Уолстрийт се възстановява след петъчния спад

Август 07, 2025 20:04

Август, който исторически е слаб месец за щатските акции, започва смесено на Уолстрийт. След срива в петък, акциите се възстановиха през сесията в понеделник, подкрепени от ръста на големите технологични компании и нарастващите очаквания за понижаване на лихвените проценти следващия месец.

Петъчният срив

Уолстрийт претърпя сериозен спад в края на миналата седмица, след като пазарът реагира на възобновената офанзива за мита от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп и на по-слабия от очакваното доклад за заетостта в петък.

Индексите Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq паднаха през сесията съответно с 1,23%, 1,60% и 2,24%.

Обявяване на мита

Късно в четвъртък президент Тръмп обяви поредица от мита върху търговските партньори на САЩ, точно преди изтичането на крайния срок, който Вашингтон сам си наложи, на 1 август. Тези „реципрочни" мита варират от 10%-41% и влизат в сила от този четвъртък, 7 август.

Бразилия получи „реципрочно" мито от 10%, но беше обложена с допълнителен данък от 40% чрез изпълнителна заповед, подписана в сряда, поради продължаващото разследване срещу бившия президент Жаир Болсонаро.

По сходен начин Индия, която беше обложена с мито от 25%, беше заплашена с неуточнено допълнително мито от президента на САЩ заради търговските ѝ отношения с Русия.

Пазарът на труда в САЩ се забавя

След това, преди отварянето на пазара в петък сутринта, Бюрото за трудова статистика (BLS) публикува месечния си доклад за състоянието на заетостта за юли.

Икономиката на САЩ създаде по-малко работни места през юли, отколкото се очакваше. Освен това данните за май и юни бяха ревизирани надолу с общо 258 000 работни места.

Президентът Тръмп впоследствие уволни ръководителя на BLS, обвинявайки я без да предостави доказателства в манипулиране на доклада за заетостта „за да накара републиканците и МЕН да изглеждаме зле".

Възстановяването в понеделник

Въпреки това акциите в САЩ отбелязаха възстановяване по време на търговската сесия в понеделник, като инвеститорите изглежда пренебрегнаха притесненията от предходната седмица. Индексите Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq нараснаха със съответно с 1,34%, 1,47% и 1,95%.

Въпреки че петъчните данни за заетостта сигнализираха слабост в най-голямата икономика на света, те подхраниха очакванията, че Федералният резерв ще възобнови цикъла си на понижаване на лихвените проценти при следващата си среща през септември.

Според инструмента FedWatch Tool на CME, търговците сега виждат 90% вероятност Федералният резерв да намали лихвените проценти с 25 базисни пункта на септемврийската си среща.

Технологичните акции подпомогнаха възстановяването в понеделник, като гигантите Alphabet, Meta Platforms и Nvidia отчетоха ръстове от над 3%.

Въпреки това акциите на Амазон продължиха да оказват натиск върху индексите на Уолстрийт, спадайки с 1,44% по време на първата търговска сесия за седмицата, след като се сринаха с над 8% в петък.

Затрудненията пред акциите на Амазон са следствие от публикуването на финансовия отчет за второто тримесечие в четвъртък. Въпреки че гигантът в електронната търговия надмина очакванията по повечето показатели, инвеститорите бяха разочаровани от по-слабите от очакваните прогнози за печалба и от факта, че облачният му бизнес нарасна по-бавно от този на конкурентите му.

На какво да обърнем внимание тази седмица

В четвъртък се очаква Bank of England да понижи лихвените проценти с 25 базисни пункта, на фона на нарастващата безработица и забавящия се растеж. Ако го направи, това ще е петото понижаване от страна на централната банка от август миналата година.

Междувременно сезонът на финансовите отчети продължава. Към петък, 66% от компаниите в S&P 500 бяха обявили финансови резултати за второто тримесечие на 2025 г. От тях 82% надминаха очакванията по отношение на печалбата на акция.

Тази седмица още 122 компании от S&P 500 ще обявят финансови резултати за второто тримесечие, включително следните:

Вторник, 5 август: AMD

Сряда, 6 август: McDonald's The Walt Disney Company Uber



