Как торговать акциями Walmart на фоне результатов за III квартал

Ноябрь 30, 2023 12:13

Walmart – крупнейший ритейлер в мире, выручка которого в прошлом году превысила 570 млрд долларов США. Вторым по величине ритейлером в мире является Amazon с доходом более 230 млрд долларов США. Вот почему к деятельности Walmart часто относятся как к лакмусовой бумажке потребительского и экономического здоровья.

Узнайте больше о результатах Walmart в третьем квартале текущего финансового года и прогнозах аналитиков относительно акций компании.

Акция: Walmart Inc Символ на счете Invest.MT5: WMT Дата идеи: 28 ноября 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $160,00 Целевой уровень: $210,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView . Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Результаты Walmart за III квартал 2023 г.

Вот ключевые цифры из последнего отчета Walmart о доходах за третий финансовый квартал:

Прибыль на акцию составила $1,53 вместо ожидавшихся $1,52.

Выручка $160,80 млрд вместо ожидавшихся $159,72 млрд

Чистая прибыль выросла до $453 млн по сравнению с убытком в $1,8 млрд за аналогичный период прошлого года (из-за судебных обвинений, связанных с опиоидами)

Сопоставимые продажи в магазинах Walmart в США выросли на 4,9%

Транзакции клиентов выросли на 3,4%

Сумма среднего чека выросла на 1,5%

Объемы продаж электронной коммерции выросли на 24% в США и на 15% по всему миру

На первый взгляд, в своем большинстве Walmart опубликовал впечатляющие результаты роста, превзойдя прогнозы аналитиков. Это наблюдалось во время высокой инфляции, когда многие ритейлеры испытывали трудности. За день до публикации отчета о прибылях и убытках акции достигли исторического максимума почти в 170 долларов США.

Однако после выхода отчета акции упали более чем на 8% и завершили торговую сессию на уровне 156,04 доллара США. Хотя большинство аналитиков могут объяснить это своего рода фиксацией прибыли инвесторами на рекордно высоком уровне, инвесторы были обеспокоены прогнозом Walmart относительно праздничного сезона.

Руководители компании заявили, что продажи в течение двух последних месяцев были «неравномерными» из-за более высоких процентных ставок и падения сбережений домохозяйств. Более половины продаж компании составили недискреционные товары, такие как еда и одежда.

Компания действительно заметила небольшой рост продаж товаров для дома и одежды, но финансовый директор Walmart подчеркнул, что большинство покупателей ждут акций, таких как распродажа во время «Черной пятницы». По этой причине Walmart стал более осторожным в отношении потребителей, чем три месяца назад, из-за чего инвесторы забеспокоились относительно перспектив компании в праздничный сезон.

Поэтому предстоящие праздники станут для Walmart большим испытанием. Это крупнейший ритейлер бакалейных товаров в США, и инвесторы надеются, что это поможет стимулировать продажи и частично компенсировать падение цен на его акции. Если нет, то возможен дальнейший спад.

Акции Walmart: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 25 из них рекомендуют покупать акции Walmart, 5 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Walmart составляет 210,00 долларов США, а самая низкая – 163,00 доллара США.

Средняя целевая цена для акций Walmart составила 180,79 доллара США.

Источник: TipRanks, 28 ноября 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Walmart

Пример торговой идеи акциями Walmart может быть следующим:

Купить акции при восстановлении ценового гэпа, образовавшегося во время сброса акций, на уровне 160,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 210,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Walmart:

Если цель достигнута = 500,00 долларов США прибыли (($210,00 - $160,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая недавний сброс акций после публикации последнего отчета о прибылях и убытках.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Walmart составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Walmart за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Walmart, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

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Источник: Admirals MetaTrader 5, Walmart, Monthly. Диапазон данных: с января 2017 г. по ноябрь 2023 г. по состоянию на 14 ноября 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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