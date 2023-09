Začetna javna ponudba (IPO): Kaj morate vedeti

September 01, 2023 08:06

Če ste v zadnjih nekaj tednih brali novice, ste morda brali o prihajajočem IPO oblikovalca čipov po imenu Arm. Toda kaj je IPO? Zakaj se jih podjetja lotevajo? In kaj je na tem tako posebnega?

Kaj je IPO?

Začetna javna ponudba (IPO) je postopek, pri katerem zasebno podjetje izda nove delnice za prodajo javnosti in s tem postane javno podjetje.

Po objavi delnice podjetja kotirajo na borzi, kot sta London Stock Exchange ali New York Stock Exchange, kjer si jih lahko izmenjujejo kupci in prodajalci ves trgovalni dan.

Čeprav je tradicionalno najbolj priljubljena pot za to javna objava, to ni edina razpoložljiva metoda. Druge metode vključujejo vstop na borzo z uporabo posebne namenske pridobitvene družbe (SPAC) ali neposredno kotacijo, ki sta v zadnjih letih pridobila vse več pozornosti.

Zakaj postati javna prek IPO?

Glavna prednost in razlog za vstop na borzo prek IPO-ja je denar. Z izdajo novih delnic in njihovo prodajo javnosti lahko podjetje zbere znaten znesek kapitala, ki ga lahko nato uporabi za spodbujanje prihodnje rasti, odplačilo dolga ali financiranje novega projekta. Postati javno podjetje tudi omogoča, da v prihodnosti zbere dodaten kapital s sekundarno ponudbo.

Poleg tega so IPO-ji pogosto obkrožene s precejšnjo količino publicitete – na primer prihajajoči IPO Arm –, ki lahko pomaga povečati ozaveščenost javnosti o podjetju, promovirati njihove izdelke in potencialno povečati njihov tržni delež.

Postati kotirano podjetje zagotavlja tudi likvidnost obstoječim delničarjem, ki pridobijo možnost prodaje svojih delnic na javnem trgu, kar ni mogoče, dokler je podjetje zasebno.

Kako poteka postopek IPO?

Da bi podjetje postalo javno, bo moralo pridobiti storitve zavarovanja, običajno investicijske banke, ki bo vodila večino postopka IPO in za svoje storitve zaračunala visoko provizijo, ki lahko znaša kar 7 % cene skupni zbrani kapital.

Zavarovatelj bo pomagal podjetju, ki bo vstopilo na borzo, pri odločitvi, koliko novih delnic bo izdalo, in bo tudi ocenil podjetje, da se bo odločil, kakšna bo cena IPO. Dobijo tudi nalogo, da objavijo IPO, zbudijo zanimanje med potencialnimi institucionalnimi vlagatelji in na koncu prodajo delnice. IPO je prva priložnost, ki jo bodo dobili nezasebni vlagatelji, da vlagajo v podjetje, na tako imenovanem primarnem trgu.

Vendar pa je ta priložnost za vlaganje v IPO večinoma omejena na institucionalne vlagatelje, druge investicijske banke, hedge sklade in odmevne naložbene stranke. Večina trgovcev na drobno in vlagateljev bo namesto tega morala počakati čas po IPO-ju, da bi kupila delnice na tako imenovanem sekundarnem trgu .

Kot nakazuje izraz, zavarovalci prevzamejo tudi veliko tveganje v imenu podjetja, tako da se zavežejo, da bodo kupila vse delnice, ki med IPO niso prodane drugim vlagateljem. To jih spodbuja, da znižajo ceno delnic, kar je v preteklosti vodilo do zvišanja cene na začetku trgovanja na dan IPO-ja. To se včasih imenuje "IPO pop".

Zakaj ves hrup okoli podjetja Arm?

