«Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд» – возможно, одна из самых известных фраз в истории кино. В свете того, что вчера компания Джеффа Безоса объявила о покупке популярной киностудии Metro Goldwyn Mayer за 8,45 млрд долларов, одна из самых просматриваемых и любимых фанатами во всем мире кинофраншиз теперь может появиться на Amazon Prime Video.
Это важное событие произошло всего через несколько дней после того, как компания AT&T объявила о слиянии WarnerMedia и Discovery. Это, несомненно, является еще одним важным стратегическим шагом в ожесточенной битве, которую мы в последние годы наблюдаем в индустрии развлечений. Гиганты стримингового рынка – Netflix, Disney, AT&T, Apple TV и Amazon – соревнуются за подписчиков на переполненном рынке с высокой конкуренцией.
Между тем, это соглашение предоставляет Amazon доступ к обширному каталогу фильмов, программ и сериалов. Очевидная цель сделки – расширение предоставляемых услуг. С этой целью также было подписано соглашение с Американской футбольной лигой (NFL) о трансляции спортивных мероприятий на сумму 1 млрд долларов в год. Кроме этого, Amazon инвестировал в создание долгожданного сериала «Властелин колец» (бюджет первого сезона составляет 390 млн евро).
Говоря техническим языком, на дневном графике можно увидеть, что с сентября 2020 года акции Amazon двигаются внутри бокового канала между историческими максимумами (выделены зеленой полосой) и ценовым уровнем 2875/2880 долларов за акцию (выделен красной полосой).
В настоящее время мы видим, что цена сформировала новый восходящий импульс в промежуточной зоне вышеупомянутого бокового канала. Это произошло после того, как цена отскочила от линии восходящего тренда, выступающего на данный момент в качестве основного уровня поддержки. Если цена упадет ниже этой линии тренда, вероятнее всего, она достигнет уровня 200-дневной скользящей средней (красного цвета), а ее следующим уровнем поддержки станет ценовой уровень, выделенный нижней линией красного цвета.
Если цене удастся сохранить текущие уровни, возможно, произойдет прорыв бокового канала и цена начнет движение к уровню исторических максимумов.
Источник: Admirals MetaTrader 5, Amazon, Daily – Диапазон данных: c 13 января 2020 г. по 27 мая 2021 г. по состоянию на 27 мая 2021 г. в 11:00 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
Результаты за последние 5 лет:
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2020: 76.26%
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2019: 23.03%
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2018: 28.43%
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2017: 55.96%
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2016: 10.95%
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