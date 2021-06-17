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  4. Слова Джерома Пауэлла стали причиной слухов о возможном сокращении программы выкупа активов

Слова Джерома Пауэлла стали причиной слухов о возможном сокращении программы выкупа активов

Июнь 17, 2021 16:19

Возможное сокращении программы выкупа активов

Если на прошлой неделе мы говорили, что внимание рынка было сосредоточено на данных по инфляции в США, благодаря которым мы узнали, что она выросла до 5% в годовом исчислении, на этой неделе внимание рынков было сосредоточено на встрече Федеральной резервной системы и словах ее председателя во время пресс-конференции. 

Хотя мы не наши никаких упоминаний о сокращении программы выкупа активов в заявлении о денежно-кредитной политике, во время пресс-конференции Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы объявил, что, если восстановление экономики продолжится нынешними темпами, ФРС рассмотрит эту возможность на предстоящих встречах. Однако участники рынка полагают, что не услышат каких-либо заявлений до окончания ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле в августе. 

Следует помнить, что текущие процентные ставки в США находятся в диапазоне 0–0,25%, а общая сумма плана по выкупу активов составляет около 120 млрд долларов в месяц. Это значит, что любые объявления об изменении текущей политики могут повлиять на основные фондовые индексы.  

Как было упомянуто нами ранее в других статьях, возможное повышение процентных ставок окажет самое большое влияние на технологический индекс Nasdaq: структура дебиторской задолженности технологических компаний делает их наиболее чувствительными к подобного рода изменениям. 

На дневном графике NQ100 можно увидеть, что после кратковременного пробития зеленой зоны сопротивления и установления новых исторических максимумов, цена начала коррекцию в поисках 18-дневной скользящей средней. В настоящее время он выступает в качестве основного уровня поддержки в свете повышенной и волатильности. 

На данный момент у цены есть несколько уровней поддержки. Она может достигнуть линии долгосрочного восходящего тренда, если ей удастся сохранить данные уровни поддержки. Несмотря на это, необходимо очень внимательно следить за предстоящими макроданным и возможными комментариями со стороны ФРС или Казначейства США в лице Джанет Йеллен, касающимися возможных изменений в текущей политике. 

Источник: Admirals MetaTrader 5, NQ100, Daily – Диапазон данных: c 19 октябрь 2020 г. по 17 июня 2021 г. по состоянию на 17 июня 2021 г. в 10:50 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.  

Результаты за последние пять лет: 

  • 2020: 43,64% 
  • 2019: 35,23% 
  • 2018: -3,88% 
  • 2017: 28,24% 
  • 2016: 7,50% 

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Roberto Rojas
Roberto Rojas
Финансовый аналитик, Admirals Spain

Роберто – финансовый аналитик, обладающий сертификатом европейского финансового консультанта. В 2013 году получил диплом менеджера-эксперта в области операций с производными финансовыми инструментами. С 2013 года работает в Admirals.

Автор перевода: Svetlana Scherbakova