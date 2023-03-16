Торговля акциями Ulta Beauty на фоне отчета компании за IV квартал

Март 16, 2023 11:46

На конец 2022 года американская сеть магазинов косметики Ulta Beauty зафиксировала прибыль, которая впервые за историю своего существования превысила 10 млрд долларов США. Несмотря на опасения по поводу замедления экономики и сокращения потребительских расходов, аналитики проявили интерес к акциям.

Узнайте больше о последнем отчете о прибылях и убытках Ulta Beauty, что аналитики прогнозируют в отношении акций и о том, как ими торговать, ниже.

Акция: Ulta Beauty Inc Символ на счете Invest.MT5: ULTA Дата идеи: 13 марта 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $539,00 Целевой уровень: $650,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Отчет Ulta Beauty о доходах за IV квартал

Вот ключевые цифры из последнего отчета о доходах Ulta Beauty за четвертый квартал:

Прибыль на акцию составила $6,68 вместо ожидаемых $5,68.

Выручка составила $3,23 млрд вместо ожидаемых $3,30 млрд.

Чистая прибыль выросла на 17,8% в годовом исчислении до $340,8 млн.

Продажи в магазинах, работающих более одного года, выросли на 15,6%, указав на замедление по сравнению с ростом на 21,4% в прошлом году.

Прогноз по выручке за весь 2023 год составил от $10,95 до $11,05 млрд, что выше оценок аналитиков.

В ближайшие несколько лет планируется открыть 100 новых магазинов.

Прибыль Ulta Beauty за последний квартал отражает активность покупателей в праздничный сезон, когда все больше людей покупают косметические товары в качестве подарков и для вечеринок. Опасения начала рецессии, сокращения рабочих мест, более высокой инфляции и замедления экономики помогли доступным люксовым брендам, таким как Ulta Beauty, хорошо заработать во время сезона.

Генеральный директор Дэйв Кимбелл заявил, что в четвертом квартале продажи продуктов из линеек по уходу за кожей, декоративной косметики и парфюмерии выросли на двузначные числа. Однако, несмотря на то, что продажи в магазинах, работающих более одного года, выросли на 15,6% в последнем квартале, это намного меньше, чем скачок на 21,4% в аналогичном квартале прошлого года.

Компания планирует открыть больше магазинов в течение следующих нескольких лет, что может привести к снижению роста в краткосрочной перспективе, но даст противоположный эффект в долгосрочной перспективе. Тем не менее, Кимбелл представил позитивный прогноз по выручке и прибыли на 2023 год.

Большая часть роста ожидается в первой половине года, а во второй половине рост стабилизируется. Во внимание следует принять тот факт, что на прошлой неделе регулирующие органы взяли под свой контроль банк Silicon Valley Bank из-за массового снятия денег его клиентами.

Банковские акции предоставляют кредиты для роста компаний. Если финансовое заражение приведет к падению ликвидности, и ФРС продолжит повышать процентные ставки, это может оказать огромное влияние на корпоративный рост. Поэтому инвесторам стоит следить за макроэкономическими событиями.

Акции Ulta Beauty: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 13 из них рекомендуют покупать акции Ulta Beauty, 6 – удерживать и 1 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Ulta Beauty составляет 650,00 долларов США, а самая низкая – 400,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Ulta Beauty составила 565,65 доллара США.

Источник: TipRanks, 13 марта 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Ulta Beauty

Пример торговой идеи акциями Ulta Beauty может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше максимума, достигнутого ценой после публикации отчета компании, на уровне 539,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 650,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Ulta Beauty:

Если цель достигнута = 1110,00 долларов США прибыли (($650,00 - $539,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, как высоко цена акций уже поднялась, а также опасения со стороны регулирующих органов, которые взяли под свой контроль Silicon Valley Bank в США, по поводу распространения финансового заражения.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Ulta Beauty составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Ulta Beauty за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Ulta Beauty, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно «Новый ордер», где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: Admirals MetaTrader 5 Web. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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