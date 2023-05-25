Как торговать акциями Walmart на фоне результатов за первый квартал

Май 25, 2023 11:01

Крупные сети розничной торговли в США — Walmart, Home Depot и Target — дают отличное представление о финансовом здоровье американского потребителя. В частности, за Walmart — крупнейшим ритейлером в США — пристально следят инвесторы и аналитики.

Узнайте больше о последнем отчете о доходах Walmart за первый квартал и о том, какие прогнозы аналитики составили для акций, ниже.

Акция: Walmart Inc Символ на счете Invest.MT5: WMT Дата идеи: 22 мая 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $155,00 Целевой уровень: $175,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Анализ отчета Walmart за первый квартал 2023 года

Вот ключевые цифры из последнего отчета о доходах Walmart за первый финансовый квартал:

Прибыль на акцию составила $1,47 вместо ожидаемых $1,32.

Выручка составила $152,30 млрд вместо ожидаемых $148,76 млрд.

Чистая прибыль снизилась до $1,67 млрд с $2,05 млрд годом ранее.

Рост продаж в магазинах, работающих более одного года, в США (без учета топлива) составил 7,4%

Продажи в сфере электронной коммерции выросли на 27% по сравнению с прошлым годом.

Прогнозируемая прибыль на акцию во втором квартале составляет от $1,63 до $1,68, что ниже ожидаемых $1,71.

На первый взгляд, Walmart опубликовал несколько впечатляющих результатов в своем отчете о прибылях и убытках за первый квартал 2023 финансового года. Он превзошел оценки аналитиков как по прибыли на акцию, так и по выручке. Во многом это было связано с огромным ростом в продуктовом секторе, который компенсировал снижение продаж в подразделении одежды и электроники.

Это тенденция, наблюдавшаяся в отчетах других крупных ритейлеров на прошлой неделе. Потребители покупают меньше товаров выборочного спроса и дорогих предметов, поскольку они сильнее сосредоточились на предметах первой необходимости. Около 60% всех годовых продаж Walmart в США приходится на продовольственные товары. Хотя, возможно, это звучит хорошо, маржа продуктовых магазинов намного ниже, что приводило к снижению валовой маржи компании из года в год.

Финансовый директор Джон Дэвид Рейни сказал, что расходы начали сокращаться, и в феврале наблюдалось резкое падение. Причинами этого он назвал прекращение экстренного финансирования, проводившегося во время пандемии, и снижение возврата излишне уплаченных налогов.

Вот почему Walmart представил более низкий, чем ожидалось, прогноз прибыли на акцию на следующий квартал. Вдобавок к этому Рейни заявил в отчете о прибылях и убытках, что «упорная инфляция» вызывает сильную неопределенность в отношении того, как будет развиваться ситуация в конце года. Поэтому анализ экономических данных США может дать более полное представление о дальнейшей судьбе Walmart.

Акции Walmart: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 24 из них рекомендуют покупать акции Walmart, 5 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Walmart составляет 175,00 долларов США, а самая низкая – 155,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Walmart составила 165,64 доллара США.

Источник: TipRanks, 22 мая 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Walmart

Пример торговой идеи акциями Walmart может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше 155,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 175,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Walmart:

Если цель достигнута = 200,00 долларов США прибыли (($175,00 - $155,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, насколько неопределенной является инфляционная среда и как это повлияет на потребительскую активность.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Walmart составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Walmart за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Walmart, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно «Новый ордер», где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: Admirals MetaTrader 5 Web Trader, Walmart, Monthly. Диапазон данных: с 1 сентября 2011 г. по 22 мая 2023 г. по состоянию на 22 мая 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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