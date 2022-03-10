Как торговать нефтью в условиях роста цен на энергоносители

Март 10, 2022 12:33

Ограничения предложения на энергетических рынках привели к тому, что такие сырьевые товары, как природный газ и пшеница, обновили свои рекордные максимумы, в то время как цены на нефть приблизились к уровням исторических максимумов, невиданных со времен финансового кризиса 2008 года.

На этой неделе мы рассмотрим, как торговать нефтью в условиях роста цен на энергоносители. Вы можете использовать данную торговую идею в качестве основы для создания собственной.

CFD на сырьевой товар: CFD на WTI Crude Oil Символ на счете Trade.MT4/Trade.MT5: WTI Дата идеи: 8 марта 2022 г. Период: 1 - 2 недели Уровень входа на рынок: 131,50 Уровень Stop Loss: 106,50 Целевой уровень: 156,50 Размер позиции: Макс. 2% Риск: Высокий

Счета Trade.MT5 и Trade.MT4 позволяют получать выгоду от торговли при любом направлении движения цены на сырьевые товары благодаря CFD. Это значит, что Вы можете торговать как длинными, так и короткими позициями, потенциально получая прибыль как от роста, так и падения цен на акции. Узнайте больше о CFD из нашей статьи "Что такое CFD или контракт на разницу?"

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить, поскольку некоторые сделки принесут убыток, а некоторые – прибыль. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Почему сейчас стоит торговать нефтью?

Аналитики инвестиционных банков, как, например, JP Morgan, прогнозируют, что нефть может достичь отметки в 185 долларов за баррель, если страны продолжат ограничивать поставки из России. С начала этого месяца цены на нефть выросли более чем на 35%, составив чуть больше 130 долларов за баррель.

Россия является одним из крупнейших производителей нефти в мире с долей рынка в 12%. Почти половина всей российской нефти идет в Европу, при этом Китай является крупнейшим импортером российской нефти. До сих пор такие страны, как Германия, неохотно запрещали экспорт энергоресурсов из России.

Тем не менее, правительства находятся в поиске способов, которые позволят полностью отказаться от использования российской нефти в этом году, а президент США Джо Байден рассчитывает на нефть из Венесуэлы и Саудовской Аравии. Эта ситуация, вероятно, будет способствовать росту цен на нефть, поскольку госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что они рассматривают возможность запрета на импорт российской нефти и газа.

Не стоит забывать, что энергетические рынки крайне нестабильны в нынешних условиях. Это хорошая новость для трейдеров, поскольку, скорее всего, будут наблюдаться более сильные колебания цен. Тем не менее, правильные методы управления рисками очень важны для в условиях повышенной волатильности. Admirals предлагают ряд инструментов защиты от волатильности.

Цены на сырую нефть движутся к историческим максимумам

На долгосрочном месячном графике сырой нефти WTI (West Texas Intermediate), показанном ниже, ясно видно, что цена на нефть приближается к уровню исторического максимума, зафиксированного в июле 2008 года (черная горизонтальная линия).

Источник: Admirals MetaTrader 5, WTI, Monthly — Диапазон данных: с 1 января 2007 г. по 8 марта 2022 г. по состоянию на 8 марта 2022 г. в 19:00 по GMT. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Ниже представлен график цен на нефть с 4-х часовым таймфреймом. В настоящее время на нем виден недавно начавшийся сильный восходящий тренд. Синие, красные и зеленые линии представляют собой экспоненциальные скользящие средние (EMA), которые используются для определения средней цены на рынке за фиксированное количество баров. Они используются для идентификации и подтверждения тренда.

Источник: Admirals MetaTrader 5, WTI, H4 — Диапазон данных: с 20 января 2020 г. по 8 марта 2022 г. по состоянию на 8 марта 2022 г. в 19:00 по GMT. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

В настоящее время 20-периодная ЕМА находится выше 50-периодной ЕМА, которая расположена выше 100-периодной ЕМА. Это говорит о том, что покупатели по-прежнему контролируют рынок, а средняя рыночная цена движется вверх. Существует множество различных инструментов технического анализа, которые трейдеры могут использовать для принятия торговых решений.

