Внимание инвесторов сосредоточено на уровне инфляции в США

Июнь 10, 2021 17:05

Сегодня день, когда фондовые рынки находятся в ожидании, а инвесторы сосредоточили свое внимание на различных макроэкономических событиях, которые могут повлиять на будущее рынков в предстоящие торговые сессии. В ходе сегодняшней торговой сессии мы узнаем ряд важных данных, включая ежемесячный отчет ОПЕК и решение по процентным ставкам как ЕЦБ, так и Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Соединенных Штатах.

За последние несколько часов мы узнали, что Соединенные Штаты и Китай провели собрание по вопросам торговли, продолжив переговоры последних недель. Похоже, что новые торговые переговоры скоро состоятся, хотя на данный момент не похоже, что Вашингтон собирается снижать тарифы, введенные Дональдом Трампом.

В течение последних недель мы видели, как баррель нефти Brent после нескольких попыток смог преодолеть уровень 70 долларов за баррель. Это случилось благодаря хорошим перспективам в отношении объемов потребления нефти. Сегодняшний отчет ОПЕК должен подтвердить это, консолидируя и тем самым поддерживая восстановление цены. Напротив, отрицательный или недостаточно положительный отчет, скорее всего, приведет к снижению цен на сырую нефть.

С другой стороны, ожидается, что Европейский центральный банк не будет принимать сейчас какое-либо решение по процентным ставкам. В то же время, стоит обратить внимание на пресс-конференцию Кристин Лагард, поскольку ее слова могут дать некоторое представление о возможных мерах или решениях, которые будут приняты ЕЦБ.

Поэтому в центре внимания инвесторов будет информация о ежемесячном уровне инфляции в США, которую мы узнаем до открытия рынка. В последние месяцы опасения инвесторов по поводу роста инфляции привели к резкой коррекции на финансовых рынках. Это произошло, поскольку высокий уровень инфляции может привести к изменениям в текущей денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы путем постепенной отмены текущей программы денежно-кредитных стимулирующих мер.

Самое большое влияние рост инфляции оказал, несомненно, на Nasdaq, поскольку возможное повышение как процентных ставок, так и доходности облигаций США напрямую влияет на финансирование технологических компаний.

С технической точки зрения, на дневном графике можно увидеть, что NQ100 удалось преодолеть важный уровень поддержки / сопротивления, отмеченному красной полосой. Результатом пробития может стать формирование нового восходящего импульса, и попытка цены восстановиться до 14000 пунктов.

Если уровень инфляции окажется хуже, чем ожидалось, и впоследствии не снизится, Nasdaq, вероятно, будет испытывать сильную волатильность, что поставит под угрозу восходящий тренд. Потеря текущего уровня поддержки (красная полоса) может привести к тому, что цена будет искать поддержку на уровне 18-дневной скользящей средней. Падение этого уровня может открыть дверь для дальнейшей коррекции.

Источник: Admirals MetaTrader 5, NQ100, Daily – Диапазон данных: c 8 октября 2020 г. по 10 июня 2021 г. по состоянию на 10 июня 2021 г. в 10:50 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Результаты за последние пять лет:

2020: 43,64%

2019: 35,23%

2018: -3,88%

2017: 28,24%

2016: 7,50%

Со счетом Trade.MT5 от Admirals вы можете торговать контрактами на разницу цен (CFD) на 3000 акций! Контракты на разницу цен позволяют трейдерам пытаться получить прибыль как от роста, так и от падения цен, а также получить выгоду от использования кредитного плеча. Чтобы открыть счет и начать торговать, нажмите на баннер ниже!

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайтах инвестиционных компаний Admiral Markets, работающих в рамках торговой марки Admiral Markets (далее «Admiral Markets»). Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее: