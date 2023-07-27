Как торговать акциями Tesla на фоне результатов за II квартал
За акциями Tesla следят очень многие инвесторы. Производитель электромобилей отчитался о доходах за второй квартал 2023 года. Узнайте больше о результатах Tesla во втором квартале, о планах Илона Маска относительно компании, а также каковы прогнозы аналитиков по акциям компании.
|Акция:
|Tesla Motors Inc
|Символ на счете Invest.MT5:
|TSLA
|Дата идеи:
|24 июля 2023 г.
|Период:
|1 - 6 месяцев
|Уровень входа на рынок:
|$301,00
|Целевой уровень:
|$350,00
|Размер позиции на счете Invest.MT5:
|Макс. 5%
|Риск:
|Высокий
- Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.
Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.
Результаты Tesla во втором квартале 2023 г.
Вот ключевые цифры из последнего отчета о доходах Tesla за второй квартал:
- Прибыль на акцию составила 91 цент вместо ожидаемых 82 центов
- Выручка составила $24,93 млрд вместо ожидаемых $24,47 млрд
- Чистая прибыль выросла до $2,70 млрд, т.е. на 20% по сравнению с прошлым годом
- Операционная прибыль снизилась до $2,40 млрд, т.е. на 3% по сравнению с прошлым годом
- Было произведено 479 700 электромобилей, что превзошло прогнозы
- Операционная маржа на уровне 9,6% — самая низкая за последние пять кварталов
- Компания планирует поставить 1,8 млн автомобилей в этом году
- Ожидается, что производство в третьем квартале замедлится
В то время как Tesla превзошла ожидания Уолл-стрит по прибыли, выручке и производству электромобилей за последний квартал, операционная маржа находится на самом низком уровне за последние пять кварталов, а общая валовая маржа также находится на низком уровне в 18,2%.
Tesla объяснила, что это во многом связано с тем, что больше автомобилей было продано за счет скидок, что привело к снижению реализационной цены и стоимости увеличения производства аккумуляторных элементов, которые разрабатываются самой компанией.
Тем не менее, выручка от ее автомобильного бизнеса выросла на 46% по сравнению с прошлым годом, как и выручка от подразделения по производству и хранению энергии, а также от услуг и других подразделений. В то время как в первом квартале года автомобиль Tesla Model Y стал самым продаваемым автомобилем в мире, инвесторы с нетерпением ждали нового Cybertruck.
К сожалению, Маск и его команда не предоставили никаких подробностей по Cybertruck или дату начала его поставок. Вместо этого они сосредоточились на увеличении финансирования исследований и разработок, чтобы продолжать свое развитие в сфере ИИ за счет производства своих учебных компьютеров Dojo.
Плюсы и минусы отчета о прибылях и убытках вызвали неоднозначную реакцию аналитиков, о чем свидетельствуют общие рейтинги акций, показанные ниже.
Акции Tesla: прогноз аналитиков
По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 10 из них рекомендуют покупать акции Tesla, 13 – удерживать и 4 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Tesla составляет 350,00 долларов США, а самая низкая –120,00 долларов США.
Средняя целевая цена для акций Tesla составила 263,33 доллара США.
Пример торговой идеи акциями Tesla
Пример торговой идеи акциями Tesla может быть следующим:
- Купить акции при поднятии цены выше максимума, достигнутого ценой после публикации отчета компании, на уровне 301,00 доллара США
- Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 350,00 долларов США
- Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета
- Период = 1-6 месяцев
- Если вы покупаете 10 акций Tesla:
- Если цель достигнута = 490,00 долларов США прибыли (($350,00 - $301,00) * 10 акций).
Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, что акции Tesla уже выросли на 118% в этом году.
Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.
Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Tesla составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.
Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!
Как купить акции Tesla за 4 шага
С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Tesla, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.
- Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Dashboard.
- Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу.
- Введите название акции в окне поиска в правом верхнем углу, чтобы открыть ценовой график.
- Нажмите «Создать новый ордер» в нижней части экрана, чтобы открыть торговый тикет.
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