Как торговать акциями Zoom на фоне результатов за IV кв. 2024 года

Февраль 29, 2024 12:12

Компания Zoom Video Communications достигла пика своей популярности во время пандемии в качестве альтернативного способа ведения бизнеса и общения с друзьями и семьей онлайн. Сейчас компания пытается найти свое место в совершенно другой экономической ситуации с меньшими ограничениями на поездки. Узнайте больше о результатах Zoom в четвертом квартале финансового года и прогнозах аналитиков по акциям компании.

Акция: Zoom Video Communications Символ на счете Invest.MT5: ZOOM Дата идеи: 28 февраля 2024 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $70,00 Целевой уровень: $100,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView . Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Результаты Zoom в IV квартале 2024 г.

Вот ключевые цифры из отчета Zoom о прибылях и убытках за четвертый квартал 2024 финансового года:

Прибыль на акцию составила $1,22 вместо ожидавшихся $1,15

Выручка $1,15 млрд вместо ожидавшихся $1,13 млрд

Чистая прибыль составила $298,8 млн вместо чистого убытка за этот же квартал в прошлом году.

220 400 корпоративных клиентов, рост с 219 700 в прошлом квартале

На первый взгляд, Zoom превзошла ожидания аналитиков как по показателям прибыли, так и по выручке. По сравнению с прошлым годом также произошел перелом, когда компания зафиксировала чистый квартальный убыток. По словам Келли Штекельберг, финансового директора Zoom, рост произошел бы быстрее, если бы не реорганизация в отделе продаж компании, восстановление после которой заняло больше времени, чем ожидалось.

Увеличение числа корпоративных клиентов является хорошим признаком реструктуризации отдела продаж, но это только начало, и в течение года может случиться что угодно. Инструмент миграции Team Chat от Zoom может стать новым источником дохода: количество скачиваний за последние шесть месяцев увеличилось в 4 раза — практически без рекламы.

Однако в отчете о прибылях и убытках руководство Zoom подчеркнуло, что в первом финансовом квартале выручка Zoom, по прогнозам, будет ниже оценок аналитиков. Кроме того, прогноз Zoom на 2025 финансовый год предполагает рост выручки на 1,6%, что многие инвесторы сочтут низким для технологической компании.

Возможно, это одна из причин, почему аналитиков с рейтингом «удерживать» и «продавать» больше, чем с рейтингом «покупать», как показано ниже. Даже несмотря на небольшой рост цен на акции после отчета о прибылях и убытках, акции все равно упали примерно на 88% от исторического максимума, достигнутого в октябре 2020 года.

Акции Zoom: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 2 из них рекомендуют покупать акции Zoom, 5 – удерживать и 2 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Zoom составляет 100,00 долларов США, а самая низкая – 60,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Zoom составила 76,25 доллара США.

Источник: TipRanks, 27 февраля 2024 г.

Пример торговой идеи акциями Zoom

Пример торговой идеи акциями Zoom может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше максимума, достигнутого ценой после публикации отчета компании, на уровне 70,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 100,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Zoom:

Если цель достигнута = 300,00 долларов США прибыли (($100,00 - $70,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, что после периода пандемии спрос на их услуги резко упал, а акции обваллись на 88% от уровня рекордного максимума, достигнутого в то время.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Zoom составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Zoom за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Zoom, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Dashboard. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в окне поиска в правом верхнем углу, чтобы открыть ценовой график. Нажмите «Создать новый ордер» в нижней части экрана, чтобы открыть ордер.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Zoom, Monthly. Диапазон данных: с января 2019 г. по февраль 2024 г. по состоянию на 27 февраля 2024 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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