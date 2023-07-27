Как торговать акциями Tesla на фоне результатов за II квартал

Июль 27, 2023 12:23

За акциями Tesla следят очень многие инвесторы. Производитель электромобилей отчитался о доходах за второй квартал 2023 года. Узнайте больше о результатах Tesla во втором квартале, о планах Илона Маска относительно компании, а также каковы прогнозы аналитиков по акциям компании.

Акция: Tesla Motors Inc Символ на счете Invest.MT5: TSLA Дата идеи: 24 июля 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $301,00 Целевой уровень: $350,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView . Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Результаты Tesla во втором квартале 2023 г.

Вот ключевые цифры из последнего отчета о доходах Tesla за второй квартал:

Прибыль на акцию составила 91 цент вместо ожидаемых 82 центов

Выручка составила $24,93 млрд вместо ожидаемых $24,47 млрд

Чистая прибыль выросла до $2,70 млрд, т.е. на 20% по сравнению с прошлым годом

Операционная прибыль снизилась до $2,40 млрд, т.е. на 3% по сравнению с прошлым годом

Было произведено 479 700 электромобилей, что превзошло прогнозы

Операционная маржа на уровне 9,6% — самая низкая за последние пять кварталов

Компания планирует поставить 1,8 млн автомобилей в этом году

Ожидается, что производство в третьем квартале замедлится

В то время как Tesla превзошла ожидания Уолл-стрит по прибыли, выручке и производству электромобилей за последний квартал, операционная маржа находится на самом низком уровне за последние пять кварталов, а общая валовая маржа также находится на низком уровне в 18,2%.

Tesla объяснила, что это во многом связано с тем, что больше автомобилей было продано за счет скидок, что привело к снижению реализационной цены и стоимости увеличения производства аккумуляторных элементов, которые разрабатываются самой компанией.

Тем не менее, выручка от ее автомобильного бизнеса выросла на 46% по сравнению с прошлым годом, как и выручка от подразделения по производству и хранению энергии, а также от услуг и других подразделений. В то время как в первом квартале года автомобиль Tesla Model Y стал самым продаваемым автомобилем в мире, инвесторы с нетерпением ждали нового Cybertruck.

К сожалению, Маск и его команда не предоставили никаких подробностей по Cybertruck или дату начала его поставок. Вместо этого они сосредоточились на увеличении финансирования исследований и разработок, чтобы продолжать свое развитие в сфере ИИ за счет производства своих учебных компьютеров Dojo.

Плюсы и минусы отчета о прибылях и убытках вызвали неоднозначную реакцию аналитиков, о чем свидетельствуют общие рейтинги акций, показанные ниже.

Акции Tesla: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 10 из них рекомендуют покупать акции Tesla, 13 – удерживать и 4 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Tesla составляет 350,00 долларов США, а самая низкая –120,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Tesla составила 263,33 доллара США.

Источник: TipRanks, 24 июля 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Tesla

Пример торговой идеи акциями Tesla может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше максимума, достигнутого ценой после публикации отчета компании, на уровне 301,00 доллара США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 350,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Tesla:

Если цель достигнута = 490,00 долларов США прибыли (($350,00 - $301,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, что акции Tesla уже выросли на 118% в этом году.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Tesla составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Tesla за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Tesla, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

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Источник: Admirals MetaTrader 5, Tesla, Monthly. Диапазон данных: с июля 2016 г. по июль 2023 г. по состоянию на 24 июля 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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