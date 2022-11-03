Торговля акциями Walmart в свете праздничных предложений и партнерстве с Netflix и Roblox

Ноябрь 03, 2022 11:25

По мере приближения к концу года, компании, занимающиеся розничной торговлей, готовятся к самому прибыльному времени года — сезону праздников.

Крупнейший в мире ритейлер Walmart уже предпринял некоторые шаги для привлечения большего числа покупателей за счет новых партнерских отношений с Netflix и Roblox.

Узнайте, как торговать акциями Walmart, ниже.

Акция: Walmart Символ на счете Invest.MT5: WMT Дата идеи: 1 ноября 2022 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $143,00 Целевой уровень: $165,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Walmart готовится к праздничному сезону

Walmart уже делает попытки увеличить продажи в преддверии столь важного праздничного сезона. Это последняя возможность для компаний, занимающихся розничной торговлей, увеличить свою прибыль перед новым годом, и это крайне важно как для корпоративного управления, так и для инвесторов.

Ритейлер объединился с игровой платформой Roblox для запуска новых пространств Walmart Universe of Play и Walmart Land. Первое доступно бесплатно, а покупки можно совершать в игре с использованием виртуальной валюты Roblox Robux.

Кроме того, Walmart расширил свой Netflix Hub до более чем 2400 магазинов. Он предоставляет клиентам недорогую карту Netflix Streaming Card, которая дает пользователям возможность смотреть некоторые сериалы Netflix без использования дебетовой или кредитной карты.

Кроме того, ритейлер продлил сроки возврата и обмена покупок до конца января 2023 года, что дает больше уверенности покупателям, которые покупают праздничные подарки заранее.

Walmart также объявила о своем намерении конкурировать со службой доставки Amazon благодаря недавнему приобретению компании Alert Innovation, которая работает в сфере робототехники и специализируется на автоматизации выполнения заказов в цепочках поставок.

Однако в последнем квартале неэффективное управление отделом запасов Walmart привело к накоплению непроданных товаров, которые нельзя было перепродать. Это повлияло на цену акций, и любые неверные действия в этом квартале могут оказать негативное влияние на акции.

Хедж-фонды также сокращали свои позиции в Walmart три квартала подряд, начиная с сентября 2021 года. Однако в последнем квартале произошло увеличение позиций, но пока рано говорить, станет ли это постоянным трендом или нет.

Источник: TipRanks , 1 ноября 2022 г.

Акции Walmart: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 22 из них рекомендуют покупать акции Walmart, 4 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Walmart составляет 165,00 долларов США, а самая низкая – 128,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Walmart составила 153,60 доллара США.

Источник: TipRanks, 1 ноября 2022 г.

Пример торговой идеи акциями Walmart

Пример торговой идеи акциями Walmart может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 143,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 165,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Walmart:

Если цель достигнута = 220,00 долларов США прибыли ($165,00 - $143,00 * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая волатильность на мировых фондовых рынках в этом году.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Walmart составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Walmart за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Walmart, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно «Новый ордер», где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.



Источник: WebTrader от Admirals . Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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У Вас иное мнение относительно движения цены акций Walmart?

Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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