Как торговать акциями Starbucks на фоне результатов IV квартала

Ноябрь 09, 2023 12:39

Потребительские дискреционные акции, такие как Starbucks, часто используются как индикатор здоровья экономики США. Когда экономика растет, а уровень безработицы низкий, потребители склонны тратить больше на дискреционные товары, такие как кофе. В непростые экономические времена потребители склонны воздерживаться от таких покупок.

Узнайте больше о результатах Starbucks в четвертом квартале текущего финансового года, взглядах руководства компании на будущее экономики и прогнозах аналитиков в отношении акций Starbucks.

Акция: Starbucks Inc Символ на счете Invest.MT5: SBUX Дата идеи: 7 ноября 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $104,00 Целевой уровень: $125,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView . Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Результаты Starbucks за IV квартал 2023 г.

Вот ключевые цифры из последнего отчета Starbucks о прибылях и убытках за четвертый квартал текущего финансового года:

Прибыль на акцию составила $1,06 вместо ожидаемых 97 центов

Выручка составила $9,37 млрд вместо ожидаемых $9,29 млрд

Чистая прибыль за квартал составила $1,22 млрд по сравнению с $878,3 млн годом ранее

Чистые продажи выросли на 11,4%, достигнув $9,37 млрд

Сопоставимые продажи в магазинах выросли на 8% вместо ожидаемых 6,8%

Starbucks превзошла ожидания аналитиков по большинству показателей: прибыль, выручка, продажи и поток покупателей выросли. Руководство подчеркнуло, что большая часть роста продаж произошла за счет увеличения посещаемости магазинов.

В Китае, втором по величине рынке Starbucks, поток клиентов увеличился на 8%, но средняя стоимость заказа упала на 3%. Это резко контрастирует с прошлым годом, когда продажи в Китае упали более чем на 16% в связи с ограничениями из-за Covid.

Генеральный директор Лаксман Нарасимхан объяснил большую часть успеха Starbucks новым планом, который улучшил условия труда за счет увеличения оплаты труда и улучшения рабочего времени, а также замены старого оборудования. План заключался в том, чтобы «оживить партнерскую культуру в Starbucks».

Однако, хотя план Нарасимхана инвестировать в производительность начал приносить свои плоды, большая часть этих инвестиций, скорее всего, уже заложена в цену акций. Вопрос сейчас заключается в том, продолжит ли расти поток клиентов по мере приближения праздничного сезона, когда люди заняты покупкой подарков и уделают меньше времени дискреционным товарам.

Потребители также могут столкнуться с новыми проблемами, которые повлияют на доходы Starbucks. Федеральная резервная система уже заявила, что, хотя повышение процентных ставок в настоящее время может быть приостановлено, возможности их повышения в будущем пока сохраняется. Более высокие затраты по займам сильно ударили по потребителям, и в первую очередь расходы будут сокращаться по таким товарам, как кофе.

Поэтому важно оставаться в курсе макроэкономической ситуации и политики центрального банка, поскольку они оказывают большое влияние на поведение потребителей.

Акции Starbucks: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 7 из них рекомендуют покупать акции Starbucks, 12 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Starbucks составляет 125,00 долларов США, а самая низкая – 98,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Starbucks составила 111,33 доллара США.

Источник: TipRanks, 7 ноября 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Starbucks

Пример торговой идеи акциями Starbucks может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше максимума, достигнутого ценой после публикации отчета компании, на уровне 104,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 125,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Starbucks:

Если цель достигнута = 210,00 долларов США прибыли (($125,00 - $104,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, насколько чувствительна цена акций Starbucks к изменению поведения потребителей.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Starbucks составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Starbucks за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Starbucks, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Dashboard. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в окне поиска в правом верхнем углу, чтобы открыть ценовой график. Нажмите «Создать новый ордер» в нижней части экрана, чтобы открыть ордер.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Starbucks, Monthly. Диапазон данных: с января 2018 г. по ноябрь 2023 г. по состоянию на 7 ноября 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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