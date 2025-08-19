Щатските акции без съществено движение в понеделник, докато инвеститорите очакват ключови събития

Август 19, 2025 17:54

Бенчмарковите индекси на Уол Стрийт останаха без промяна в понеделник, като S&P 500 и Dow Jones спаднаха съответно с 0,01% и 0,08%, а Nasdaq нарасна с 0,03%.

Тази слаба сесия в понеделник идва в началото на седмица, в която инвеститорите ще се фокусират върху ключовите финансови отчети на компаниите за търговия на дребно и конференцията на Федералния резерв в Джаксън Хоул.

Симпозиумът в Джаксън Хоул

Икономическият симпозиум в Джаксън Хоул е ежегодна тридневна конференция, организирана от Федералния резерв, на която присъстват представители на централни банки и политици от цял свят.

Събитието ще се проведе между 21-23 август, като председателят на Федералния резерв Джеръм Пауъл трябва да изнесе реч пред конференцията в петък сутринта. Инвеститорите ще обърнат особено внимание на тази реч за индикации относно следващите ходове на Федералния резерв преди септемврийската му среща.

Пазарите в момента оценяват на 84% шансът Федералният резерв да понижи лихвите с 25 базисни пункта през септември, според FedWatch инструмента на CME.

Очакванията за намаляване на лихвите бяха подхранени от слабите данни за заетостта по-рано този месец. Въпреки това, макар инфлация да беше по-ниска от очакваното през юли, тя остава над целевата стойност на Федералния резерв.

Освен това индексът на производствените цени (PPI), който измерва какви цени начисляват американски производители за стоки и услуги, скочи до 3,3% на годишна база през юли, значително повече от очакваното.

По-високият от очакваното PPI показва, че ефектът от митата започва да се прехвърля към американската икономика.

Фокус върху резултатите в търговията на дребно

Сезонът на финансовите отчети приключва, като повече от 90% от компаниите в S&P 500 вече са обявили резултатите си. Въпреки това, няколко големи имена все още предстои да публикуват резултати.

Тази седмица финансовите резултати на търговците на дребно заемат централно място, като Home Depot, Target и Walmart са планирани да публикуват данни съответно във вторник, сряда и четвъртък.

Инвеститорите ще наблюдават внимателно тези отчети за индикации как се справя американският потребител в условията на продължаващата несигурност около инфлацията и митата. По-конкретно, финансовите резултати на Walmart често се възприемат като индикатор за потребителските нагласи в САЩ.

Очакванията са противоречиви. Аналистите от Уол Стрийт очакват приходите и печалбата на акция (EPS) както при Walmart, така и при Home Depot да са регистрирали ръст в годишен план.

Очаква се Walmart да отчете ръст на приходите и печалбата на акция (EPS) съответно от 3,6% и 9%. При Home Depot се очаква приходите и печалбата на акция да са нараснали съответно с 5% и 1%.

Target се очаква да отчете спадащи приходи и печалби през второто тримесечие. Прогнозата е приходите да са паднали с 2,2% на годишна основа, докато печалбата на акция се предвижда да е спаднала с 21%.

Освен самите финансови резултати, участниците на пазара вероятно ще обърнат особено внимание на прогнозите на компаниите за търговия на дребно за останалата част от годината и ефекта, който очакват от митата.

Упражнявайте се в търговия с безрискова демо сметка

Интересувате ли се да се упражнявате по търговия, без да рискувате собствените си средства? Демо сметката за търговия от Admiral Markets ви позволява точно това, докато търгувате при реалистични пазарни условия. Кликнете върху банера по-долу, за да отворите демо сметка:

Търгувайте с безрискова демо сметка Практикувайте търговия с виртуални средства ОТВОРЕТЕ ДЕМО СМЕТКА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИТИЧНИ МАТЕРИАЛИ:

Предоставените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, пазарни прегледи, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричани по-долу „Анализ“), публикувани на уебсайтовете на инвестиционните фирми на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (наричани по-долу „Admiral Markets“). Преди да вземете каквито и да е инвестиционни решения, моля, обърнете специално внимание на следното: