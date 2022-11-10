Торговля акциями Starbucks на фоне публикации отчета о доходах за четвертый квартал

Ноябрь 10, 2022 11:35

Акции Starbucks выросли примерно на 34% от уровня годового минимума. Тем не менее, по сравнению с историческим максимумом, зафиксированным на уровне 126,32 доллара США в июле 2021 года, стоимость акций в настоящий момент упала на 27%.

Крупнейшая в мире сеть кофеен только что опубликовала отчет о доходах за четвертый квартал. Результаты оказались намного лучше прогнозов аналитиков, что вызвало рост акций, однако при покупке акций следует учитывать некоторые глобальные экономические проблемы.

Узнайте, как торговать акциями Starbucks, ниже.

Акция: Starbucks Символ на счете Invest.MT5: SBUX Дата идеи: 7 ноября 2022 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $93,00 Целевой уровень: $136,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Выводы из отчета о прибыли и убытках Starbucks за четвертый квартал

Компания Starbucks опубликовала отчет о прибылях и убытках за четвертый квартал, результаты которого оказались гораздо лучше, чем того ожидали рынки. Хотя прибыль упала на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, она превзошла ожидания Уолл-стрит. Продажи в США выросли на 11%, а международные продажи также выросли на 7%.

Этому способствовало увеличение ежедневного количества посетителей магазинов примерно до 95% от уровня до пандемии. В Китае наблюдалась иная ситуация: продажи упали на 16% из-за региональных ограничений в виде карантина. Тем не менее это можно назвать улучшением, поскольку в предыдущем квартале снижение составило 44%.

В отчете также указано, что группа компаний прогнозирует рост мировых продаж на 7-9% в 2023 году и прибыли на 15-20% в течение следующих трех лет.

Тем не менее одна важная проблема заключается в том, что в десятках китайских городов снова был введен карантин, поскольку государство проводит политику абсолютной нетерпимости к COVID. Это, вероятно, окажет еще большее негативное влияние на продажи компании в Китае в следующем квартале.

Существует также надвигающаяся угроза рецессии в США и Европе из-за повышения процентных ставок и роста инфляции, но праздничный сезон может помочь уравновесить ситуацию в следующем квартале.

Акции Starbucks: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 13 из них рекомендуют покупать акции Starbucks, 10 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Starbucks составляет 136,00 долларов США, а самая низкая – 88,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Starbucks составила 100,35 доллара США.

Источник: TipRanks, 7 ноября 2022 г.

Пример торговой идеи акциями Starbucks

Пример торговой идеи акциями Starbucks может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 93,00 доллара США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 136,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Starbucks:

Если цель достигнута = 430,00 долларов США прибыли ($136,00 - $93,00 * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, что цена акций Starbucks упала примерно на 20% за этот год.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Starbucks составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Starbucks за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Starbucks, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно «Новый ордер», где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: WebTrader от Admirals. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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У Вас иное мнение относительно движения цены акций Starbucks?

Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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