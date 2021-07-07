Джефф Безос покинул пост генерального директора Amazon

Июль 07, 2021 16:26

Услышав о компании под названием Cadabra, основанной 5 июля 1994 года, многие не поймут, о чем идет речь. Но если мы скажем, что эта компания была основана Джеффом Безосом и что год спустя она была переименована в Amazon, все сразу прояснится.

Сегодня Amazon является не только гигантом онлайн-торговли, но также диверсифицирует свою деятельность в новые области, например, в мир развлечений благодаря Amazon Prime Video и покупке киностудии Metro Goldwyn Mayer за 8,45 млн долларов в мае этого года.

В феврале Amazon объявила, что близится время, когда ее основатель должен покинуть пост, и после 27 лет работы кажется, что этот момент настал. Со следующего понедельника генеральным директором компании станет Энди Ясси, который в настоящее время отвечает за проект Amazon Web Services.

Несмотря на неопределенность, которую эта ситуация может посеять среди инвесторов, Джефф Безос не первый крупный предприниматель, который оставил свою компанию или ушел на пенсию, поскольку люди уровня Билла Гейтса (Microsoft) или Амансио Ортеги (Inditex) покинули свои должности. Однако, пожалуй, лучшим примером является Apple, поскольку после смерти Стива Джобса в 2011 году и приходом на его место Тима Кука акции технологической компании выросли на 1000%.

Как видно из дневного графика, с сентября прошлого года акции Amazon торгуются в боковом канале между красной и зеленой полосами, которые выступали в качестве основных уровней поддержки и сопротивления. После последнего отскока от нижней границы этого канала в марте прошлого года, цена последовательно следовала линии восходящего тренда, в результате чего во время вчерашней торговой сессии она наконец смогла преодолеть свой уровень сопротивления, установив новые исторические максимумы.

Важно следить за тем, удастся ли цене поддерживать текущие уровни. Также стоит обратить внимание на возможность отката для подтверждения этого прорыва вверх, поскольку это может говорить о потенциале роста и поиске новых рекордных максимумов.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Amazon, Daily – Диапазон данных: c 20 февраля 2020 г. по 7 июля 2021 г. по состоянию на 7 июля 2021 г. в 10:15 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние пять лет:

2020: 76.26%

2019: 23.03%

2018: 28.43%

2017: 55.96%

2016: 10.95%

Со счетом Trade.MT5 от Admirals вы можете торговать контрактами на разницу цен (CFD) на 3000 акций! Контракты на разницу цен позволяют трейдерам пытаться получить прибыль как от роста, так и от падения цен, а также получить выгоду от использования кредитного плеча. Чтобы открыть счет и начать торговать, нажмите на баннер ниже!

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайтах инвестиционных компаний Admiral Markets, работающих в рамках торговой марки Admiral Markets (далее «Admiral Markets»). Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее: