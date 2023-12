Japonske banke ohranjajo politiko obrestnih mer in krivulje donosa na čakanju

Japonska centralna banka (BoJ) je obdržala svoje obrestne mere na zadnji seji upravnega odbora, kot so pričakovali ekonomisti. Guverner BoJ, Kazuo Ueda, je opozoril, da je potrošnja na Japonskem pokazala nekaj šibkosti, vendar na splošno še naprej okreva, in dodal, da bo počakal, da vidi, ali bo rast plač naslednjo pomlad dovolj močna, da podpre potrošnjo. Ueda je tudi opozoril, da "faza znižanja obrestnih mer ameriške Feda lahko vpliva na japonsko gospodarstvo, vključno z deviznimi tečaji."

Druge novice, ladjarska podjetja, kot sta Maersk in Hapag Lloyd, so sporočila, da bodo preusmerila vsa načrtovana potovanja s takojšnjim učinkom kot poslabšanje varnosti v Rdeče morje moti ladijske poti. Cene nafte so se v ponedeljek zvišale za 1 %, preden so se stabilizirale, pri čemer so analitiki Goldman Sachsa predlagali, da bodo podjetja lahko preusmerila pošiljke nafte in plina.

Odločitev BoJ o obrestni meri

Japonska centralna banka ni poskrbela za presenečenje, saj je po prejšnji seji upravnega odbora ohranila svoje stroške izposojanja in svojo politiko nadzora krivulje donosa nespremenjene zjutraj.

V sporočilu po srečanju je bilo zapisano, da bo "z izjemno visoko negotovostjo, ki obdaja gospodarstva in finančne trge doma in v tujini, banka potrpežljivo nadaljevala z monetarnim sproščanjem, medtem ko se bo spretno odzivala na razvoj gospodarskih dejavnosti in cen ter finančnih razmer."

Analitiki Commerzbank so predlagali, da bo "par USD/JPY v resnici vodil samo dolar. Z drugimi besedami, na koncu nikoli ne bo šlo za moč jena, ampak vedno za šibkost dolarja, ko USD/JPY pade (na primer, ker pričakovanja Fed o znižanju obrestnih mer naraščajo, kot je zdaj). In da lahko BoJ le upa na šibkost dolarja, če želi močnejši jen.«

Kanadsko poročilo o inflaciji CPI

Pozneje danes bo kanadski statistični urad objavil novembrsko poročilo o inflaciji. Analitiki pričakujejo nov padec inflacije na 2,9 % na letni ravni, kar je 0,2 % manj od oktobrske številke. Vendar pa bodo novembrske številke inflacije verjetno višje od ciljne inflacije Banke Kanade (BoC), ki znaša 2 %.

Nižji podatki o inflaciji bi lahko pomenili, da politika zaostrovanja denarne politike BoC deluje proti cenovnim pritiskom. Kanadski dolar se giblje blizu štirimesečnega vrha v primerjavi z ameriškim dolarjem, pri čemer je guverner BoC Tiff Macklem prejšnji teden opozoril, da bodo »učinki preteklih dvigov obrestnih mer še naprej delovali v gospodarstvu, omejevali porabo ter omejevali rast in zaposlovanje. Na žalost je to potrebno za obravnavo preostalih inflacijskih pritiskov. Vendar bo to obdobje gospodarske šibkosti utrlo pot bolj uravnoteženemu gospodarstvu. Pričakujemo, da se bodo rast in zaposlitvene priložnosti povečale pozneje naslednje leto, s čimer se bo inflacija približala cilju 2 %.«

Odločitev o obrestni meri PBoC

Ljudska banka Kitajske (PBoC) naj bi svojo odločitev o denarni politiki objavila v sredo zgodaj zjutraj. Ekonomisti menijo, da bi PBoC zadržala stroške izposojanja. Centralna banka je v bančni sistem vložila neto 800 milijard juanov (112,02 milijarde dolarjev) svežih sredstev prek posojil srednjeročnega posojila (MLF), kar je največje mesečno povečanje doslej.

Tržni analitiki menijo, da bo PBOC naslednje leto nadaljevala z rahljanjem denarne politike, da bi pomagala državnemu gospodarstvu. Mnogi ekonomisti menijo, da bo Kitajska ohranila prilagodljivo denarno politiko, vključno s spodbujevalnimi ukrepi in znižanjem obrestnih mer.

Inflacija CPI novembra v Združenem kraljestvu

Državni statistični urad (ONS) bo v sredo zjutraj objavil podatke o inflaciji za mesec november. Ekonomisti predvidevajo, da bo skupna inflacija na letni ravni znašala 4,4 %, kar je manj od številke 4,6 %, zabeležene oktobra. Osnovna inflacija bo najverjetneje znašala 5,5 % na medletni ravni, kar bo padlo s 5,7 %.

Namestnik guvernerja Bank of England (BoE) Ben Broadbent je dejal, da bo "verjetno potreben dolgotrajnejši in jasnejši upad podatkov o rasti plač, preden bomo lahko varno sklepali, da so stvari v trdnem padajočem trendu." Broadbent je tudi opozoril, da je "malce več negotovosti kot običajno glede obnašanja brezposelnosti."

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.