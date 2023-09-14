Торговля Tesla в связи с разработкой суперкомпьютера «Dojo»
Акции Tesla известны своей волатильностью, пока инвесторы не могут прийти к единому решению о том, является ли Tesla технологической или автомобильной компанией. Однако сейчас аналитики обратили свое внимание на миллиардные инвестиции Маска в новый ИИ-суперкомпьютер Dojo, пытаясь понять, как это может повлиять на Tesla.
Узнайте все подробности, а также что аналитики прогнозируют в отношении акций компании.
|Акция:
|Tesla Motors Inc
|Символ на счете Invest.MT5:
|TSLA
|Дата идеи:
|12 сентября 2023 г.
|Период:
|1 - 6 месяцев
|Уровень входа на рынок:
|$275,00
|Целевой уровень:
|$400,00
|Размер позиции на счете Invest.MT5:
|Макс. 5%
|Риск:
|Высокий
- Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.
Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.
Новый суперкомпьютер Tesla «Dojo» с искусственным интеллектом
Аналитики и инвесторы переваривают мнение аналитика Morgan Stanley Адама Джонаса о недавнем изменении рекомендации по акциям Tesla с удержания на покупку и увеличении целевого уровня с 250 до 400 долларов США. Это одно из крупнейших обновлений за последнее время, и, если оно окажется верным, стоимость Tesla составит 1,39 трлн долларов США.
Это связано с новым ИИ-суперкомпьютером Tesla под названием Dojo. Йонас считает, что технология, которая позволила Amazon добиться новых высот, вероятно, также поможет Tesla в индустрии автономного вождения и увеличении стоимости Tesla на 600 млрд долларов США.
До конца года Tesla планирует потратить более 1 млрд долларов США на Dojo, целью которого является обработка визуальных данных, предназначенная для обучения систем автопилота. Однако Йонас считает, что применение модели искусственного интеллекта для обработки визуальных данных также может быть использовано в здравоохранении, безопасности и других секторах.
Тем не менее, важно учитывать, что большая часть роста Tesla, по мнению Джонаса, сводится к тому, что Tesla имеет возможность лицензировать эту технологию, а не к фактическому росту числа тех, кто покупает модель Tesla.
Ранее в этом году Tesla снизила цены на некоторые из своих электромобилей, чтобы повысить спрос. Аналитики Deutsche Bank отметили некоторые риски, связанные с Tesla прямо сейчас, учитывая запланированные летом остановки заводов и прогнозируемое снижение производства и поставок.
Поскольку некоторые инвесторы рассматривают Tesla как акции технологических компаний, оценки компании иногда могут быть очень странными, и эти акции, как правило, гораздо более волатильны, чем голубые фишки, поэтому здесь важно соблюдать осторожность.
Неоднозначные мнения в отношении акций Tesla отражены в равном количестве аналитиков, рекомендующих «покупать» и «удерживать» акции, и несколькими «продавать» акции, а также в значительной разнице между самой высокой и самой низкой целевой ценой акций, как показано ниже.
Акции Tesla: прогноз аналитиков
По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 12 из них рекомендуют покупать акции Tesla, 12 – удерживать и 5 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Tesla составляет 400,00 долларов США, а самая низкая – 120,00 долларов США.
Средняя целевая цена для акций Tesla составила 272,50 доллара США.
Пример торговой идеи акциями Tesla
Пример торговой идеи акциями Tesla может быть следующим:
- Купить акции при поднятии цены выше 275,00 долларов США
- Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 400,00 долларов США
- Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета
- Период = 1-6 месяцев
- Если вы покупаете 10 акций Tesla:
- Если цель достигнута = 1250,00 долларов США прибыли (($400,00 - $275,00) * 10 акций).
Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая неоднозначные прогнозы аналитиков по этим акциям.
Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.
Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Tesla составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.
Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!
Как купить акции Tesla за 4 шага
С Admirals Вы можете покупать акции американских компаний с выгодной комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.
- Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Dashboard.
- Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу.
- Введите название акции в окне поиска в правом верхнем углу, чтобы открыть ценовой график.
- Нажмите «Создать новый ордер» в нижней части экрана, чтобы открыть ордер.
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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.
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