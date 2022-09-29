Торговля дивидендными акциями Verizon Communications

Сентябрь 29, 2022 11:56

Из-за падения мировых фондовых рынков в этом году и всплеска волатильности, который мы наблюдаем на протяжении последних недель, некоторые инвесторы обратили свое внимание на дивидендные акции. Это акции, по которым компании ежеквартально выплачивают часть своей прибыли акционерам.

На момент закрытия рынка в понедельник, 26 сентября, дивидендная доходность акций известной телекоммуникационной компании Verizon составила 6,7%. Это доходность, на которую могут рассчитывать инвесторы, если будут удерживать акции компании в течение четырех кварталов.

Узнайте, как торговать акциями Verizon ниже.

Акция: Verizon Communications Inc Символ на счете Invest.MT5: VZ Дата идеи: 27 сентября 2022 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $38,10 Целевой уровень: $50,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 2,5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Потенциал Verizon по выплате дивидендов

Дивидендная доходность рассчитывается путем деления годового дивиденда на акцию на текущую цену акции. Согласно истории выплаты дивидендов Verizon, годовой дивиденд составляет 2,61 доллара США. Цена закрытия акций в понедельник, 27 сентября, составляла 38,93 доллара США.

Это означает, что годовая дивидендная доходность Verizon составляет 6,7%. Эта цифра будет меняться ежедневно, так как акции закрываются каждый день по разной цене. В последнем квартале совет директоров Verizon увеличил квартальные дивиденды до 0,6525 доллара США на акцию.

2022 год стал 16-м годом подряд, когда компания увеличивает дивиденды. Согласно CNBC, фирма Morningstar сообщила, что Verizon является одной из ее лучших акций с самой высокой дивидендной доходностью. Хотя аналитики фирмы подчеркивают, что ожидают от Verizon «стабильных результатов», есть причина такой высокой дивидендной доходности.

По мере падения цены акций дивидендная доходность будет увеличиваться. Поэтому стоит учитывать следующее: если цена акций упадет, что приведет к увеличению дивидендной доходности, продолжит ли компания выплачивать дивиденды?

Вот почему принимать инвестиционные решения на основе лишь дивидендной доходности довольно рискованно. Также необходимо провести анализ фундаментальных показателей компании и причин падения цены акций, чтобы убедиться в возможности долгосрочного роста и выплаты дивидендов.

Акции Verizon упали примерно на 28% в этом году. На это повлияло не только падение индекса фондового рынка S&P на 23%, но и растущая конкуренция и инвестиции в дорогостоящее развертывание сети 5G.

Тем не менее, согласно отчету, у компании достаточно средств для покрытия дивидендов, в то время как ее акции приближаются к зоне технической поддержки между 38,00 и 32,00 долларами США, состоящей из горизонтальной линии поддержки, основанной на минимумах 2015 года, и восходящей линии тренда с 1984 по 2008 год.

Источник: График от TradingView, VZ, Monthly. Диапазон данных: с 1 ноября 1983 г. по 26 сентября 2022 г., по состоянию на 26 сентября 2022 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Акции Verizon: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 2 из них рекомендуют покупать акции Verizon, 13 – удерживать и 2 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Verizon составляет 64,00 долларов США, а самая низкая – 33,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Verizon составила 50,09 доллара США.

Источник: TipRanks, 27 с ентября 2022 г.

Пример торговой идеи акциями Verizon

Пример торговой идеи акциями Verizon может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 38,10 долларов США

Поставить цель чуть ниже средней целевой цены аналитиков на уровне 50,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 2,5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Verizon:

Если цель достигнута = 119,00 долларов США прибыли ($50,00 - $38,10 *10 акций) плюс дивиденды.



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, что в этом году акции Netflix упали примерно на 28%.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Verizon составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций).

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Verizon за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Verizon, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна Обзора рынка и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно Нового ордера, где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: WebTrader от Admirals. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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У Вас иное мнение относительно движения цены акций Verizon?

Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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