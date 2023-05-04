Торговля акциями Visa после публикации результатов за II квартал

Май 04, 2023 10:28

Инвесторы и аналитики по всему миру внимательно следят за результатами компаний, предоставляющих услуги в сфере глобальных платежей, таких как Visa. Поскольку большинство потребителей используют карты Visa или Mastercard, результаты этих компаний могут служить индикаторами состояния экономики и потребительских расходов.

Visa только что опубликовала свои результаты за второй квартал 2023 года. Узнайте больше об отчете о прибылях и убытках и прогнозах аналитиков по акциям ниже.

Акция: Visa Символ на счете Invest.MT5: V Дата идеи: 2 мая 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $236,00 Целевой уровень: $300,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Отчет Visa о доходах за II квартал 2023 года

Вот ключевые цифры из последнего отчета о доходах Visa за второй квартал:

Прибыль на акцию составила $2,09 вместо ожидаемых $1,99.

Выручка составила $7,985 млрд вместо ожидаемых $7,799 млрд.

3-летний рост прибыли на акцию составил 14%, продаж – на 10%

Выручка от международных транзакций выросла на 24% до $2,75 млрд вместо ожидаемых $2,73 млрд.

Доходы от обработки данных выросли на 10% до $3,82 млрд.

С октября 2020 года Visa сообщала о результатах, превосходивших все ожидания. Многие опасались того, что высокая инфляция и банковский кризис затронут финансовые компании. Однако, поскольку Visa – это компания, занимающаяся обработкой платежей, она менее чувствительна к процентному риску, чем традиционные банки.

Постпандемический рост числа международных поездок способствовал росту цифровых платежей по всему миру, о чем свидетельствует резкий рост доходов Visa от международных транзакций. На первый взгляд кажется, что Visa ведет очень успешную деятельность.

Однако следует отметить, что число поездок после пандемии начинает приходить в норму. Хотя изначально Visa выиграла от увеличения их числа, она, возможно, также достигла своего пика. Хотя ожидания относительно максимальной и минимальной цены акций компании также выглядят воодушевляюще, они также начинают снижаться.

Самым большим риском для Visa является продолжающийся рост инфляции и замедление потребительских расходов. Это связано с тем, что Visa зарабатывает каждый раз, когда люди используют свою дебетовую или кредитную карту. Если потребители начнут снижать свои расходы, это повлияет на выручку Visa и цену акций.

Поэтому отслеживание глобальных макроэкономических данных будет столь же важным, как и анализ основных показателей компании при исследовании курса акций Visa.

Акции Visa: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 17 из них рекомендуют покупать акции Visa, 1 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Visa составляет 300,00 долларов США, а самая низкая – 240,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Visa составила 272,83 доллара США.

Источник: TipRanks, 2 мая 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Visa

Пример торговой идеи акциями Visa может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня в 236,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 300,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Visa:

Если цель достигнута = 640,00 долларов США прибыли (($300,00 - $236,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, что в этом году акции Visa уже заметно превзошли остальные акции на рынке.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Visa составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Visa за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Visa, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно «Новый ордер», где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: Admirals MetaTrader 5 Web Trader, Visa, Weekly. Диапазон данных: с 3 июня 2018 г. по 2 мая 2023 г. по состоянию на 2 мая 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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