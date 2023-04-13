Торговля акциями Tesla после объявления планов о строительстве мегазавода по производству аккумуляторов

Апрель 13, 2023 11:42

В прошлом году произошло крупнейшее падение цен на акции Tesla за год, составившее 65%. Однако в первом квартале текущего года акции выросли почти на 70%. Узнайте больше о ключевых факторах, влияющих на цену акций Tesla, и о прогнозах аналитиков в нашей статье.

Акция: Tesla Motors Inc Символ на счете Invest.MT5: TSLA Дата идеи: 11 апреля 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $208,00 Целевой уровень: $300,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Торговля акциями Tesla: что нужно знать

Tesla объявила о планах строительства нового мегазавода по производству крупногабаритных аккумуляторов в Китае. Ожидается, что завод, расположенный в Шанхае, будет производить 10 000 аккумуляторов Megapack Tesla. Их можно использовать для стабилизации энергосистем и поддержки работы во время перебоев в подаче электроэнергии.

Этот завод будет построен в дополнение к уже существующему заводу Megapack в Калифорнии и будущему заводу в Берлине. Хотя некоторые аналитики считают, что это, вероятно, создаст еще один источник дохода для Tesla и поможет сократить расходы на разработку аккумуляторов для электромобилей (EV), некоторые по-прежнему обеспокоены неутешительной тенденцией продаж электромобилей в Китае.

Некоторые аналитики указывают на тот факт, что Tesla помогает развивать устойчивую энергетику и транспорт. Ее технология может использоваться не только в электромобилях, но и в других секторах. Производство пикапов Tesla — Cybertruck — должно начаться в конце года, что, возможно, увеличит общий объем продаж и обеспечит дальнейшее развитие компании.

Хотя новые аккумуляторные заводы Tesla могут помочь сократить расходы в долгосрочной перспективе, производитель электромобилей не оправдал ожиданий Уолл-стрит в отношении поставок в первом квартале: Tesla поставила 422 875 электромобилей, что лишь на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Инвесторы восприняли недавнее снижение цен как потенциальное структурное преимущество для Tesla, поскольку это заставит других производителей электромобилей снизить цены. Однако из-за роста цен на сырье неясно, как это повлияет на маржу Tesla, поэтому некоторые аналитики настроены оптимистично, другие — пессимистично, а некоторые — нейтрально.

Акции Tesla: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 19 из них рекомендуют покупать акции Tesla, 10 – удерживать и 3 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Tesla составляет 300,00 долларов США, а самая низкая – 120,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Tesla составила 219,57 доллара США.

Источник: TipRanks, 11 апреля 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Tesla

Пример торговой идеи акциями Tesla может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше максимума, достигнутого в прошлом месяце, на уровне 208,00 долларов США

Поставить цель около самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 300,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Tesla:

Если цель достигнута = 920,00 долларов США прибыли (($300,00 - $208,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая насколько волатильной бывает цена акций Tesla.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Tesla составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Tesla за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Tesla, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно «Новый ордер», где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: Admirals MetaTrader 5 Web Trader, Tesla, Monthly. Диапазон данных: с 1 декабря 2014 г. по 11 апреля 2023 г. по состоянию на 11 апреля 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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