IPO-ji pogosto pritegnejo precej veliko pozornosti v medijih, zlasti IPO-ji z ​​veliko denarja, kot je Arm, ki ga matična družba SoftBank očitno ocenjuje na približno 64 milijard dolarjev. Vendar pa je Arm pritegnil posebno veliko pozornosti, saj je njegova IPO prispela po daljšem zatišja na trgu IPO.

Po »letu IPO-jev« leta 2021, rekordnem letu, v katerem je skupno 2682 IPO-jev po vsem svetu skupaj zbralo 608 milijard dolarjev, se je trg IPO-jev leta 2022 precej upočasnil. Hude gospodarske ovire, globalna negotovost in pomanjkanje apetita vlagateljev so prispevala k temu, da se je število IPO-jev, sproženih strmo navzdol leta 2022 na 1154. Med njimi so ti IPO-ji zbrali sorazmerno skromnih 173 milijard dolarjev .

Natančneje v ZDA, kjer naj bi Arm kotiral na borzi Nasdaq, je bilo leta 2022 izvedenih samo 93 IPO, ki so skupaj zbrale 24 milijard dolarjev. To je manj od 1.115 IPO-jev v prejšnjem letu, ki so skupaj zbrali 346 milijard dolarjev.

Čeprav še ni gotovo, koliko naj bi zbral Arm IPO in če je vrednotenje SoftBank točno, naj bi bil Arm najvrednejše podjetje, ki je zaključilo IPO v ZDA v skoraj zadnjih dveh letih, ko je Rivian Automotive kotiral z začetno tržno kapitalizacijo 70 milijard dolarjev.

Posledično bodo druga zasebna podjetja, ki želijo sama izvesti IPO, verjetno pozorno spremljala. Če bo Arm IPO uspešen, bi lahko to zagnalo trg IPO-jev v ZDA.

Kaj pričakovati od Arm IPO

SoftBank bo upala, da bo ta IPO uspešnejši od prejšnjega poskusa z WeWorkom, investicijskim fiaskom, ki je podjetje stalo milijarde. Potem ko leta 2019 ni uspel uspešno zagnati IPO-ja, je WeWork leta 2021 sčasoma javno objavil preko SPAC-a.

Ob koncu prvega trgovalnega dne WeWork je njegova tržna kapitalizacija znašala približno 9 milijard dolarjev. Danes znaša manj kot 100 milijonov dolarjev in naj bi bil blizu vložitve zahteve za stečaj. SoftBank je skupaj vložil več kot 10 milijard dolarjev za svoj 46-odstotni delež v WeWork.

Torej gremi na Arm. Glavni vir prihodkov podjetja s sedežem v Združenem kraljestvu in je licenciranje IP. V nasprotju s proizvodnjo in prodajo lastnih čipov Arm izdelovalcem čipov zaračuna provizijo na podlagi odstotka za uporabo svojih modelov čipov.

Te oblike je mogoče najti v skoraj vseh pametnih telefonih na planetu, na trgu, kjer ima več kot 99-odstotni delež. Neverjetno, ja. Če pa ima podjetje v lasti 99 % svojega trga, kam gre še lahko od tam? Zaradi takšne prevlade je Arm tudi močno izpostavljen nihanjem na trgu pametnih telefonov, na katerem je v zadnjih mesecih prodaja upadla.

Poleg tega naj bi bili potencialni vlagatelji zaskrbljeni zaradi Armove izpostavljenosti Kitajski, regiji, od katere je odvisna približno 25 % prihodkov. V času, ko se zdi, da se odnosi med Pekingom in Washingtonom slabšajo in je Washington začel uvajati omejitve za kitajske operacije ameriških proizvajalcev čipov, bi lahko ta odvisnost od Kitajske odvrnila vlagatelje.

Posledično bodo tisti, ki razmišljajo o vlaganju v Arm po IPO-ju, k tej naložbi morda pristopili previdno. Morda bi bilo pametno počakati in videti, kako se bo trg odzval na prvo morebitno uspešnico IPO-ja v ZDA po skoraj dveh letih.

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Prosimo, upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.

