Слова Джерома Пауэлла стали причиной слухов о возможном сокращении программы выкупа активов

Июнь 17, 2021 16:19

Если на прошлой неделе мы говорили, что внимание рынка было сосредоточено на данных по инфляции в США, благодаря которым мы узнали, что она выросла до 5% в годовом исчислении, на этой неделе внимание рынков было сосредоточено на встрече Федеральной резервной системы и словах ее председателя во время пресс-конференции.

Хотя мы не наши никаких упоминаний о сокращении программы выкупа активов в заявлении о денежно-кредитной политике, во время пресс-конференции Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы объявил, что, если восстановление экономики продолжится нынешними темпами, ФРС рассмотрит эту возможность на предстоящих встречах. Однако участники рынка полагают, что не услышат каких-либо заявлений до окончания ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле в августе.

Следует помнить, что текущие процентные ставки в США находятся в диапазоне 0–0,25%, а общая сумма плана по выкупу активов составляет около 120 млрд долларов в месяц. Это значит, что любые объявления об изменении текущей политики могут повлиять на основные фондовые индексы.

Как было упомянуто нами ранее в других статьях, возможное повышение процентных ставок окажет самое большое влияние на технологический индекс Nasdaq: структура дебиторской задолженности технологических компаний делает их наиболее чувствительными к подобного рода изменениям.

На дневном графике NQ100 можно увидеть, что после кратковременного пробития зеленой зоны сопротивления и установления новых исторических максимумов, цена начала коррекцию в поисках 18-дневной скользящей средней. В настоящее время он выступает в качестве основного уровня поддержки в свете повышенной и волатильности.

На данный момент у цены есть несколько уровней поддержки. Она может достигнуть линии долгосрочного восходящего тренда, если ей удастся сохранить данные уровни поддержки. Несмотря на это, необходимо очень внимательно следить за предстоящими макроданным и возможными комментариями со стороны ФРС или Казначейства США в лице Джанет Йеллен, касающимися возможных изменений в текущей политике.

Источник: Admirals MetaTrader 5, NQ100, Daily – Диапазон данных: c 19 октябрь 2020 г. по 17 июня 2021 г. по состоянию на 17 июня 2021 г. в 10:50 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Результаты за последние пять лет:

2020: 43,64%

2019: 35,23%

2018: -3,88%

2017: 28,24%

2016: 7,50%

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