s ohledem na volatilitu, která by se mohla vyvinout s aktivistickými investory, kteří akcie obíhají.

Nezapomeňte dobře řídit rizika a vždy si uvědomte, kolik můžete na obchodu potenciálně ztratit a jaká jsou s tím spojená rizika a náklady.

Jak koupit akcie Salesforce ve 4 krocích

S Admirals můžete nakupovat akcie společností, jako je Salesforce

Pohybuje se podle vás cena akcií Salesforce jinak?

Nezapomeňte, že všechny analýzy a obchodní tipy jsou založeny na osobním pohledu a zkušenostech autora.

