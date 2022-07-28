Торговля акциями UnitedHealth Group после публикации отчета за II квартал, превзошедшего все ожидания

Июль 28, 2022 11:12

Во времена экономической неопределенности и потрясений инвесторы, как правило, корректируют свои портфели, отказываясь от более рискованных, цикличных акций и отдавая предпочтение секторам, исторически демонстрировавших свою надежность и устойчивость в подобных условиях.

Так называемые защитные сектора состоят из отраслей, уровень спроса в которых всегда стабилен: потребительские товары, коммунальные услуги и здравоохранение – три отрасли, которые обычно первыми приходят на ум.

UnitedHealth Group, как следует из названия, работает в отрасли здравоохранения и является второй крупнейшей медицинской компанией в мире по размеру выручки. Недавно она сообщила о результатах за второй квартал, которые превзошли ожидания рынка, как следствие, цена ее акций выросла более чем на 5% на следующей торговой сессии. Узнайте, как торговать акциями UnitedHealth ниже.

Акция: UnitedHealth Group Символ на счете Invest.MT5: UNH Дата идеи: 26 июля 2022 г. Период: 6 - 12 месяцев Уровень входа на рынок: $535 Целевой уровень: $585 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Почему стоит торговать акциями UnitedHealth Group?

В условиях высокой инфляции, повышения процентных ставок и замедления экономического роста перспективы развития экономики остаются неопределенными, и в результате многие акции находятся под давлением.

Здравоохранение – защитная отрасль, уровень спроса которой, как правило, сохраняет устойчивость, независимо от того, что происходит в экономике. Это особенно заметно на примере компаний, занимающихся медицинским страхованием: если люди перестанут платить страховые взносы, они потеряют свою медицинскую страховку.

Следовательно, спад, который мы наблюдали на фондовом рынке в текущем году, не затронул отрасль здравоохранения так же серьезно. Например, в то время как на момент написания статьи более широкий индекс S&P 500 упал на 17,7% с начала года, индекс S&P 500 Health Care, состоящий исключительно из акций медицинских компаний, упал всего на 7%.

В 2022 году акции UnitedHealth выросли на 5,4%, став одной из менее чем 100 акций в составе S&P 500, стоимость которых с начала года увеличилась.

UnitedHealth – американская многонациональная медицинская и страховая компания, которая является не только второй по величине медицинской компанией в мире по объему выручки, но и в общем восьмой по величине компанией в мире по этому показателю. В 2021 году почти 80% выручки компании пришлось на страховые взносы.

15 июля UnitedHealth Group опубликовала отчет о доходах за второй квартал, который превзошел все ожидания. Выручка увеличилась на 13% в годовом исчислении и составила 80,3 млрд долларов США вместо ожидаемых 73,68 млрд долларов США. Аналогичным образом, прибыль на акцию составила 5,57 доллара США по сравнению с ожидаемыми 5,21 доллара США после того, как операционная прибыль выросла на 19% в годовом исчислении.

В результате UnitedHealth увеличила свой прогноз по чистой прибыли за год с 20,45 - 20,95 долларов США на акцию до 21,40 - 21,90 долларов США на акцию.

Однако, несмотря на в основном положительные результаты, компания предупредила о недавнем росте числа госпитализированных из-за Covid-19, хотя ее прогноз учитывает неопределенность, связанную с этим вопросом.

Акции UnitedHealth: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 12 из них рекомендуют покупать акции UnitedHealth, 4 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций UnitedHealth составляет 650 долларов США, а самая низкая – 513 долларов США.

Средняя целевая цена для акций UnitedHealth составила 587,38 доллара США, т.е. рост более чем на 10% от текущих уровней.

Источник: TipRanks - 26 июля 2022 г.

Пример торговой идеи акциями UnitedHealth

Пример торговой идеи акциями UnitedHealth может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 535 долларов США

Поставить цель чуть ниже средней целевой цены аналитиков на уровне 585 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 6-12 месяцев

Если вы покупаете 10 акций UnitedHealth:

Если цель достигнута = 500 долларов США прибыли ($585 - $535 * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая уровень неопределенности и волатильности на мировых фондовых рынках.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Еще один фактор, который следует учитывать, – это комиссии, поскольку они могут значительно уменьшить вашу прибыль. Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций UnitedHealth составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций).

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции UnitedHealth за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции более 4300 компаний, включая UnitedHealth, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет Invest.MT5 в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Инвестировать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна Обзора рынка и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно Нового ордера, где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: MetaTrader 5 Web от Admirals, UnitedHealth Group, Daily – Окно ордера, по состоянию на 26 июля 2022 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.



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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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