Вы можете узнать больше о технических индикаторах в библиотеке индикаторов Admiral Forex и узнать больше о стратегиях торговли нефтью.

Вы можете узнать больше о технических индикаторах в образовательном разделе Индикаторы Форекс, а также о Торговле нефтью.

Пример торговой идеи CFD на WTI Crude Oil

На основании приведенного выше анализа, пример торговой идеи для CFD на WTI Crude Oil может быть следующим:

Открыть позицию на покупку на пробитии последнего свинг-хай на уровне 131,50.

Установить стоп-лосс на уровне последнего свинг-лоу на отметке 106,50.

Поставить цель на уровне 156,50, когда соотношение вознаграждения к риску равно 1:1.

Сохранять уровень риска небольшим – не более 2% от общей суммы счета.

Период = 1-2 недели

Если вы торгуете позицией объемом 0,1 лот, то:

Если цель достигнута = $250,00 прибыли Если достигнут стоп-лосс = $250,00 убытка



Важно помнить, что цена золота вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая волатильность на рынках в настоящее время.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

В этом Вам поможет Калькулятор трейдера от Admirals для счета Trade.MT4 account:

Источник: Калькулятор трейдера Admirals

Еще одним фактором, который следует учитывать, является стоимость торговли CFD:

Спред . Это разница между ценой покупки и ценой продажи инструмента.

Типичный спред WTI Crude Oil в Admirals составляет всего 0,03 пункта.

. Это разница между ценой покупки и ценой продажи инструмента. Комиссия . Это стоимость совершения сделки на покупку и продажу.

На счете Trade.MT4 от Admirals комиссия за покупку или продажу CFD на сырьевые товары ОТСУТСТВУЕТ.

. Это стоимость совершения сделки на покупку и продажу. Свопы . Это плата за перенос открытой позиции на следующий торговый день.

Текущий своп для CFD на WTI Crude Oil на счете Trade.MT4 составляет 0.00775 для длинных позиций и -0.03553 для коротких позиций.

. Это плата за перенос открытой позиции на следующий торговый день.

Дополнительную информацию можно найти на странице Спецификации контрактов Admirals.

Как начать торговать CFD на нефть WTI Crude Oil за 4 шага

С Admirals Вы можете торговать CFD на WTI Crude Oil и другие сырьевые товары на счетах Trade.MT4 или Trade.MT5, всего за четыре шага:

Зарегистрируйтесь в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу, или скачайте настольную версию платформы MetaTrader 4 или MetaTrader 5. Введите WTI в нижней части окна Обзора рынка и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно Нового ордера, где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: Admirals Web Trader. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.



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У Вас иное мнение относительно движения нефти?

Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

Если Вы считаете, что вероятность падения цены на нефть выше, Вы также можете торговать короткими позициями на торговом счете благодаря CFD (контракт на разницу).

Счета Trade.MT5 и Trade.MT4 благодаря CFD позволяют получать выгоду от торговли при любом направлении движения цены на акции.

Это значит, что Вы можете торговать как длинными, так и короткими позициями, потенциально получая прибыль как от роста, так и падения цен на акции. Узнайте больше о CFD из нашей статьи "Что такое CFD или контракт на разницу?"

Другие способы торговли нефтью

Еще один способ торговать на возможном росте цен на нефть — это торговать акциями. Нефтяные компании, занимающиеся добычей, переработкой и распределением нефти, скорее всего, выиграют от роста цен на нефть. Тем не менее, акции на нефть также крайне волатильны в нынешних условиях, поэтому обязательно применяйте стратегию управления рисками.

Буквально на прошлой неделе легендарный инвестор Уоррен Баффет объявил о покупке акций в энергетической компании Occidental Petroleum на сумму 4,5 млрд долларов. За этот год цена ее акций уже выросла на 70%.

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