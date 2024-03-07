Как торговать акциями Zscaler на фоне результатов за II квартал 2024 финансового года

Март 07, 2024 12:35

Компания Zscaler, основанная в 2007 году, управляет крупнейшей в мире облачной платформой по обеспечению комплексной безопасности. Это один из лидеров в области облачной безопасности с годовым доходом более 2 млрд долларов США. Узнайте больше о результатах Zscaler во втором квартале 2024 финансового года и прогнозах аналитиков относительно акций компании.

Акция: Zscaler Символ на счете Invest.MT5: ZSUS Дата идеи: 5 марта 2024 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $245,00 Целевой уровень: $310,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView . Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Результаты Zscaler за II квартал 2024 финансового года

Вот ключевые цифры из отчета Zscaler о прибылях и убытках за второй квартал 2024 финансового года:

Прибыль на акцию составила 76 центов на акцию вместо ожидавшихся 58 центов на акцию.

Выручка выросла до $525 млн вместо ожидавшихся $508 млн.

Обороты по счетам составили $628 млн вместо ожидавшихся $611 млн.

Выручка выросла на 35% по сравнению с прошлым годом

Потеря чистой прибыли составила $28,5 млн по сравнению с $57,5 млн за аналогичный период прошлого года.

Компания Zscaler превзошла ожидания аналитиков по большинству показателей, включая прибыль на акцию, выручку и обороты по счетам. В сообщении о прибылях и убытках генеральный директор Джей Чоудри заявил, что «все больше клиентов видят недостатки традиционной безопасности на основе брандмауэра и вступают в сотрудничество с нами для перехода к архитектуре Zero Trust».

Архитектура Zero Trust от Zscaler — это архитектура сетевой безопасности, созданная для уменьшения возможностей для атаки на сеть и снижения риска утечки данных. Компания по обеспечению кибербезопасности создала первое в отрасли решение SASE Zero Trust для одного поставщика. Рост числа ее продуктов является одной из причин, по которой компания подняла показатели по выручке за третий финансовый квартал с 534 млн долларов США до 536 млн долларов США. Рынок ожидал показателя в 532 млн долларов США.

Хотя отчет оказался сильным в большинстве регионов, сообщалось о потере чистой прибыли. Хотя потери оказались меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате акции резко упали - почти на 8% - после публикации отчета.

Большинство молодых технологических компаний, как правило, сообщают о потере чистой прибыли, поскольку они реинвестируют как можно больше денег в бизнес, чтобы он рос. Однако падение цен на акции может быть предупреждающим знаком о том, что инвесторы перераспределяют средства в акции, которые растут быстрее, чтобы попытаться извлечь выгоду из бычьего рынка США.

Таким образом, осторожность не помешает. Больше аналитиков также изменили рейтинг по акциям на «удерживать», как показано ниже.

Акции Zscaler: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 27 из них рекомендуют покупать акции Zscaler, 7 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Zscaler составляет 310,00 долларов США, а самая низкая – 214,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Zscaler составила 261,47 доллара США.

Источник: TipRanks, 5 марта 2024 г.

Пример торговой идеи акциями Zscaler

Пример торговой идеи акциями Zscaler может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше максимума, достигнутого ценой после публикации отчета компании, на уровне 245,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 310,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Zscaler:

Если цель достигнута = 650,00 долларов США прибыли (($310,00 - $245,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, что акции все еще торгуются примерно на 45% ниже уровня своего исторического максимума.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Zscaler составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Zscaler за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Zscaler, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Dashboard. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в окне поиска в правом верхнем углу, чтобы открыть ценовой график. Нажмите «Создать новый ордер» в нижней части экрана, чтобы открыть ордер.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Zscaler, Monthly. Диапазон данных: с января 2018 г. по март 2024 г. по состоянию на 5 марта 2024 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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