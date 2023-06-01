Как торговать акциями Zoom на фоне результатов первого квартала

Июнь 01, 2023 11:33

Акции Zoom Video Communications выросли почти на 900% от уровня цены во время IPO 15 апреля 2019 года, составившей около 65 долларов США, до рекордного уровня в 588,84 долларов США в октябре 2020 года. В этом же году стоимость акций упала до 60,48 долларов США, что является рекордным минимумом.

Некоторые аналитики настроены оптимистично, а некоторые сохраняют осторожность. Узнайте больше о последнем отчете Zoom о доходах за первый квартал и о том, что аналитики прогнозируют для акций, ниже.

Акция: Zoom Video Communications Inc Символ на счете Invest.MT5: ZM Дата идеи: 30 мая 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $72,00 Целевой уровень: $82,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Анализ отчета Zoom за первый квартал 2024 года

Вот ключевые цифры из последнего отчета о доходах Zoom за первый финансовый квартал:

Выручка выросла на 3% до $1,1 млрд, превзойдя прогнозы аналитиков в $1,08 млрд.

Прибыль на акцию составила $1,16 вместо ожидаемых $0,99.

Количество клиентов увеличилось на 9% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 215 900.

Прогноз по выручке во втором квартале финансового года в размере от $1,11 до $1,15 млрд соответствует ожиданиям Уолл-стрит.

Увеличение годового прогноза по выручке с $4,465 млрд до $4,485 млрд.

Компания Zoom сообщила о доходах, которые превзошли ожидания Уолл-стрит. Инвесторы, как правило, любят видеть рост числа пользователей компании, поскольку это означает увеличение доходов. Тем не менее, рост наблюдался только на американском рынке, в то время как в остальных странах произошло снижение доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Управляющие компании надеются, что новые партнерства и запуск продуктов помогут увеличить доходы во всех странах, в которых она работает. Сейчас большое внимание уделяется расширению ZoomIQ и ее партнерству с Anthropic в рамках основной стратегии Zoom в области искусственного интеллекта.

План состоит в том, чтобы создавать ориентированные на клиента продукты искусственного интеллекта, начиная с интеграции модели искусственного интеллекта Anthropic с контакт-центром Zoom. Хотя ИИ сейчас очень популярная тема, его внедрение может не оправдать ожидания по увеличению доходов Zoom, однако это может помочь удержать текущих клиентов, которые хотят большей эффективности.

Конечно, одна из основных проблем, с которыми сталкиваются инвесторы, заключается в том, что акции торгуются около рекордно низких значений, рядом с ценой IPO 2019 года. Поскольку многие компании возвращают работников обратно в офис, неизвестно, сможет ли Zoom экспоненциально увеличить свою пользовательскую базу и доход или просто сохранить текущую производительность.

Акции Zoom: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 5 из них рекомендуют покупать акции Zoom, 19 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Zoom составляет 100,00 долларов США, а самая низкая – 65,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Zoom составила 82,47 доллара США.

Источник: TipRanks, 30 мая 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Zoom

Пример торговой идеи акциями Zoom может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше максимума, достигнутого ценой после публикации отчета компании, на уровне 72,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже средней целевой цены аналитиков на уровне 82,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Zoom:

Если цель достигнута = 100,00 долларов США прибыли (($82,00 - $72,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, что акции Zoom торгуются около рекордных минимумов, ниже уровня цены IPO.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Zoom составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Zoom за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Zoom, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Dashboard. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно «Новый ордер», где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: Admirals MetaTrader 5 Web Trader, Zoom, Monthly. Диапазон данных: с с 14 апреля 2019 г. по 30 мая 2023 г. по состоянию на 30 мая 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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