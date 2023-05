Sledujte rozhodnutí Fedu, ECB o sazbách a zprávu o NFP

Květen 03, 2023 17:37

Očekává se, že americký Federální rezervní systém (Fed) a Evropská centrální banka (ECB) dnes, resp. zítra oznámí svá rozhodnutí o úrokových sazbách. Zasedání Rady guvernérů Fedu je zastíněno obavami o regionální bankovní sektor, který o víkendu utrpěl další ránu, když banka JPMorgan vstoupila do převzetí problémové First Republic Bank.

Týden, který začal neočekávaným zvýšením sazeb australskou centrální bankou (RBA), uzavře zpráva o mzdách mimo zemědělský sektor v USA, která pravděpodobně poskytne cenné informace o tom, jak trh práce reaguje na strategii zpřísňování měnové politiky Fedu.

Regionální ekonomický výhled Mezinárodního měnového fondu (IMF) pro Blízký východ, střední Asii a severní Afriku naznačil, že "hospodářský růst v regionech Blízkého východu, severní Afriky a střední Asie v roce 2023 zpomalí, což podtrhuje potřebu urychlit strukturální reformy". Zpráva MMF uvádí, že "růst reálného HDP na Blízkém východě a ve Střední Asii se podle prognózy v roce 2023 sníží na 2,9 % z loňských 5,3 % a poté se v roce 2024 zlepší na 3,5 %".

Rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách

Ve středu večer Fed oznámí své rozhodnutí o úrokových sazbách. Podle nástroje CME FedWatch je pravděpodobnost, že Fed zvýší svou základní úrokovou sazbu o 25 bazických bodů, 86,1 % (ve středu ráno). Vzhledem k tomu, že mnozí tržní analytici naznačují, že se očekává zvýšení sazeb, budou ekonomové pečlivě zkoumat prohlášení Federálního výboru pro volný trh (FOMC) a hledat známky nadcházející pauzy v utahování měnové politiky.

Ekonomové ING ve své zprávě poznamenali, že "rozhodnutí o nezměnění by bylo vzhledem ke komentářům Fedu z posledních týdnů vnímáno jako velmi holubičí. Naznačovalo by to, že Fed obdržel zprávy o tom, že poslední bankovní napětí způsobuje velké problémy, a to by bylo katalyzátorem prudkého oslabení dolaru a nižších výnosů státních dluhopisů. Domníváme se, že tam zatím nejsme. Nicméně nejistota a nervozita, kterou bankovní stresy způsobují, vylučují velmi jestřábí zvýšení o 50 bb. Předpokládáme, že 3. května dojde ke zvýšení o 25 bb, což je konsenzuální názor."

Rozhodnutí ECB o úrokových sazbách

Ve čtvrtek odpoledne bude následovat rozhodnutí ECB o úrokových sazbách. Centrální banka eurozóny pravděpodobně zvýší výpůjční náklady, přičemž ekonomové se přou mezi zvýšením sazeb o 25 nebo 50 bazických bodů. Spotřebitelské ceny v zemích eurozóny v dubnu meziročně vzrostly o 7 %, což je o 0,1 % více než březnových 6,9 %.

Tržní analytici banky ANZ ve své zprávě napsali, že "ECB zatím nemůže uvažovat o pozastavení cyklu zpřísňování. Předpokládáme, že tento týden dojde ke zvýšení sazeb o 25 bb, protože ECB vyvažuje zpožděné účinky předchozích zvýšení sazeb, nedávné bankovní turbulence a další zpřísňování. Je zřejmé, že pokud bude jádrová inflace v meziročním vyjádření stále stoupat a podmínky poskytování bankovních úvěrů i úvěrů se budou držet dobře, mohla by se ECB rozhodnout pro zvýšení o 50 bb."

Analytici ING naznačili, že "lepkavé údaje o inflaci jasně zdůrazňují potřebu pokračovat ve zvyšování sazeb, ale vzhledem ke zprávě o růstu HDP z minulého týdne, která byla slabší, než se očekávalo, a dnešním slabým údajům o růstu úvěrů a poptávce po úvěrech se důvody pro zpomalení tempa a rozsahu zvyšování sazeb staly silnějšími."

Zpráva o mzdách mimo zemědělství v USA za duben

Dalším důležitým údajem bude páteční zpráva o mzdách mimo zemědělství v USA. Statistický úřad práce (BLS) zveřejní zprávu, která ukazuje stav trhu práce a kterou berou v úvahu členové bankovní rady Fedu při rozhodování o úpravách měnové politiky. Ekonomové předpokládají, že americká ekonomika v dubnu vytvořila 160 tis. nových pracovních míst.

Analytici Wells Fargo v komentáři k průzkumu volných pracovních míst a fluktuace pracovních sil (Job Openings and Labor Turnover Survey - JOLTS) za březen, který byl zveřejněn v úterý, poznamenali: "Trh práce zůstává napjatý, přičemž počet nově otevřených pracovních míst i počet odchodů je stále nad úrovní před pandemií a počet nedobrovolných odchodů se právě vrací na úroveň, která převládala v letech 2018-2019. Objevuje se však jasný trend a očekáváme, že poptávka po pracovní síle bude v nadcházejících měsících nadále ustupovat. V páteční zprávě o zaměstnanosti očekáváme další krok dolů v tempu růstu pracovních míst a další oslabení nás čeká později v tomto roce a v roce 2024.

